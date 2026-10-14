રાજ્યના 14,853 ઉદ્યોગોને રૂ. 1,100 કરોડની સહાય, MSME માટે બેંક લોનની ફરજિયાત શરત દૂર
હર્ષ સંઘવીના હસ્તે સિંગલ ક્લિકથી રૂ. 1,100.19 કરોડનું વિતરણ; GIDCના 407 પ્લોટની ઓનલાઇન ડ્રો દ્વારા ફાળવણી
Published : October 14, 2026 at 4:47 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા ગુજરાત સરકારે 14,853 ઉદ્યોગસાહસિકોને રૂ. 1,100.19 કરોડના ઇન્સેન્ટિવની ચૂકવણી કરી છે. ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા વન-ક્લિક ઇન્સેન્ટિવ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સિંગલ ક્લિકથી લાભાર્થીઓના બેંક ખાતામાં સહાય જમા કરાવી હતી. સાથે જ MSME ઉદ્યોગો માટે ઇન્સેન્ટિવ મેળવવા બેંક લોન લેવાની ફરજિયાત શરત દૂર કરાઈ છે. આ નિર્ણયથી પોતાની મૂડીથી ઉદ્યોગ સ્થાપનારા સાહસિકો પણ પ્રોત્સાહક સહાય માટે પાત્ર બનશે.
કુલ સહાયમાંથી MSME ક્ષેત્રના 11,052 લાભાર્થીઓને રૂ. 444.03 કરોડ, ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના 3,591 લાભાર્થીઓને રૂ. 290.42 કરોડ, મોટા ઉદ્યોગોના 196 લાભાર્થીઓને રૂ. 360.89 કરોડ અને અન્ય યોજનાઓ હેઠળ 14 લાભાર્થીઓને રૂ. 4.85 કરોડ ચૂકવાયા છે.
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇન્સેન્ટિવની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા 16 જેટલી કાગળ આધારિત પ્રક્રિયાઓ ઘટાડવામાં આવી છે. પરિણામે વહીવટી કામગીરી ઝડપી બની છે અને છેલ્લા છ મહિનામાં ફાઇલોના નિકાલની ઝડપ ત્રણ ગણી થઈ છે. ઉદ્યોગકારો માટે પારદર્શક અને સરળ વ્યવસ્થા ઊભી કરવી સરકારની પ્રાથમિકતા હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું.
4,665 અરજીઓ સામે 407 પ્લોટની ફાળવણી
GIDC દ્વારા શેખપાટ, ખીરસરા-2 અને સાણંદ-2 ખાતે 3,000 ચોરસ મીટરથી ઓછા વિસ્તારના 407 ઔદ્યોગિક પ્લોટની ઓનલાઇન લકી ડ્રો મારફતે ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. આશરે 85 એકરમાં આવેલા આ પ્લોટ માટે કુલ 4,665 અરજીઓ મળી હતી. ફાળવણી પ્રક્રિયા ભલામણ કે લાગવગ વિના પારદર્શક રીતે હાથ ધરાઈ હોવાનું સરકારે જણાવ્યું હતું.
મોટા ઉદ્યોગોની 346થી વધુ અરજીઓ
નવી ઉદ્યોગ નીતિ હેઠળ મોટા ઉદ્યોગો તરફથી 346થી વધુ અરજીઓ મળી છે. તેમાં અન્ય રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં પરત ફરવા ઇચ્છતી કંપનીઓની 27 અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક રોકાણ વધારવા અને રોજગારીની તકો ઊભી કરવા સરકાર પ્રયાસરત હોવાનું સંઘવીએ જણાવ્યું હતું.
સ્માર્ટ GIDC માટે સંકલિત આયોજન
ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં સ્વચ્છતા અને શ્રમિકો માટેની પ્રાથમિક સુવિધાઓ પર ભાર મૂકતાં સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, હવે GIDCમાં માત્ર રસ્તાના કામને બદલે ડ્રેનેજ, સ્ટ્રીટલાઇટ અને સર્વિસ લાઇનના સંકલિત આયોજન સાથે મંજૂરી આપવામાં આવશે. નવી ટેકનોલોજી અને વૈશ્વિક ભાગીદારીની તકો મેળવવા રાજ્ય સરકારની ટીમ જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાની મુલાકાત લેશે.
રાજ્ય સરકાર યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો અને મહિલા સ્ટાર્ટઅપ્સને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં મહિલાઓ માટે રોજગારીની તકો વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગ વિભાગના અધિકારીઓ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના હોદ્દેદારો અને ઉદ્યોગસાહસિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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