નર્મદાના ડેડિયાપાડામાં આશ્રમશાળામાં ચોંકાવનારી ઘટના, એક બાદ એક 11 બાળકો અચાનક ધુણવા લાગ્યા
મોસ્કુટ આશ્રમશાળામાં 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ બાળકો અચાનક ધુણવા લાગવાની ઘટના બની હતી. એક બાદ એક અંદાજે 11 બાળકોની તબિયત લથડતા શિક્ષકોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.
Published : September 19, 2026 at 7:59 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા તાલુકાની મોસ્કુટ આશ્રમશાળામાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આશ્રમશાળામાં એક બાદ એક અંદાજે 11 જેટલા બાળકો અચાનક ધુણવા લાગતા શિક્ષકોમાં દોડધામ મચી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં 108ને બોલાવવામાં આવી અને બાળકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
મોસ્કુટ આશ્રમશાળામાં 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ બાળકો અચાનક ધુણવા લાગવાની ઘટના બની હતી. એક બાદ એક અંદાજે 11 બાળકોની તબિયત લથડતા શિક્ષકોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી. ઘટનાની જાણ તાત્કાલિક 108ને કરવામાં આવી હતી.
ત્યારબાદ બાળકોને દેડિયાપાડાની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. વધુ તપાસ અને સારવાર માટે કેટલાક બાળકોને રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં બાળકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જોકે, બાળકોને ઝાડા-ઉલ્ટી કે પેટમાં દુખાવા જેવી સામાન્ય ફરિયાદો જોવા મળી નહોતી.
શિક્ષિકા કલ્પના વસાવાએ કહ્યું કે, 9 તારીખે અમે પ્રાર્થનામાં જવા માટે બેલ માર્યો એટલે એક છોકરી દોડતી આવી. એને અમે રૂમમાં સુવડાવી અને ત્યાર બાદ બીજો છોકરો પણ આવું કરવા માંડ્યો અને હનુમાન દાદાનો પવન લાગ્યો એટલે આ બાળકો ધુણવા લાગ્યા. પણ અમે એમની સારવાર કરી એમને લીંબુ પાણી અને પાણી પીવડાવ્યું અને તમામના સગા વાળાને બોલાવ્યા અને ડેડિયાપાડા રેફરલ હોસ્પિટલમાં લઇ ગયા.
નર્મદાના CDHO જે.ઓ માધકે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, જે ડેડીયાપાડા મોસ્કોટના બાળકોમાં જે વખતે ડેડીયાપાડા રેફરલ હોસ્પિટલમાં લાવ્યા ત્યારે એવું લાગતું કે એમને ફૂડપોઇઝોનિંગ હશે, પરંતુ અમારા ડોક્ટરો દ્વારા તપાસ કરતા એમને માનસિક બીમારી પણ જણાઇ નથી અને કોઈ પણ બીમારના લક્ષણો આ બાળકોમાં ન દેખાતા એમને ફરી આશ્રમ શાળામાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
નર્મદા જિલ્લાના માજી. સિંચાઈ સમિતિના ચેરમેન ફતેસિંગ વસાવાએ કહ્યું કે, આ ઘટના 11 વાગ્યાની હતી પણ મને 4 વાગે જાણ કરી અને પહેલા અમારા ગામના પૂજારીને બોલાવ્યા. એ કોઈ ભુવો નથી પણ એ પૂજારી છે અને એમને અગરબત્તી કરી અને બાળકોને થોડા શાંત રાખ્યા અને હું ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે એક બાળક ધુણતો હતો અને એને જોઈ બીજા બાળકો પણ ધુણવા લાગ્યા એટલે અમે આ તમામ લોકોને હોસ્પિટલમાં લઇ ગયા હતા.
આથી બાળકોના અચાનક ધુણવા પાછળ માનસિક કારણ હોવાની શક્યતા પણ ચર્ચાઈ રહી છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને આશ્રમશાળાના શિક્ષકો વચ્ચેના આંતરિક વિખવાદની ચર્ચા પણ સામે આવી છે. બીજી તરફ, શિક્ષકો વચ્ચેના વિવાદની અસર બાળકોના શિક્ષણ પર ન પડે તે અંગે ગ્રામજનોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. મહત્વનું છે કે આ ઘટના 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ બની હતી, પરંતુ સમગ્ર મામલાના ખુલાસા હવે કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઘટનાને લઈને વાલીઓ અને ગ્રામજનોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
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