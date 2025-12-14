ETV Bharat / state

અંબાજીમાં ફોરેસ્ટ-પોલીસની ટીમ પર હુમલો: 500 લોકોના ટોળા અને 27 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ નોંધાઈ

અંબાજીના પાડેલીયા ગામ ખાતે ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા પ્લાન્ટેશન વખતે સ્થાનિક લોકોએ પથ્થરો અને તીરકામઠા વડે હુમલો થયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 9:53 PM IST

અંબાજી: અંબાજીના પાડલીયામાં બનેલી હુમલાની ઘટના બાદ પોલીસે 27 લોકો સામે નામ જોગ અને 500 લોકોના ટોળા સામે ફરિયાદ નોંધી છે. હુમલાની ઘટનામાં પોલીસની બે ગાડી અને ફોરેસ્ટ વિભાગની બે ગાડીઓને આગ લગાવીને તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલે જિલ્લા પોલીસવડાએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધીને આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે.

અંબાજીના પાડેલીયા ગામ ખાતે ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. તે દરમિયાન સ્થાનિક લોકોએ ઉશ્કેરાઈને હુમલો કર્યો હતો. પથ્થરો અને તીરકામઠા વડે હુમલો કરતાં 47 જેટલા ફોરેસ્ટ અને પોલીસ કર્મીઓ ઘવાયા હતા. જેમણે તાત્કાલિક અંબાજી સિવિલ હોસ્પિટલ અને પાલનપુરની હોસ્પિટલોમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હુમલાની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં તંગદિલી ફેલાઈ ગઈ હતી.

પાડલીયામાં પોલીસ-ફોરેસ્ટ ટીમ પર હુમલો થયો હતો (ETV Bharat Gujarat)

હુમલાની ગંભીર ઘટનાના પગલે સમગ્ર જિલ્લાની પોલીસને બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાની સૂચના બાદ અંબાજી અને પાડલીયા ગામ ખાતે ખડકી દેવામાં આવી હતી. આજે રવિવારે અંબાજી અને પાડલીયા ગામ ખાતે પોલીસ કાફલો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યો હતો. જે બાદ ઘટના SOG, એલસીબી અને ફોરેન્સિક ટીમ પહોંચીને પંચનામાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી હતી. આ ઘટનામાં પોલીસની બે ગાડી અને ફોરેસ્ટ વિભાગની બે ગાડીઓને આગચંપી તેમજ તોડફોડ કરી નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસવડા પ્રશાંત શુંબેની સુચના બાદ સમગ્ર હુમલાની ઘટનામાં ગંભીરતા દાખવી 27 જેટલા લોકો સામે નામજોગ અને 500 લોકોના ટોળા સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પોલીસ વડાએ કહ્યું કે, કુલ્હાડી, તીર કામઠા, પથ્થર વડે પ્રાણ ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરાયો હતો.

બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાએ કહ્યું કે, હુમલાની ઘટનામાં જેમને ઈજાઓ થઈ હતી તેઓ હાલ ગંભીર પરિસ્થિતિથી બહાર છે જોકે સ્થળ પર જ પણ ખૂબ જ સામાન્ય પરિસ્થિતિ છે. આ ઘટનામાં 27 લોકો સામે નામજોગ 500 લોકોના ટોળા સામે ખૂનની કોશિશ, ધાડ અને રાયોટીગ હેઠળની કલમો સાથે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે, સ્થાનિક આગેવાનો સાથે રાખીને બેઠક કરીને છે. નિર્દોષ લોકોને હેરાન કરવામાં નહીં આવે અને દોષિત લોકોને છોડવામાં નહીં આવે તે પ્રકારની ખાતરી આપવામાં આવી છે. ઘટનામાં પંચનામાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરાઈ છે. ઘટનામાં ફોરેસ્ટ અને. પોલીસની ગાડીઓને નુકશાન થયું છે. આગામી દિવસોમાં દોષિતોની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી કરાશે. હાલમાં જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સામાન્ય છે.

જાણકારી મુજબ ફોરેસ્ટ વિભાગની જમીનને લઈને સ્થાનિકો સાથે મામલો ગરમાતા આ સમગ્ર ઘટનાએ વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું હતું. પાડલીયા ગામના સર્વે નંબર 9 માં આવેલી ફોરેસ્ટ વિભાગની આ જમીન મામલે સ્થાનિક લોકો અને ફોરેસ્ટ વિભાગ વચ્ચે અગાઉ પણ લેખિત રજૂઆતો થઈ છે. પરંતુ આ સમસ્યાનું નિરાકરણ ન આવ્યું હોવાની પણ સૂત્રો તરફથી માહિતી છે. જોકે પોલીસ અને ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ ઉપર થયેલા હુમલાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે.

