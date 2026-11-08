દરેક માંગલિક કાર્ય પહેલાં ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાનું વિશેષ મહત્વ છે.
દરેક માંગલિક કાર્ય પહેલાં ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાનું વિશેષ મહત્વ છે.
Published : November 8, 2026 at 5:00 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી હોય, નૂતન વર્ષ હોય કે ઘરમાં કોઈ માંગલિક પ્રસંગ... ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર આસોપાલવનું તોરણ તો તમે અનેકવાર બાંધ્યું હશે. પરંતુ ક્યારેય વિચાર્યું છે કે બજારમાં એકથી એક સુંદર ડિઝાઇનનાં મોતી, કપડાં અને ભરતકામનાં તોરણ મળતાં હોવા છતાં શુભ પ્રસંગોએ આસોપાલવનાં પાનનું જ તોરણ કેમ બાંધવામાં આવે છે? શું તેની પાછળ માત્ર સુખ-સમૃદ્ધિ અને માતા લક્ષ્મીની પ્રસન્નતાની ધાર્મિક માન્યતા છે કે પછી વિજ્ઞાન અને આયુર્વેદ સાથે પણ તેનો કોઈ સંબંધ છે? આવો જાણીએ, આસોપાલવના તોરણ પાછળ છુપાયેલું ધાર્મિક, પરંપરાગત અને ઔષધીય મહત્વ.
આસોપાલવના તોરણ પાછળ ધાર્મિક માન્યતા શું છે?
ભારતીય પરંપરામાં આસોપાલવને શુભ માનવામાં આવે છે. ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાથી સુખ-સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે અને માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે તેવી માન્યતા છે.
તોરણ ખરીદવા આવેલા ગૌતમ ભારદ્વાજના જણાવ્યા અનુસાર, દરેક માંગલિક કાર્ય પહેલાં ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાનું વિશેષ મહત્વ છે. શાસ્ત્રોમાં પણ તેને શુભ માનવામાં આવ્યું છે.
ભદ્રકાળી મંદિરના પૂજારી રવિ અવસ્થીના જણાવ્યા પ્રમાણે, વર્ષોથી લોકો ઘરની સાથે ઓફિસના મુખ્ય દ્વાર પર પણ આસોપાલવનાં તોરણ બાંધે છે. ધાર્મિક માન્યતા મુજબ તેનાથી સુખ-સમૃદ્ધિ વધે છે.
આસોપાલવનું તોરણ શોરબકોર ઘટાડે છે?
આસોપાલવના તોરણ સાથે જોડાયેલી એક રસપ્રદ બાબત તેના પાનના ગુણધર્મોની છે. સામાન્ય રીતે લગ્ન, પૂજા, હવન, સત્યનારાયણની કથા અને તહેવારો જેવા પ્રસંગોએ ઘરમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થાય છે. આવા સમયે ઘરમાં અવાજ અને કોલાહલનું પ્રમાણ પણ વધે છે.
મણીબેન આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર વૈદ્ય હાર્દિક ભટ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, આસોપાલવનાં પાન અને વૃક્ષમાં ધ્વનિના તરંગોને શોષી લેવાનો ગુણધર્મ રહેલો છે. જેના કારણે વધુ લોકો ભેગા થાય તેવા પ્રસંગોએ આસોપાલવનું તોરણ બાંધવાની પરંપરાનું એક અલગ મહત્વ છે.
પાન તોડ્યા પછી પણ લાંબા સમય સુધી રહે છે ઉપયોગી?
વૈદ્ય હાર્દિક ભટ્ટના જણાવ્યા પ્રમાણે, આસોપાલવનાં પાન વૃક્ષ પરથી તોડ્યા પછી પણ લાંબા સમય સુધી તાજાં રહેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેમનું કહેવું છે કે પાન લાંબા સમય સુધી ઓક્સિજન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ ઉપરાંત આસોપાલવ ધીમે ઉગતું વૃક્ષ છે, પરંતુ એકવાર વિકસ્યા બાદ લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે.
આયુર્વેદમાં આસોપાલવનું શું મહત્વ છે?
આસોપાલવનું લેટિન નામ (Polyalthia longifolia) છે. આયુર્વેદિક દૃષ્ટિએ તેના ઔષધીય ઉપયોગ મર્યાદિત છે અને મુખ્યત્વે તેની છાલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- આસોપાલવની છાલનો ઉકાળો બનાવી કોગળા કરવાથી મોઢાના ચાંદામાં ઉપયોગી હોવાનું જણાવાય છે.
- આ ઉકાળાથી ઘા ધોવાથી રૂઝ આવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
- આસોપાલવનાં પાનમાં એન્ટિફંગલ અને એન્ટિબેક્ટેરિયલ ગુણધર્મો હોવાનું વૈદ્ય જણાવે છે.
ખાસ નોંધનીય છે કે આસોપાલવ અને અશોકનાં વૃક્ષ અલગ છે. કેટલાક વૈદ્યો આસોપાલવને અશોક સમજીને ઔષધીય પ્રયોગ કરે છે, જે અસંગત હોવાનું વૈદ્ય હાર્દિક ભટ્ટનું માનવું છે.
આપણે વર્ષોથી ઘર કે ઓફિસના મુખ્ય દ્વાર પર આસોપાલવનું તોરણ બાંધતા આવ્યા છીએ. કોઈ તેને માતા લક્ષ્મીના સ્વાગતનું પ્રતિક માને છે, તો કોઈ શુભતા અને સમૃદ્ધિ સાથે જોડે છે. પરંતુ તેની પાછળની પરંપરા માત્ર ધાર્મિક માન્યતા પૂરતી સીમિત નથી, તેની સાથે આસોપાલવના વૃક્ષના ગુણધર્મો અને આયુર્વેદિક ઉપયોગો પણ જોડાયેલા છે. એટલે જ તોરણ ભલે આજના સમયમાં અનેક ડિઝાઇન અને રંગોમાં મળતાં હોય, પરંતુ આસોપાલવનાં લીલાં પાનનું તોરણ આજે પણ આપણી સંસ્કૃતિમાં એટલું જ ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. આખરે, આ માત્ર દરવાજાની શોભા નથી, પરંતુ આપણી પરંપરા, શ્રદ્ધા અને પ્રકૃતિ સાથેના જોડાણનું પ્રતિક પણ છે.
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