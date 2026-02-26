ETV Bharat / state

માંગરોળના હથોડામાં ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર હુમલો, 22 શખ્સની ધરપકડ

સુરતના માંગરોળના હથોડા ગામમાં ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસ પર 50ના ટોળાએ હિંસક હુમલો કર્યો હતો

ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર હુમલો
ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 26, 2026 at 4:23 PM IST

સુરત: સુરતના માંગરોળના હથોડા ગામમાં ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસ પર 50ના ટોળાએ હિંસક હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં પોલીસે 22 શખ્સની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસ પર હુમલો

મળતી માહિતી અનુસાર, માંગરોળના હથોડા ગામમાં અવાવરૂ ખેતરમાં ગૌ-વંશની કતલ થવાની સચોટ બાતમી કોસંબા પોલીસને મળી હતી. બાતમીના આધારે પોલીસની ટીમ અને ગૌર રક્ષકો ટોર્ચના અજવાળે તપાસ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન અચાનક આસપાસથી 50થી વધુ લોકોનું ટોળું લાકડી, લોખંડના પાઇપ અને પથ્થર સાથે પોલીસ પર તૂટી પડ્યા હતા. આ હિંચકારા હુમલામાં એક ગૌ રક્ષકને ઇજા થઇ હતી જ્યારે એક પોલીસ જવાન પણ ઘાયલ થયો હતો. આ ઘટના બાદ હથોડા ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઇ ગયું હતું.

ગૌ હત્યા અટકાવવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતા જ સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઠિયા એક્શનમાં આવ્યા હતા અને તેમના આદેશથી DYSP બી.કે.વનારના નેતૃત્ત્વમાં 7 PI અને 15 PSI સહિત 15 જેટલી પોલીસ ટીમોએ સવારે હથોડા ગામને ઘેરી લીધુ હતું. સમગ્ર ગામમાં સઘન કોમ્બિંગ હાથ ધરીને શંકાસ્પદ ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

હથોડા ગામમાં પોલીસ પર હુમલા બાદ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો
હથોડા ગામમાં પોલીસ પર હુમલા બાદ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો (ETV Bharat Gujarat)

22 શખ્સોની ધરપકડ

આ મામલે પોલીસે હત્યાનો પ્રયાસ (307), રાયોટિંગ અને સરકારી ફરજમાં રૂકાવટ જેવી કડક કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 22 જેટલા શંકાસ્પદ શખ્સોને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ પર હુમલાની ઘટનામાં 22 શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ પર હુમલાની ઘટનામાં 22 શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. (ETV Bharat Gujarat)

"કાયદો હાથમાં લેનારા તત્વોને કોઈ પણ સંજોગોમાં બક્ષવામાં આવશે નહીં. અમે FSLની મદદથી વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કરી રહ્યા છીએ અને તમામ દોષિતો સામે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." રાજેશ ગઠિયા, SP, સુરત ગ્રામ્ય

