માત્ર જ્ઞાતિસૂચક અપમાનથી એટ્રોસિટી એક્ટ લાગુ ન થાય: ગુજરાત હાઈકોર્ટે 16 વર્ષ જૂના કેસમાં આરોપીઓની નિર્દોષ મુક્તિ યથાવત્ રાખી
બનાસકાંઠા જિલ્લાના ગોધાણી પ્રાથમિક શાળામાં 16 સપ્ટેમ્બર, 2010ના રોજ મધ્યાહન ભોજન યોજનાને લઈને વિવાદ થયો હતો
Published : November 5, 2026 at 9:33 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ અત્યાચાર નિવારણ અધિનિયમ (એટ્રોસિટી એક્ટ) અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ અવલોકન કરતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દરેક પ્રકારનું અપમાન કે ગાળાગાળી એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો બની જતું નથી. કોઈ વ્યક્તિનું અપમાન તેની જ્ઞાતિના કારણે જ કરવામાં આવ્યું હોવાનો ઇરાદો અને તે અંગેના વિશ્વસનીય પુરાવા હોવા જરૂરી છે. આ અવલોકન સાથે હાઈકોર્ટે બનાસકાંઠાના 16 વર્ષ જૂના કેસમાં ત્રણ આરોપીઓની નિર્દોષ મુક્તિ યથાવત્ રાખી છે.
આ કેસની હકીકત એવી હતી કે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ગોધાણી પ્રાથમિક શાળામાં 16 સપ્ટેમ્બર, 2010ના રોજ મધ્યાહન ભોજન યોજનાને લઈને વિવાદ થયો હતો. શાળાના આચાર્ય બી.એમ. નિનામા બાળકોને મધ્યાહન ભોજન પીરસવાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન મધ્યાહન ભોજન યોજનાના સંચાલક અભેસિંહ વાઘેલાએ બાળકોને જમવા બેસવા કેમ દેવામાં આવતા નથી તેવો પ્રશ્ન કર્યો હતો. આચાર્યએ બાળકોને જમવાની છૂટ હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ બાબતે બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી.
આચાર્યની ફરિયાદ મુજબ અભેસિંહ વાઘેલાએ તેમની જ્ઞાતિ અંગે અપમાનજનક શબ્દો કહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ દવાની બોટલ લઈને શાળાએ પાછા આવ્યા હતા અને આત્મહત્યા કરવાની ધમકી આપી હતી. આ દરમિયાન તેમની પત્ની અને સાળી પણ શાળાએ પહોંચ્યાં હતાં અને આચાર્ય સાથે મારામારી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ત્રણેય આરોપીઓ સામે એટ્રોસિટી એક્ટ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જોકે, મહેસાણાની વિશેષ અદાલતે સપ્ટેમ્બર 2012માં પુરાવાના અભાવે ત્રણેય આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. રાજ્ય સરકારે આ ચુકાદાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન ફરિયાદ પક્ષ કથિત જ્ઞાતિસૂચક અપમાન અંગે ચોક્કસ શબ્દો, તેનું સંદર્ભ અને જ્ઞાતિના આધારે અપમાનિત કરવાનો ઇરાદો સાબિત કરી શક્યો નહોતો. સાક્ષીઓની જુબાનીમાં પણ આ અંગે સ્પષ્ટતા જોવા મળી નહોતી. કેટલાક સાક્ષીઓએ તો ઘટનાસ્થળે હાજર હોવા છતાં બંને વચ્ચેની વાતચીત સાંભળી ન હોવાનું જણાવ્યું હતું.
આ ઉપરાંત આરોપી દવાની બોટલ લઈને આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ હતો, પરંતુ તપાસ દરમિયાન પોલીસ આ બોટલ કબજે કરી શકી નહોતી. આરોપીઓની મારામારીમાં ચોક્કસ ભૂમિકા સાબિત કરતા વિશ્વસનીય પુરાવાનો પણ અભાવ હોવાનું કોર્ટે નોંધ્યું હતું.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે માત્ર અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ થયો હોવાના આધારે એટ્રોસિટી એક્ટની જોગવાઈઓ લાગુ કરી શકાય નહીં. ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો અને રજૂ થયેલા પુરાવાઓ પરથી એ સ્થાપિત થવું જરૂરી છે કે પીડિત વ્યક્તિને તેની જ્ઞાતિના કારણે અપમાનિત કરવાનો ઇરાદો હતો.
આ મામલે એડવોકેટ અંકિત બચાણીએ જણાવ્યું હતું કે, દરેક જ્ઞાતિસૂચક અપમાનના કિસ્સામાં એટ્રોસિટી એક્ટ લાગુ થઈ શકે નહીં. કાયદાની જોગવાઈઓ લાગુ કરવા માટે ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપો ઉપરાંત જરૂરી કાનૂની તત્ત્વો અને પુરાવા પણ સ્થાપિત થવા જોઈએ. માત્ર આક્ષેપોના આધારે કોઈ વ્યક્તિને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનેગાર ઠેરવી શકાય નહીં. 16 વર્ષ જૂના આ કેસમાં પુરાવાના અભાવ અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો સાબિત કરવા માટે જરૂરી કાનૂની તત્ત્વો સ્થાપિત ન થતાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારની અપીલ ફગાવી દીધી છે અને ત્રણેય આરોપીઓની નિર્દોષ મુક્તિનો ચુકાદો યથાવત્ રાખ્યો છે.
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