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મોબાઇલની સ્ક્રીન નહીં, સાચા મિત્રો જ આપે છે જીવનને ખુશી, અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન ક્લબના વડીલ સભ્યોનો આજની પેઢીને સંદેશ

અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન મંડળમાં દરરોજ સાંજે વડીલો ભેગા થાય છે, ભજન કરે છે અને જૂની યાદોને તાજી કરીને એકલતાને બદલે મિત્રતા સાથે જીવે છે.

અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન ક્લબના વડીલ સભ્યોનો આજની પેઢીને સંદેશ
અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન ક્લબના વડીલ સભ્યોનો આજની પેઢીને સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 2, 2026 at 2:50 PM IST

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અમદાવાદ: ફ્રેન્ડશિપ ડેના દિવસે સોશિયલ મીડિયા પર હજારો પોસ્ટ અને સ્ટેટસ જોવા મળે છે. પરંતુ અમદાવાદના એક સિનિયર સિટીઝન મંડળમાં દરરોજ સાંજે એક અલગ જ દૃશ્ય જોવા મળે છે. અહીં વડીલો મોબાઇલની સ્ક્રીનને બદલે સાચા મિત્રો સાથે હાસ્ય, ભજન અને સંવાદથી જીવનની એકલતા દૂર કરે છે.

મિત્રતા માત્ર યુવાનીનો વિષય નથી
ફ્રેન્ડશિપ ડે આવે એટલે યુવાનો પોતાના મિત્રોને ટેગ કરે છે, જૂની યાદો તાજી કરે છે અને મિત્રતાની ઉજવણી કરે છે. પરંતુ મિત્રતા માત્ર યુવાનીનો જ વિષય નથી. જીવનના અંતિમ પડાવમાં પણ મિત્રતા એટલી જ જરૂરી બની જાય છે, કદાચ વધુ.

અમદાવાદના આ સિનિયર સિટીઝન મંડળમાં કોઈ ઓફિસની વાત નથી, કોઈ ધંધાની દોડધામ નથી અને કોઈ સ્પર્ધા નથી. અહીં વર્ષો જૂના મિત્રો ભેગા થાય છે, હાસ્ય વહેંચે છે, ભજન-કીર્તન કરે છે, જૂની યાદોને ફરી જીવે છે અને જીવનના આ પડાવને એકલતાને બદલે મિત્રતા સાથે જીવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન ક્લબના વડીલ સભ્યોનો આજની પેઢીને સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

'ઘરે ન મળે એ આનંદ અહીં મળે છે'
આ મંડળના સભ્ય દશરથલાલ પી. પટેલ કહે છે કે આ મંડળ શરૂ કરવાનો વિચાર જ એ કારણે આવ્યો હતો કે નિવૃત્તિ પછી ઘણા મિત્રો પોતાના ઘરમાં એકલા પડી જતા હતા. તેઓ કહે છે, "ઘરે જે આનંદ નથી મળતો, એ આનંદ અહીં મિત્રો વચ્ચે મળે છે. વર્ષોથી સાથે રહેલા મિત્રો ફરી એકવાર ભેગા થાય છે, હસે છે, વાતો કરે છે અને જીવનનો આનંદ માણે છે."

તેમના મતે આખી જિંદગી માણસ ધંધો, નોકરી અને પરિવારની જવાબદારીઓમાં પસાર કરે છે, પરંતુ જ્યારે જવાબદારીઓ ઓછી થાય છે ત્યારે સૌથી મોટી જરૂર મિત્રોની જ રહે છે. "સિનિયર સિટીઝનની જિંદગીમાં જો મિત્રો ન હોય તો જીવન અશક્ય છે. મિત્રતા વગર જીવનમાં કંઈ જ નથી."

અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન મંડળમાં દરરોજ સાંજે વડીલો ભેગા થાય છે, ભજન કરે છે અને જૂની યાદોને તાજી કરે છે (Etv Bharat Gujarat)

'મિત્રતા એક દવાનું કામ કરે છે'
મંડળના અન્ય સભ્ય મિત્રતાને દવા સાથે સરખાવે છે. તેઓ કહે છે કે અહીં આવવાથી વડીલો માત્ર સમય પસાર નથી કરતા, પરંતુ એકબીજાના સુખ-દુઃખ વહેંચે છે. કોઈ પરિવારની સમસ્યા કહે છે, કોઈ જૂના દિવસોની વાત કરે છે, તો કોઈ પોતાના જીવનના અનુભવો વહેંચે છે.

તેમના જણાવ્યા મુજબ, "મિત્રતા એક દવાનું કામ કરે છે. ભજન-કીર્તન, હાસ્ય, વાતચીત અને જૂની યાદો મનનો ભાર હળવો કરી દે છે. અહીં આવીએ પછી ફરીથી જીવવાની પ્રેરણા મળે છે."

માત્ર મંડળ નહીં... એક વિસ્તૃત પરિવાર
આ સિનિયર સિટીઝન મંડળમાં વર્ષભર વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાય છે. ભજન-કીર્તન, ભાગવત સપ્તાહ, શિવપુરાણ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો ઉપરાંત મહિલાઓ માટે અલગ ભજન મંડળનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. યુવતીઓ માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ જેવા કાર્યક્રમો પણ યોજાય છે, જેથી આ મંડળ માત્ર વડીલો સુધી સીમિત ન રહે પરંતુ સમાજ સાથે પણ જોડાયેલું રહે.

સભ્યોનું માનવું છે કે આવા મંડળો દરેક શહેર અને ગામમાં હોવા જોઈએ, જેથી નિવૃત્તિ પછી કોઈ વડીલ એકલતા અનુભવતો ન રહે.

વડીલોની સરકારને માંગણી
મંડળના સભ્યોનું કહેવું છે કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારોએ વધુ સિનિયર સિટીઝન ક્લબોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. તેઓનું માનવું છે કે વડીલો માટે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમો અને સિનિયર સિટીઝન પેન્શન જેવી યોજનાઓ વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવે તો લાખો વડીલોને ફાયદો થઈ શકે.

બગીચો... જ્યાં મિત્રતા સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ ઉગે છે
આ મંડળની એક વિશેષતા એ પણ છે કે સભ્યોએ મળીને બગીચામાં તુલસી, અડૂસો, સરગવો, લીમડો અને અન્ય ઔષધીય છોડ વાવ્યા છે. દશરથલાલ પટેલ કહે છે કે દરરોજ ઘણા વડીલો આ છોડના પાનનો ઉપયોગ કરે છે અને કુદરતી રીતે સ્વાસ્થ્ય જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ બગીચો માત્ર હરિયાળી નહીં, પરંતુ મિત્રતા અને સ્વાસ્થ્યનું પણ કેન્દ્ર બની ગયો છે.

મોબાઇલથી બહાર નીકળો, મિત્રો બનાવો
દશરથલાલ પટેલ નવી પેઢીને ખાસ સંદેશ આપતા કહે છે કે આજના યુવાનોનો મોટાભાગનો સમય મોબાઇલ અને સોશિયલ મીડિયા પર પસાર થાય છે. તેમના મતે, "મોબાઇલ પર કલાકો પસાર કરવા કરતાં મિત્રો સાથે મેદાનમાં જાઓ, રમો, વાતો કરો અને સંબંધો બનાવો. કબડ્ડી, ખો-ખો જેવી રમતો મિત્રતા પણ શીખવે છે."

તેઓ ઉમેરે છે કે સોશિયલ મીડિયા પર બનેલી દરેક મિત્રતા વિશ્વાસપાત્ર હોય એવું જરૂરી નથી. જ્યારે સામસામે મળીને બનેલી મિત્રતા જીવનભર સાથ નિભાવે છે.

નવી અને જૂની પેઢી વચ્ચેનું અંતર મિત્રતા જ ઘટાડી શકે
મંડળના અન્ય સભ્ય કહે છે કે આજે સૌથી મોટો પડકાર નવી અને જૂની પેઢી વચ્ચે વધતો કમ્યુનિકેશન ગેપ છે. આવા મંડળોમાં વડીલો એકબીજાની વાત સાંભળે છે, પોતાના પ્રશ્નોના ઉકેલ શોધે છે અને જીવનનો અનુભવ વહેંચે છે. આ અનુભવ યુવા પેઢી સુધી પહોંચે તો બંને પેઢીઓ વચ્ચેનું અંતર ઘટી શકે.

અમદાવાદના સિનિયર સિટીઝન ક્લબના વડીલ સભ્યોનો આજની પેઢીને સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

મિત્રતા... જે ઉંમર સાથે જૂની નહીં, વધુ કિંમતી બનતી જાય છે
ફ્રેન્ડશિપ ડેના દિવસે જ્યારે યુવાનો સોશિયલ મીડિયા પર મિત્રતાની ઉજવણી કરી રહ્યા હશે, ત્યારે શહેરના અનેક બગીચાઓમાં વડીલો પોતાના વર્ષો જૂના મિત્રોની વચ્ચે બેઠા હશે. કોઈ હસતું હશે, કોઈ યાદો તાજી કરતું હશે અને કોઈ ભજન ગાતું હશે. કદાચ મિત્રતાનો સાચો અર્થ પણ એ જ છે—જે ઉંમર સાથે ફીકો પડતો નથી, પરંતુ વધુ ગાઢ બનતો જાય છે. મિત્રો માત્ર જીવનનો એક ભાગ નથી, તેઓ જીવનને જીવવા જેવું બનાવે છે.

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