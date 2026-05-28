ખેડામાં સિનિયર સિટીઝનને મદદના બહાને ATM કાર્ડ બદલી ફ્રોડ, આરોપી પાસેથી 66 કાર્ડ મળ્યા

આરોપી ધીરજકુમાર પંચાલ સામે રાજકોટ, અમદાવાદ, સુરત, દાહોદ અને પાલનપુર સહિતના અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં આઠ ગુના નોંધાયેલા છે.

ખેડામાં મદદાના બહાને વૃદ્ધો સાથે ATM ફ્રોડ
Published : May 28, 2026 at 1:00 PM IST

ખેડા: ખેડા જીલ્લાના કપડવંજમાં ATM કાર્ડ બદલી સિનિયર સિટીઝન અને અજાણ લોકોને નિશાન બનાવતા રીઢા ઠગને પોલીસે 66 એટીએમ કાર્ડ સાથે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી ધીરજકુમાર પંચાલ એટીએમમાં રૂપિયા ઉપાડવા આવતા લોકોને મદદના બહાને ATM નો PIN નંબર જાણી કાર્ડ બદલી ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી લેતો હતો. કપડવંજની મહિલાના ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી લેતા કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જેને આધારે પોલીસે 66 એટીએમ કાર્ડ સાથે આરોપીને ઝડપી પાડી અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનના ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.

આરોપી વિરૂદ્ધ આઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના નોંધાયા છે
કપડવંજ પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલ રીઢો આરોપી ધીરજકુમાર પંચાલ સામે રાજકોટ, અમદાવાદ, સુરત, દાહોદ અને પાલનપુર સહિતના અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં આઠ ગુના નોંધાયેલા છે. આરોપી પોતે અલગ અલગ બેંકના એ.ટી.એમ કાર્ડ પોતાની પાસે રાખી શહેર વિસ્તારમાં આવેલ અલગ અલગ એ.ટી.એમ સેન્ટર ઉપર જઇ ત્યાં પૈસા ઉપાડવા આવતા સીનીયર સીટીઝનો તથા ATMથી પૈસા ઉપાડવાની સમજ ન ધરાવતા માણસોને ટાર્ગેટ કરી 'લાવો હું મદદ કરું' તેમ કહી મદદ કરવાનું કહીં ચીવટ પૂર્વક પોતાની પાસેના એ.ટી.એમ કાર્ડથી ભોગ બનનારનું એ.ટી.એમ કાર્ડ ચેન્જ કરી મદદના બહાને પીન નંબર જાણી લઇ ત્યાંથી જતા રહી અલગ અલગ જગ્યાઓએ જઈ એ.ટી.એમ કાર્ડથી પૈસા ઉપાડી તથા ખરીદી કરી છેતરપીંડી કરતો હોય છે.

આરોપીએ સાત ગુના કર્યાનું કબૂલ્યું છે: ડીવાયએસપી
આ બાબતે કપડવંજ ડીવાયએસપી વી.એન.સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં તા.26/0/5/26 ના રોજ 296/26 બીએનએસ કલમ 318 (4) મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર્ડ થયેલો. જેમાં વિગત એવી હતી કે, નીતાબેન નામની મહિલા જે કપડવંજની વતની છે. તે એટીએમ ખાતે પૈસા ઉપાડવા ગયેલા તેમને મદદ કરવાના બહાને આરોપીએ એમનું એટીએમ કાર્ડ બદલી લીધેલું. તે એટીએમ કાર્ડથી એણે કુલ 39579 રૂપિયા ઉપાડેલા. આ મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર્ડ કરાયો હતો.

પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર આર.આઈ.સોલંકી અને એમની ટીમના સભ્યો એના ડીટેક્શનમાં પ્રયત્ન શરૂ કરેલો. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સથી આરોપી ધીરજકુમાર પંચાલને શોધી કાઢ્યો હતો. જેના ત્રણ એડ્રેસ છે બનાસકાંઠામાં રહે છે, સુરતમાં રહે છે અને રાજકોટમાં રહે છે. એણે અત્યાર સુધીમાં સાત ગુના કર્યાનું કબૂલ્યું છે એ ઉપરાંત એની પાસેથી પોલીસે ટોટલ 66 એટીએમ કાર્ડ અલગ અલગ વ્યક્તિઓના કબજે લીધેલ છે અને ગુનાની અંદર એની અટકાયત કરેલી છે.

