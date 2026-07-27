વરસાદને લઈને જ્યોતિષકાર જયપ્રકાશ માઢકની મોટી આગાહી, 31 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન વધુ એક વરસાદી રાઉન્ડની સંભાવના
જ્યોતિષકાર જયપ્રકાશ માઢકના જણાવ્યા મુજબ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા નવા લો પ્રેશર સિસ્ટમ, ગ્રહો અને નક્ષત્રોમાં થનારા પરિવર્તનથી રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદનું જોર વધી શકે છે.
Published : July 27, 2026 at 1:30 PM IST
અમરેલી: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સક્રિય રહેલા ચોમાસા વચ્ચે હવે જાણીતા જ્યોતિષકાર જયપ્રકાશ માઢકે વરસાદને લઈને વધુ એક મહત્વની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા નવા લો પ્રેશર સિસ્ટમ તેમજ ગ્રહો અને નક્ષત્રોમાં થનારા પરિવર્તનોને કારણે રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદનું જોર વધી શકે છે.
જયપ્રકાશ માઢકના જણાવ્યા અનુસાર 1થી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ વરસાદ માટે અનુકૂળ બનશે, જેના પરિણામે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. ખાસ કરીને 31 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ વચ્ચે રાજ્યમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પ્રબળ શક્યતા તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
"બંગાળની ખાડીમાં બનેલી નવી સિસ્ટમ અને 1થી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગ્રહો-નક્ષત્રોમાં થનારા પરિવર્તનને કારણે ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં 31 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ વચ્ચે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે." - જયપ્રકાશ માઢક, જ્યોતિષ શાસ્ત્રી
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ વરસાદી રાઉન્ડ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ ભાગોમાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. રાજસ્થાનના અનેક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા નવા લો પ્રેશરને કારણે ભેજયુક્ત પવનો ગુજરાત તરફ આગળ વધી શકે છે, જેના કારણે વરસાદી માહોલ વધુ સક્રિય બનવાની શક્યતા છે. જો આગાહી મુજબ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, નદી-નાળાઓમાં નવા નીરની આવક અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અસર જોવા મળી શકે છે.
જોકે, હવામાન સંબંધિત સત્તાવાર આગાહી માટે હંમેશા ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવતા બુલેટિનને જ અધિકૃત માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ આધારિત આગાહીને વૈજ્ઞાનિક હવામાન આગાહી તરીકે ન ગણવી જોઈએ.
આ પણ વાંચો....