ED કેસમાં પાસપોર્ટ જમા છતાં નવો પાસપોર્ટ બનાવડાવ્યો, વિદેશ પ્રવાસ કર્યો; અમદાવાદના શખ્સની ATSએ કરી ધરપકડ
ખોટા દસ્તાવેજ તથા ખોટી માહિતીના આધારે બીજો ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવી વિદેશ પ્રવાસ કરનાર સામે ગુજરાત ATSની કાર્યવાહી કરી હતી.
Published : September 16, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 1:14 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATS દ્વારા ખોટા દસ્તાવેજ તેમજ ખોટી માહિતીના આધારે બીજો ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવી વિદેશ પ્રવાસ કરનારા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ATSએ વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ખોટા દસ્તાવેજના આધારે વિદેશ પ્રવાસ કરનાર સામે કાર્યવાહી
ગુજરાત ATS દ્વારા રાજ્યભરમાં વિવિધ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા ઇસમો પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ATSના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર જે.પી.રોજીયાને ખાનગીરાહે બાતમી હકીકત મળી હતી કે, હરીકેશ પ્રણવકુમાર પટેલ (રહે.10, ઉર્મી બંગ્લોઝ, મીરાપાર્ક સોસાયટી પાસે. કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ) ભારતીય પાસપોર્ટ નંબર. S2528999 ધરાવે છે. જે પાસપોર્ટ તેઓએ કોઇ ગુના અન્વયે કોર્ટમાં અગરતો તપાસ અધિકારી રૂબરૂ સરેન્ડર કરેલ છે, ત્યારબાદ તેઓએ 37/526,ચંદ્રનગર, નાગલાપડી, દયાલબાગ, આગ્રા, યુ.પીના ખોટા સરનામે રાજ્ય બહાર પાસપોર્ટ કચેરીમાંથી પોતાના નામે બીજો એક પાસપોર્ટ નંબર. C0538007નો મેળવેલ છે અને તેઓ આ ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે કઢાવેલ પાસપોર્ટમાંથી નેપાળ થઇ વિદેશમાં તેમજ ભારતમાં અવર જવર કરે છે અને તેઓ કોઇ ગુનાહિત પ્રવૃતિ સાથે સંકળાયેલ હોય તેવું જણાય છે.
જે બાતમીના આધારે ATS ગુજરાતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે શેર કરવામાં આવતા, તેઓની સૂચનાથી ઇનપુટ અંગે પોલીસ અધીક્ષક કે.સિદ્ધાર્થના માર્ગદર્શન હેઠળ નાયબ પોલીસ અધીક્ષક એસ.એલ.ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં પોલીસ ઇન્સપેક્ટર બી.એેચ.કોરોટ, પોલીસ ઇન્સપેક્ટર બી.એમ.પટેલ, પો.વા.સ.ઇ એચ.એમ.નિનામા, પો.વા.સ.ઇ. એન.એ જોષી તથા ATSના સ્ટાફની ટીમ બનાવી તપાસ કરતા બાતમીવાળા ઇસમ પાસે 2 અલગ અલગ પાસપોર્ટ હોવાનું જણાઇ આવ્યું હતું. જેથી વધુ પૂછપરછ માટે તેને ગુજરાત ATS અમદાવાદ ખાતે બોલાવવામાં આવેલ હતું.
ઉપરોક્ત ઇસમની પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે આરોપી પાસે ભારતીય પાસપોર્ટ નંબર.S2528999 હોવા છતાં, અગાઉનો પાસપોર્ટ કોર્ટમાં જમા કરાવેલ હોવાની હકીકત છુપાવી ખોટા દસ્તાવેજો તથા ખોટી માહિતીના આધારે અન્ય પાસપોર્ટ મેળવવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીનો પાસપોર્ટ નંબર S2528999 EDનાં પાવરબેંક એપ મનીલોન્ડરીંગ કેસ સંબંધિત કાર્યવાહી દરમિયાન કોર્ટમાં જમા કરાવવામાં આવ્યો હતો. જે કેસમાં આરોપીને એન્ટીસીપેટરી બેલ મળ્યા બાદ રીજેક્ટ થતા આરોપીએ હાઇકોર્ટમાં પીટીશન કરી હતી, જે દરમિયાન આરોપીએ ધરપકડથી બચવા તથા વિદેશ જવાના હેતુથી પોતાના પાસપોર્ટના ગુમ થયાની ખોટી ફરિયાદ દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં કરાવી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત આરોપીએ દિલ્હી તથા આગ્રા ખાતેના ખોટા રહેઠાણ દર્શાવતા બનાવટી ભાડા કરારોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પોતાના આધારકાર્ડમાં પણ આગ્રા, ઉત્તર પ્રદેશનું ખોટું સરનામું દર્શાવી દસ્તાવેજ મેળવ્યા બાદ, તેના આધારે ગાઝિયાબાદ RPOમાંથી 26/07/2024ના રોજ ભારતીય પાસપોર્ટ નંબર C0538007 મેળવ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત વધુ પૂછપરછમાં જાણવા મળેલ કે આ બીજા પાસપોર્ટના આધારે ભુટાન મારફતે બેંગકોક, સિંગાપોર તથા દુબઇ અને પરત નેપાળ મારફતે ભારત આવવા-જવા માટે મુસાફરી કરી હતી.ઉપરોક્ત આરોપી હરીકેશ પ્રણવકુમાર પટેલ વિરૂદ્ધ ATS પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 13/09/2026ના રોજ ફસ્ટ ગુ.ર.નં.6/2026 હેઠળ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 336(2), 337, 338,339 અને 340 તથા પાસપોર્ટ અધિનિયમ, 1967ની કલમ 12(1) (ખ) મુજબ ગુનો નોંધાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
કે. સિદ્ધાર્થ, SP, ATSએ જણાવ્યું કે આ કંપનીઓનો ઉપયોગ મની ટ્રાન્સફર, મની-મ્યુલ એકાઉન્ટ અથવા મની લોન્ડરિંગની પ્રવૃત્તિમાં થયો છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. સાથે જ બીજા પાસપોર્ટ અને બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવામાં મદદ કરનાર દિલ્હીના એજન્ટ સહિત અન્ય સંડોવાયેલા લોકોની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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