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આસામમાં પૂરની સ્થિતિ વધુ વણસી, રેલ્વે પુલ ધરાશાયી, અમિત શાહે સીએમ હિમંતા સાથે પરિસ્થિતિની કરી સમીક્ષા

આસામ અને પડોશી અરુણાચલ પ્રદેશમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે જેના કારણે છ જિલ્લાઓમાં 22,000 થી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે.

આસામમાં પૂરની સ્થિતિ વધુ વણસી
આસામમાં પૂરની સ્થિતિ વધુ વણસી (@himantabiswa)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 11:56 AM IST

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Updated : June 29, 2026 at 12:05 PM IST

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ગુવાહાટી: આસામમાં પૂરની સ્થિતિ હાલમાં ભયાનક બની છે. મળતી માહિતી અનુસાર રાજ્યનો ધેમાજી જિલ્લામાં પુરના કારણે ભયંકર તારાજી જોવા મળી રહી છે. પૂરની ભયાનકતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે સિમેન નદી પરનો રેલ્વે પુલ આંશિક રીતે તૂટી પડ્યો છે, એમ નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટીયર રેલ્વેના એક અધિકારીએ જણાવ્યું છે

આ સંદર્ભમાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે પૂરની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી શર્માએ સોશિયલ મીડિયા, X પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે લેવામાં આવી રહેલા રાહત અને પુનર્વસન પગલાં વિશે માહિતી આપી હતી.

ગૃહમંત્રીએ આ બાબતે તમામ શક્ય કેન્દ્રીય સહાય અને સમર્થનની પણ ખાતરી આપી હતી. તેમણે કહ્યું, "હું ધેમાજીમાં પૂરની સ્થિતિ વિશે ખબર અંતર પુછવા બદલ ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો આભાર માનું છું."

ધેમાજીમાં પૂર અંગે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આસામ અને પડોશી અરુણાચલ પ્રદેશમાં સતત ભારે વરસાદને કારણે છ જિલ્લાઓમાં 22,000 થી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે. આ ઘટના ભારે વરસાદ અને નદી કિનારાના ધોવાણને કારણે બની છે.

નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વે (CPRO) ના એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આસામના ધેમાજી જિલ્લામાં અને તેની આસપાસના રેલ્વે પુલ પર આવેલા પૂર અને નદી કિનારાના ધોવાણને કારણે 110 મીમીથી વધુ વરસાદ પડ્યો હોવાથી આર્ચીપથર અને સિમેન છાપરી સ્ટેશનો વચ્ચે ટ્રેન સંચાલન સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે.

આસામ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (ASDMA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર, ધેમાજી, નલબારી, ડિબ્રુગઢ, ચિરાંગ, લખીમપુર અને કોકરાઝાર જિલ્લામાં કુલ 22,124 લોકો પૂરથી અસરગ્રસ્ત થયા છે. ધેમાજી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લો રહ્યો છે, જેમાં 15,483 લોકો હાલમાં વધતા પાણીના સ્તરની અસરોનો સામનો કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પૂરના પાણીએ 96 ગામડાઓ ડૂબી ગયા છે અને આશરે 1,690 હેક્ટર પાકની જમીનનું ધોવાણ થઈ ગયું છે.

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Last Updated : June 29, 2026 at 12:05 PM IST

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ASSAM DHEMAJI DISTRICT FLOOD
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