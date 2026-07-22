ETV Bharat / state

આસામમાં પૂરપ્રકોપ, 16 જિલ્લાઓમાં 21 લોકોના મોત, 5.4 લાખ લોકો અસરગ્રસ્ત

મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા આજે પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે. શિવસાગર જિલ્લો સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. ASSAM

આસામમાં પૂરની સ્થિતિ વધુ ખરાબ
આસામમાં પૂરની સ્થિતિ વધુ ખરાબ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 11:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગુવાહાટી: ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્ય આસામમાં પૂરનો પ્રકોપ વિનાશ નોતરી રહ્યો છે. આસામ સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (ASDMA) અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં પૂરને કારણે ઓછામાં ઓછા 21 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.

મૃતકોની સંખ્યા વધીને 31 થઈ ગઈ છે. અહેવાલો અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં શિવસાગર જિલ્લામાં 13, ચરાઈદેવમાં પાંચ, ગોલાઘાટમાં બે અને જોરહાટમાં એકનું મોત થયું હોવાની માહિતી મળી છે. ગોલાઘાટ, કામરૂપ, હોજઈ, ડિબ્રુગઢ, બિસ્વનાથ, ધેમાજી, સોનિતપુર, ઉદલગુરી, નાગાંવ, ચરાઈડિયો, કામરૂપ (એમ), જોરહાટ, તિનસુકિયા, કાર્બી આંગલોંગ, લખીમપુર અને શિવસાગર સહિત 16 જિલ્લાઓમાં 5.64 લાખથી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે. આસામમાં પૂરની સ્થિતિ ઘણા જિલ્લાઓમાં ગંભીર રૂપ ધારણ કરી ચુકી છે. પૂરના કારણે 24,210.35 હેક્ટર પાક ડૂબી ગયો છે, અને 44 મહેસૂલ વર્તુળોના 872 ગામોને અસર થઈ છે.

આસામના 16 જિલ્લાઓમાં 21 લોકોના મોત
આસામના 16 જિલ્લાઓમાં 21 લોકોના મોત (ANI)

મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં લખ્યું હતું કે, તેઓ બુધવારે રાહત અને બચાવ કાર્યની સમીક્ષા કરવા માટે સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે. અગાઉ, મંગળવારે રાત્રે એક પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું હતું કે, વાદળ ફાટવાના કારણે તાજેતરના પૂરે આપણા લોકોને ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુક્યા છે. "હું રાહત કાર્યની સમીક્ષા કરવા માટે ચરાઈદેવ, નાઝીરા, શિવસાગર, સોનારી, જોરહાટ અને ટીઓકમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારો અને રાહત શિબિરોની મુલાકાત લઈશ,"

મહત્વપૂર્ણ છે કે, શિવસાગર જિલ્લો સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત છે, જેમાં 3.59 લાખથી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત છે, ત્યારબાદ જોરહાટ 87,662, ચરાઈદેવ 72,646, ડિબ્રુગઢ 18,615 અને ગોલાઘાટ 16,799 લોકો અસરગ્રસ્ત છે. પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સ્થાપિત 273 રાહત શિબિરો અને રાહત વિતરણ કેન્દ્રોમાં 1.14 લાખથી વધુ લોકોએ આશ્રય લીધો છે. દરમિયાન, ભારતીય સેના, ભારતીય વાયુસેના, NDRF, SDRF, પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલા છે.

19 જુલાઈના રોજ, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF) એ આસામના જોરહાટ જિલ્લામાં ટીઓક રેવન્યુ સર્કલમાં સેલેંગ ટી એસ્ટેટ નજીક પૂરગ્રસ્ત સેલેંગ ઘાટમાંથી પાંચ લોકોને બચાવ્યા, જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (DDMA) તરફથી ચેતવણી મળ્યા બાદ. શોધ અને બચાવ ટીમોએ ડૂબી ગયેલા ઘરની છત પર ફસાયેલી એક યુવતી, જોરદાર પ્રવાહથી એક પુરુષ તણાઈ ગયો અને પૂરના પાણીમાં ફસાયેલી ત્રણ મહિલાઓને બચાવી.

એક વૃદ્ધ મહિલા ગંભીર હાલતમાં હતી, જે ઠંડા પૂરના પાણીમાં લાંબા સમય સુધી રહેવાને કારણે હાયપોથર્મિયાથી પીડાતી હતી. બચાવ ટીમોએ પાંચેય વ્યક્તિઓને બચાવી લીધા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા પહેલા સારવાર આપી હતી.

  1. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મુસીબતનો વરસાદ: ડોડા-કિશ્તવાડ હાઈવે પર પૂરના કાટમાળમાં દટાઈ ગાડીઓ, ટ્રાફિક ઠપ્પ
  2. હિમાચલના કિન્નોરમાં વાદળ ફાટતા પૂરની સ્થિતિ, શિમલાને જોડતો નેશનલ હાઇવે બંધ; અનેક વાહન તણાયા

TAGGED:

ASSAM FLOOD DEATH TOLL
ASSAM DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
ASSAM FLOODS DEATH TOLL RISES
આસામમાં પૂર
ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.