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ભરૂચના તાર ફરી એકવાર આતંકી તપાસ સાથે જોડાયા, ATSએ દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલાના બે વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત

ATSના જણાવ્યા મુજબ ઝડપાયેલા પાંચ આરોપીઓમાં બે યુવકો ભરૂચના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલા મદ્રેસા સાથે સંકળાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ATSએ દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલાના બે વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત
ATSએ દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલાના બે વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 9:17 AM IST

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ભરૂચ: ગુજરાત ATS દ્વારા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે સંકળાયેલા કથિત દેશવિરોધી કાવતરાના કેસમાં વધુ પાંચ શંકાસ્પદોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર તપાસ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લાનું નામ પણ સામે આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક બની છે. ATSના જણાવ્યા મુજબ ઝડપાયેલા પાંચ આરોપીઓમાં બે યુવકો ભરૂચના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલા મદ્રેસા સાથે સંકળાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ધરપકડ કરાયેલા બે યુવકોમાં મોહમ્મદ ઐયુબભાઈ સુણસરા ઉર્ફે મોહમ્મદ ખળી (ઉંમર 20 વર્ષ) અને મોહમ્મદ હસન હનીફભાઈ કરડીયા ઉર્ફે હસન હૈદરપુરી (ઉંમર 20 વર્ષ)નો સમાવેશ થાય છે. ATSના જણાવ્યા મુજબ બંને મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરતા હતા. હાલમાં તેમની ભૂમિકા, સંપર્કો અને સંડોવણી અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર આ સમગ્ર કેસ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ નોંધાયેલ ગુના સાથે સંબંધિત છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઝંડા, આતંકવાદી મસૂદ અઝહર સંબંધિત સાહિત્ય, જેહાદી પુસ્તકો, પ્રિન્ટેડ દસ્તાવેજો તેમજ કથિત રીતે ઇમ્પ્રોવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ (IED) બનાવવા ઉપયોગી સામગ્રી મળી આવી હોવાનું ATSએ દાવો કર્યો છે.

ATSએ દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલાના બે વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત
ATSએ દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલાના બે વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

ATSના દાવા મુજબ આરોપીઓ વિસ્ફોટક બનાવવાની પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા અને સોશિયલ મીડિયા સહિતના વિવિધ માધ્યમો દ્વારા અન્ય લોકોને કથિત જેહાદી વિચારધારા તરફ પ્રેરિત કરવાનો પ્રયાસ પણ કરી રહ્યા હતા. આ તમામ મુદ્દાઓની ફોરેન્સિક અને ડિજિટલ તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ભરૂચમાં આવેલી દારુલ ઉલૂમ માટલીવાલા સાથે બંને યુવકોના સંબંધોને લઈને પણ તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓ તેમના સંપર્કમાં આવેલા લોકો, મોબાઇલ ફોન, ડિજિટલ ડેટા અને અન્ય પુરાવાઓની ચકાસણી કરી રહી છે. આ કાર્યવાહી બાદ ભરૂચ સહિત નવસારી અને અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ સુરક્ષા એજન્સીઓએ સતર્કતા વધારી છે.

ગુજરાત ATS દ્વારા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે સંકળાયેલા કથિત દેશવિરોધી કાવતરાના કેસમાં વધુ પાંચ શંકાસ્પદોની અટકાયત કરવામાં આવી
ગુજરાત ATS દ્વારા પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે સંકળાયેલા કથિત દેશવિરોધી કાવતરાના કેસમાં વધુ પાંચ શંકાસ્પદોની અટકાયત કરવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

સુરક્ષા એજન્સીઓ સમગ્ર નેટવર્કની કડીઓ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તપાસમાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિની સંડોવણી સામે આવે તો વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, નોંધનીય છે કે હાલ આ સમગ્ર મામલો તપાસ હેઠળ છે. ATS દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોની સત્યતા અંગે અંતિમ નિર્ણય સક્ષમ અદાલત દ્વારા જ લેવામાં આવશે. આરોપીઓ સામે તપાસ ચાલી રહી છે અને કાયદા મુજબ તેઓ દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તેમને દોષિત માનવામાં આવી શકતા નથી.

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TAGGED:

DARUL ULOOM MATLIWALA
ANTI TERRORISM SQUAD
JAISH E MOHAMMAD
જૈશ એ મહોમ્મદ
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