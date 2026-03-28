ઈરાન યુદ્ધમાં ફસાયા દક્ષિણ ગુજરાતના 77 માછીમારો, વતન વાપસી માટે કરી રહ્યા છે સંઘર્ષ
નવસારીના ભાટ ગામના મનોજ ટંડેલ, શ્લોક ટંડેલ અને માઈશ ટંડેલ સહિત ઘણા માછીમારો કોન્ટ્રાક્ટ અને નોકરીના આધારે ઈરાનમાં કામ કરતા હતા.
Published : March 28, 2026 at 3:17 PM IST
નવસારી: ઈરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવમાં હવે અમેરિકા પણ જોડાતા યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ છે. આ વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને સુરત જિલ્લાના કુલ 77 માછીમારો ઈરાનમાં ફસાઈ ગયા છે. આ માછીમારો ઈરાનના દરિયા કાંઠાના વિસ્તારોમાં માછીમારી સાથે સંકળાયેલા હતા, પરંતુ હાલની યુદ્ધજન્ય પરિસ્થિતિએ તેમની મુશ્કેલીઓમાં ભારે વધારો કર્યો છે.
માહિતી મુજબ, નવસારીના ભાટ ગામના મનોજ ટંડેલ, શ્લોક ટંડેલ અને માઈશ ટંડેલ સહિત ઘણા માછીમારો કોન્ટ્રાક્ટ અને નોકરીના આધારે ઈરાનમાં કામ કરતા હતા. યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ તેમની સાથે સંપર્ક રાખતા અરબ શેખોએ સંપર્ક તોડી નાખ્યો છે, જેના કારણે તેઓ સંપૂર્ણપણે એકલા પડી ગયા છે. હાલ તેઓ પાસે પૂરતું રાશન નથી. દરિયામાંથી માછીમારી કરીને જે થોડું ઘણું ખાવાનું મળે છે, એથી જ તેઓ ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ, બેંકિંગ સેવાઓ પણ ખોરવાઈ ગઈ છે, જેના કારણે નાણાકીય તંગી વધુ વધી છે.
ભારત સરકારે ઈરાનમાં ફસાયેલા ભારતીયોને અરમાનિયા તરફ ખસવા સૂચના આપી છે, પરંતુ આ માછીમારો માટે ત્યાં પહોંચવું સહેલું નથી. અરમાનિયા લગભગ 3 હજાર કિલોમીટર દૂર છે અને ત્યાં પહોંચવા માટે એક વ્યક્તિ દીઠ 50થી 60 હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય છે, જે તેઓ પાસે ઉપલબ્ધ નથી.
આ સંજોગોમાં માછીમારો નવસારીના માછી સમાજના આગેવાનોનો સંપર્ક કરી મદદ માગી રહ્યા છે. પૂર્વ પ્રમુખ બલવીર ટંડેલે માછીમારો સાથે વાતચીત કરી તેમની હાલત જાણી અને શક્ય સહાય આપવાની ખાતરી આપી છે. સાથે જ, નવસારીના સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ, ગુજરાતના નાણાં મંત્રી કનુ દેસાઈ અને ભારતના વિદેશ મંત્રી સાથે પણ સંપર્ક સાધીને માછીમારોને સલામત વતન પરત લાવવા માટે પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
ખાસ વાત એ છે કે, કેટલાક માછીમારોના ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગો પણ છે, જેના કારણે તેમના પરિવારજનોમાં ચિંતા અને વ્યથા વધી ગઈ છે. હવે દરેકની નજર સરકારના ઝડપી પગલાં પર છે, જેથી આ 77 જીવલેણ પરિસ્થિતિમાં ફસાયેલા માછીમારો વહેલી તકે પોતાના વતન પરત ફરી શકે.
ઈરાનમાં ફસાયેલા માછીમારો
- જિજ્ઞેશકુમાર પરસોત્તમભાઈ પટેલ - ફણસા, વલસાડ
- વિષ્ણુ જેરામભાઈ ટંડેલ - દાંડી, વલસાડ
- સુરેશકુમાર દેવજીભાઈ ટંડેલ - મોતી દંતી, સુરત
- દંપાલકુમાર ગોવિંદભાઈ સેલર - ફણસા, વલસાડ
- દિપકકુમાર ભીખુભાઈ ટંડેલ - વલસાડ
- ધાર્મિકકુમાર સીતારામ ટંડેલ - નાની દંતી, સુરત
- હાર્દિકકુમાર ભગવાનભાઈ ટંડેલ - નાની ભાગલ, સુરત
- અરવિંદભાઈ ગોપાલભાઈ ટંડેલ - નાની ભાગલ, વલસાડ
- શ્લોકકુમાર ભરતભાઈ ટંડેલ - ભાટ, સુરત
- કમલેશભાઈ બળવંતભાઈ ટંડેલ - નાની દંતી, સુરત
- શૈલેષકુમાર ગોપાલભાઈ ટંડેલ ફણસા, વલસાડ
- દિનેશકુમાર બાલુભાઈ ટંડેલ નાનીદંતી, વલસાડ
- મૈસકુમાર રામદાસભાઈ ટંડેલ ભાટ, નવસારી
- હરેશભાઈ વિજયભાઈ પટેલ ઓડે, આણંદ
- મનોજકુમાર શાણીયાભાઈ ટંડેલ ભાટ, નવસારી
- ધનેશકુમાર ભગવાન ટંડેલ કાલઈ, વલસાડ
- વિવેકકુમાર રમણભાઈ ટંડેલ કાકવાડી, વલસાડ
- યોગેશકુમાર લક્ષ્મણભાઈ ટંડેલ કોસંબા, વલસાડ
- નવીનકુમાર રવજીભાઈ ટંડેલ નવસારી
- દિક્ષિતકુમાર તુલસીદાસ ટંડેલ વલસાડ
- ભાવિનલાલ નંદલાલ ટંડેલ વલસાડ, ગુજરાત
- જયંતિભાઈ બાવભાઈ ટંડેલ નાનીદાંતી, વલસાડ, ગુજરાત
- હેમંતકુમાર નરોત્તમભાઈ ટંડેલ સાલાબત નવસારી, ગુજરાત
- મહેશકુમાર આનંદજી બારીયા મરોલી, ગુજરાત
- રતિલાલ હરિભાઈ ટંડેલ નાનીદાંતી, ગુજરાત
- પ્રકાશકુમાર ડાહ્યાભાઈ ટંડેલ, કાકવાડી, વલસાડ
- જગદીશ કુમાર ઝીણાભાઈ પટેલ, માલવણ, વલસાડ
- ગણપતભાઈ ડામાભાઈ ટંડેલ, ભડેલી જગાલાલા, વલસાડ
- જયેશકુમાર નારણભાઈ ટંડેલ, નાની ભાગલ, વલસાડ
- મુકેશભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ, બીગરી (મસ્કારા ફળિયા), ગણદેવી, નવસારી
