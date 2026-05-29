સાવરકુંડલામાં આનંદનો માહોલ: સાહિત્યકાર રતિલાલ બોરીસાગરને પદ્મશ્રી મળતા માદરે વતનથી વધામણાં
ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રે ઉત્તમ યોગદાન માટે રતિલાલ બોરિસાગરને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત કરાયો
Published : May 29, 2026 at 10:23 PM IST
સાવરકુંડલા: જાણીતા ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને હાસ્યલેખક રતિલાલ બોરીસાગરને સાહિત્ય અને કલાક્ષેત્રે તેમના યોગદાન માટે જ્યારે પદ્મશ્રી સન્માનથી નવાઝવામાં આવ્યા ત્યારે ગુજરાત અને ખાસ કરીને તેમના વતન એવા સાવરકુંડલા શહેર માટે ગૌરવની ક્ષણ સર્જાઈ. આ સમાચાર મળતા જ સાવરકુંડલાના લોકોમાં આનંદ અને ગૌરવની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી. શહેરના વિવિધ વર્ગો, સાહિત્યપ્રેમીઓ, શિક્ષણજગત તેમજ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
વિદ્યાગુરુ રતિલાલ બોરીસાગર ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત લલ્લુભાઈ શેઠ આરોગ્ય મંદિરમાં પણ ખુશીની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી. આ સંસ્થા દ્વારા સાવરકુંડલા સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારના અનેક દર્દીઓને આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે. ખાસ કરીને કેન્સર સહિતની ગંભીર બીમારીઓમાં દર્દીઓને મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ સારવાર અને માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. માનવસેવાને કેન્દ્રમાં રાખીને કાર્યરત આ સંસ્થાના સ્ટાફ, ટ્રસ્ટીઓ અને સંચાલકો દ્વારા રતિલાલ બોરીસાગરને પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળતા ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી.
રતિલાલ બોરીસાગર સાથે જોડાયેલા સ્નેહીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે જીવનભર સાહિત્ય, શિક્ષણ અને સમાજસેવાના ક્ષેત્રે અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. તેમની સરળતા, હાસ્યશૈલી અને લોકજીવન સાથે જોડાયેલી રચનાઓએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિશેષ સ્થાન મેળવ્યું છે. સાથે સાથે સાવરકુંડલાની જે શાળામાં રતિલાલ બોરીસાગર શિક્ષક તરીકે સેવા આપતા હતા, તે શાળાના પ્રિન્સિપાલ વિનુભાઈ રાવળે પણ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. ગાંધીવાદી વિચારધારા ધરાવતા વિનુભાઈ રાવળે જણાવ્યું હતું કે, 'રતિલાલ બોરીસાગરને મળેલું આ સન્માન સમગ્ર સાવરકુંડલા માટે ગૌરવની બાબત છે અને નવી પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ ઘટના છે. તેમણે જે.વી. મોદી સ્કૂલમાંથી શિક્ષણ લીધું, બાદમાં અહીં જ શિક્ષક તરીકે પણ સેવા આપી. તેઓ એક શિક્ષક તરીકે શ્રેષ્ઠ છે. અહીં જ મેં પ્રિન્સિપાલ તરીકે સેવા આપી તે માટે હું ગૌરવ અનુભવું છું. તેમણે સાવરકુંડલા માટે અનેક કાર્યો કર્યા છે. ખાસ કરીને, તેમના ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલી સંસ્થાની હોસ્પિટલ કે જ્યાં નિ:શુલ્ક સારવાર મળે છે. આજે સમગ્ર સાવરકુંડલા ખુબ ખુશ છે.'
શ્રી લલ્લુભાઈ શેઠ આરોગ્ય મંદિરના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ પ્રકાશભાઈ કટારીયાએ પણ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરતા રતિલાલ બોરીસાગર પદ્મશ્રી સન્માન માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે તેમને વિવેકની મૂર્તિ ગણાવી એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ગણાવ્યા. સાથે-સાથે સાહિત્ય, સ્વાસ્થ્યક્ષેત્રે સાવરકુંડલા માટેના તેમના યોગદાનોને રેખાંકિત કર્યા.
