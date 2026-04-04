સુરત રેલવે સ્ટેશન પર જીઆરપીના જવાનોએ દેવદૂત બની મહિલા મુસાફરનો જીવ બચાવ્યો

ખાખીનો આ માનવીય ચહેરો અને સમયસૂચકતા જોઈ સ્ટેશન પર હાજર સૌ કોઈએ જવાનોને સલામી આપી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 8:58 AM IST

સુરત: કહેવાય છે કે ‘રામ રાખે તેને કોણ ચાખે’, આ ઉક્તિ સુરત રેલવે સ્ટેશન પર ત્યારે સાર્થક થતી જોવા મળી જ્યારે પ્લેટફોર્મ પર ફરજ બજાવતા જીઆરપીના બે સતર્ક જવાનોએ એક મહિલા મુસાફરને મોતના મુખમાંથી બહાર ખેંચી લીધી. પ્લેટફોર્મ અને ટ્રેન વચ્ચેના જોખમી ગેપમાં ફસાઈ રહેલી મહિલા માટે પોલીસ જવાનો ‘દેવદૂત’ બનીને આવ્યા હતા. ખાખીનો આ માનવીય ચહેરો અને સમયસૂચકતા જોઈ સ્ટેશન પર હાજર સૌ કોઈએ જવાનોને સલામી આપી હતી.

ઘટનાની વિગત મુજબ, સુરત રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પરથી ટ્રેન નંબર 12483 (અમૃતસર વીકલી એક્સપ્રેસ) ધીમી ગતિએ રવાના થઈ રહી હતી. આ દરમિયાન એક મહિલા મુસાફરે ટ્રેન છૂટી જવાની ઉતાવળમાં ચાલુ ટ્રેનના કોચમાં ચડવા માટે દોટ મૂકી હતી. જોકે, ટ્રેન ગતિમાં હોવાથી મહિલાએ સંતુલન ગુમાવ્યું હતું અને તેનો પગ લપસી ગયો હતો. મહિલા ટ્રેન સાથે પ્લેટફોર્મ પર ઢસડાવા લાગી હતી અને ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ તે ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ વચ્ચેના ખાડામાં ખાબકે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

પ્લેટફોર્મ પર સુરક્ષામાં તૈનાત જીઆરપી (GRP) હેડ કોન્સ્ટેબલ નિતિન વસાવા અને અનિલભાઈની નજર આ દ્રશ્ય પર પડી હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા પારખીને બંને જવાનોએ એક પણ સેકન્ડનો વિલંબ કર્યા વિના મહિલા તરફ દોટ મૂકી હતી. મહિલા ટ્રેન નીચે ફંગોળાય તે પહેલા જ બંને જવાનોએ તેને મજબૂતીથી પકડીને પ્લેટફોર્મ તરફ ખેંચી લીધી હતી. જવાનોની આ ત્વરિત કામગીરીને કારણે મહિલાનો આબાદ બચાવ થયો હતો.

આ સમગ્ર ઘટનાને નજરે જોનારા અન્ય મુસાફરોના શ્વાસ પણ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. મહિલા સુરક્ષિત હોવાનું જોઈ પ્લેટફોર્મ પર લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ ઘટનાની જાણકારી વાયુવેગે ફેલાતા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર નિતિનભાઈ અને અનિલભાઈની બહાદુરીને બિરદાવી રહ્યા છે અને તેમને 'રિયલ લાઈફ હીરો' ગણાવી રહ્યા છે. જીઆરપીના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ પણ બંને જવાનોની પીઠ થાબડી તેમની ફરજનિષ્ઠાની પ્રશંસા કરી છે.

રેલવે તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા વારંવાર અપીલ કરવામાં આવે છે કે મુસાફરોએ ક્યારેય પણ ચાલુ ટ્રેને ચડવાનો કે ઉતરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં. થોડીક મિનિટોની ઉતાવળ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.

