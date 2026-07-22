ATS તપાસમાં ખુલાસો: રથયાત્રા પૂર્વે ઝડપાયેલા બે શંકાસ્પદ આતંકી વડોદરાની હોટેલમાં રોકાયા હતા
ATS દ્વારા હોટેલ તેમજ અન્ય સંભવિત કડીઓની બારીક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : July 22, 2026 at 5:30 PM IST
વડોદરા: રથયાત્રા પૂર્વે ગુજરાત ATS દ્વારા ઝડપાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની તપાસમાં વડોદરાનું કનેક્શન ઉજાગર થયું છે. ATS તપાસ દરમિયાન બે શંકાસ્પદ આરોપીઓ વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી એમ્બેસેડર હોટેલમાં રોકાયા હોવાની વાત ખૂલી છે. આ મુદ્દે ATS દ્વારા હોટેલ તેમજ અન્ય સંભવિત કડીઓની બારીક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
રથયાત્રા પૂર્વે ગુજરાત ATS દ્વારા ઝડપાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની તપાસ દરમિયાન વડોદરાનું મહત્વનું કનેક્શન સામે આવ્યું છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે ઝડપાયેલા આરોપીઓ પૈકી બે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં આવેલી એમ્બેસેડર હોટેલમાં રોકાયા હતા. આ માહિતી સામે આવ્યા બાદ તપાસ એજન્સીઓ વધુ સતર્ક બની છે અને સમગ્ર ઘટનાક્રમની વિવિધ દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
હોટેલના માલિક સાથે ઓળખાણ: પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે એમ્બેસેડર હોટેલના માલિક મૂળ પાલનપુરના ભાગળ ગામના રહેવાસી છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ આરોપી અહમદ ગાજીવાલા આ ઓળખાણના આધારે હોટેલમાં રોકાયો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. જોકે, હોટેલ સંચાલન અથવા સ્ટાફના કોઈ સભ્યની જાણકારી કે સંડોવણી હતી કે નહીં તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિષ્કર્ષ જાહેરની જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. ATS દ્વારા આ મુદ્દે હજુ તપાસ ચાલુ છે.
સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આરોપીઓ સંપર્કમાં: તપાસ દરમિયાન વધુ એક મહત્વનો ખુલાસો એ થયો છે કે 18 વર્ષીય બિલાલ ઘાંચીની ધરપકડ બાદ તેની કડીઓ પણ પાલનપુરના ભાગળ ગામ સાથે જોડાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા મારફતે સતત એકબીજાના સંપર્કમાં રહેતા હતા અને વિવિધ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને પરસ્પર સંપર્ક સાધતા હતા. ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે તેમની વચ્ચેના સંપર્કો અને ગતિવિધિઓની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. તપાસમાં એવી માહિતી પણ સામે આવી છે કે વડોદરામાં રોકાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ કાશ્મીરમાંથી અન્ય એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને પણ બોલાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત પાલનપુરના ભાગળ ગામથી વડોદરા સુધીની કડીઓની વિગતો પણ તપાસ હેઠળ છે. ઇન્વેસ્ટીગેટિવ એજન્સીઓના જણાવ્યા મુજબ આરોપી અહમદ ગાજીવાલા અને ઇબ્રાહિમ ઘઘાએ વડોદરામાં બેઠક કરી હોવાનો ખુલાસો પ્રાથમિક તપાસ થયો છે. જોકે, આ બેઠકનો હેતુ શું હતો અને તેમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી હતી કે કેમ તે અંગેની વિગતો અંગે પૂછપરછ ચાલુ છે.
ટેકનિકલ ડિજિટલ દસ્તાવેજી પુરાવા: ગુજરાત ATS આ કેસમાં તમામ ટેક્નિકલ, ડિજિટલ અને માનવીય પુરાવાઓના આધારે આગળની તપાસ કરી રહી છે. હોટેલના સીસીટીવી ફૂટેજ, ગેસ્ટ રજિસ્ટર, મોબાઇલ ડેટા તથા અન્ય પુરાવાઓની ચકાસણી ચાલી રહી છે. આ સાથે જ હોટેલના માલિકની ભૂમિકા અંગે પણ પૂછપરછ અને ઘનિષ્ટ તપાસ ચાલશે એની શક્યતા છે. આ અંગે ATS દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી અને તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવાયું છે.
રથયાત્રા પૂર્વે ઝડપાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની તપાસમાં વડોદરાની હોટેલ સાથેનું કનેક્શન સામે આવતા તપાસ વધુ તેજ બની છે. ATS હાલમાં તમામ પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. હોટેલના સ્ટાફ અથવા માલિકની કોઈ સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે હજુ તપાસ ચાલુ છે અને સત્તાવાર તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થશે.