ગાંધીધામમાં દેશી દારૂના અડ્ડા પર ‘જનતા રેડ’ મામલે વિવાદ: AAP મહિલા પ્રમુખ સામે એટ્રોસિટીની ફરિયાદ નોંધાઈ

6 માર્ચે ગાંધીધામના ગણેશનગર વિસ્તારમાં વલીડાડા પાર્ક પાસે આવેલી એક ઓરડીમાં AAPના મહિલા પ્રમુખ ડૉ. કાયનાત અન્સારીએ જનતા રેડ કરી હતી.

ડૉ. કાયનાત અન્સારીની તસવીર
ડૉ. કાયનાત અન્સારીની તસવીર (Facebook/@Dr.KainatAnsariAtha)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
કચ્છ: કચ્છ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક શહેર ગાંધીધામમાં દેશી દારૂના અડ્ડા સામે કરાયેલી ‘જનતા રેડ’ હવે રાજકીય અને કાનૂની વિવાદનું રૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે. આમ આદમી પાર્ટીની મહિલા પ્રમુખ અને વ્યવસાયે કોસ્મેટિક ડર્મેટોલોજીસ્ટ ડૉ. કાયનાત અન્સારી સહિત ત્રણ લોકો સામે ગાંધીધામ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે એટ્રોસિટી સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાતા સમગ્ર મામલો ચર્ચામાં આવ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ 6 માર્ચની સાંજે આશરે 8 વાગ્યાના સમયે ગાંધીધામના ગણેશનગર વિસ્તારમાં વલીડાડા પાર્ક પાસે આવેલી એક ઓરડીમાં દેશી દારૂનું વેચાણ થતું હોવાની જાણ થતા ‘આપ’ના મહિલા પ્રમુખ ડૉ. કાયનાત અન્સારી તેમના સાથી કાર્યકર દિગુભા દરબાર અને અન્ય એક વ્યક્તિ સાથે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાં તેમણે કહેવાતી ‘જનતા રેડ’ કરી સમગ્ર ઘટનાનું મોબાઈલ ફોનમાં વિડિયો રેકોર્ડિંગ કર્યું હતું અને બાદમાં તે વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.

AAPના મહિલા નેતાએ દારૂ પકડ્યો હતો
આ દરમિયાન સ્થળ પરથી સંડોવાયેલો બૂટલેગર ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટના અંગે જાણ થતા ગાંધીધામ બી ડિવિઝન પોલીસનો સ્ટાફ સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ તપાસ દરમિયાન ઓરડીમાંથી પ્લાસ્ટિકની ડોલ અને ડબ્બામાં ભરેલો અંદાજે 7 લીટર જેટલો દેશી દારૂ, જેની અંદાજિત કિંમત રૂ. 1400 ગણાય છે, તે જપ્ત કર્યો હતો. ઉપરાંત દારૂ ખરીદવા આવનારા લોકોને ઓનલાઇન ચુકવણી કરવાની સગવડ માટે રાખવામાં આવેલ પેટીએમ સ્કેનર અને એક મોબાઈલ ફોન પણ પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.

બુટલેગરના પરિવારે નોંધાવી સામી ફરિયાદ
પોલીસે આ મામલે અજ્ઞાત કબજેદાર સામે પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 65(એ) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. જોકે દારૂનો અડ્ડો ચલાવતો બૂટલેગર કોણ હતો અને તેની ધરપકડ થઈ કે નહીં તે અંગે પોલીસે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી જાહેર કરી નથી. આ ઘટનાના લગભગ ત્રણ દિવસ બાદ સોનબાઈ ધુવા નામની મહિલાએ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ ડૉ. કાયનાત અન્સારી તથા તેમના સાથીઓ બળજબરીથી તેમના ઘરમાં પ્રવેશ્યા હતા અને તેમના પુત્રને ધમકી આપતાં તે ડરીને ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો. ઉપરાંત તેમની વૃદ્ધ સાસુને જાતિ અંગે અપમાનજનક શબ્દો બોલવામાં આવ્યા હોવાનું પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેના આધારે પોલીસે એટ્રોસિટી એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ડૉ. કાયનાત અન્સારી અગાઉ પણ કચ્છના ભચાઉ તાલુકાના આધોઈ ગામે દેશી દારૂના અડ્ડા સામે આવી જ રીતે જનતા રેઈડ કરી ચૂકી છે. 1 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ થયેલી તે ઘટનામાં પણ તેમણે દારૂનો મુદ્દામાલ મેળવી પોલીસને જાણ કરી હતી. તે સમયે પોલીસે મોડું પહોંચી હોવાનો આક્ષેપ કરતાં તેઓ પોતે જ મુદ્દામાલ લઈને સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશન ફરિયાદ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા.

ડૉ. કાયનાત અન્સારીએ તે સમયે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ તેમને અને તેમના સાથીઓને વારંવાર સમન્સ પાઠવીને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને હેરાન કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી.

AAPનો ગુજરાત સરકાર પર આક્ષેપ
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા પ્રિયંકા કક્કરે મંગળવારે દિલ્હી પાર્ટી કાર્યાલયમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન તેમણે ગુજરાત સરકાર અને ભાજપ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગેરકાયદેસર દારૂ સામે ફરિયાદ નોંધાવવા છતાં કચ્છ જિલ્લામાં પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ ડૉ. કાયનાત અન્સારીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કક્કરે આને ભાજપ સરકારના ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરકાયદેસર વ્યવસાયોને સમર્થન આપવાના ઉદાહરણ તરીકે ટાંક્યું હતું.

પ્રિયંકા કક્કરે જણાવ્યું હતું કે ડૉ. કાયનાત અન્સારી એક સમર્પિત કાર્યકર અને ડૉક્ટર છે જેમણે ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર દારૂના વેપાર સામે સતત અવાજ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અન્સારીએ વિવિધ સમયે ગાંધીધામ પોલીસ અને ગુજરાત પોલીસમાં આશરે 50 ફરિયાદો નોંધાવી હતી, જેમાં રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર દારૂના વેચાણના સ્થળો અને તેમાં સામેલ વ્યક્તિઓની વિગતો આપવામાં આવી હતી.

ગુજરાતમાં 40,000 કરોડ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર દારૂનો વેપાર - AAP
AAPના પ્રવક્તાએ આરોપ લગાવ્યો કે, ગુજરાતમાં ગેરકાયદેસર દારૂનો વેપાર મોટા પાયે ચાલી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઉપલબ્ધ આંકડા દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં વાર્ષિક ગેરકાયદેસર દારૂનો વેપાર આશરે 40,000 કરોડ રૂપિયાનો છે. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે જો આટલો મોટો વેપાર ચાલી રહ્યો છે, તો તેમાં સામેલ લોકો સામે કોઈ કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવતી નથી. કક્કરે કહ્યું કે, ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી કરવાને બદલે ફરિયાદીની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવી.

