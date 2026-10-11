આજથી આસો સુદ નવરાત્રીનો પ્રારંભ, ગુજરાતમાં ભક્તિમય માહોલ
આજથી આસો સુદ નવરાત્રીનો પ્રારંભ થતા આગામી 9 દિવસ સુધી ભક્તો માતાજીની આરાધનાના, પૂજા, ઉપવાસ, અનુષ્ઠાન અને ગરબા દ્વારા આદ્યશક્તિની ભક્તિ કરશે.
Published : October 11, 2026 at 2:07 PM IST
અમદાવાદ: આજથી આસો સુદ નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે. શક્તિની આરાધનાના આ પવિત્ર પર્વમાં આગામી નવ દિવસ સુધી ભક્તો માતાજીની પૂજા, ઉપવાસ, અનુષ્ઠાન અને ગરબા દ્વારા આદ્યશક્તિની ભક્તિ કરશે. ગુજરાત સહિત દેશભરના મંદિરો અને શક્તિપીઠોમાં ભક્તોની અવરજવર વધી છે. સૌરાષ્ટ્રના પ્રવેશદ્વાર ગણાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ડુંગર પર આવેલા મા ચામુંડા માતાજીના ધામમાં પણ નવરાત્રીને લઈને ભક્તિમય માહોલ છે.
ઐતિહાસિક નગરી પાટણમાં નગરદેવી તરીકે પૂજાતા શ્રી કાલિકા માતાના મંદિરે પણ નવરાત્રીની શરૂઆત થઈ છે. અહીં નવ દિવસ સુધી વિશેષ પૂજા, શણગાર અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાશે. બીજી તરફ, દાહોદમાં હોલી જોલી ગ્રુપે નવરાત્રી પહેલાં પ્રથમ વખત નિયોન થીમ પર ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું.
ચોટીલામાં આરતી અને હવન સાથે યાત્રિકો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા
ચોટીલા ડુંગર પર આવેલું મા ચામુંડા માતાજીનું મંદિર ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામોમાંનું એક છે. આખું વર્ષ અહીં ભક્તો દર્શન માટે આવે છે. આસો સુદ નવરાત્રી, ચૈત્રી નવરાત્રી અને દર મહિનાની પૂનમના દિવસે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ચોટીલા પહોંચે છે. નવરાત્રી દરમિયાન દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા આવે છે.
માતાજીના દર્શન માટે ભક્તો ડુંગરના 700થી વધુ પગથિયાં ચડે છે. કેટલાક લોકો પગપાળા આવે છે, તો કેટલાક સાયકલ લઈને સંઘ સ્વરૂપે માતાજીના જયઘોષ સાથે ડુંગર ચડે છે. લાંબો રસ્તો અને પગથિયાં ચડીને માતાજીના દરબારમાં પહોંચ્યા પછી ભક્તો દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીને શ્રીફળ, ચૂંદડી, સાકર અને લાપસી સહિતનો પ્રસાદ અર્પણ કરે છે.
નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તોને દર્શનમાં સરળતા રહે તે માટે ચોટીલા મંદિર ટ્રસ્ટે આરતી અને હવનના સમય જાહેર કર્યા છે. આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, નવરાત્રીનો સમયગાળો 11થી 19 ઓક્ટોબર 2026નો છે. પ્રથમ નોરતે અને આઠમના દિવસે સવારની આરતી વહેલી સવારે 4 વાગ્યે થશે. બાકીના સાત દિવસ સવારની આરતી 5 વાગ્યે કરવામાં આવશે.
દરરોજ સાંજની આરતી સૂર્યાસ્ત સમયે કરવામાં આવશે. સૂર્યાસ્ત બાદ માતાજીની મહાઆરતી થશે. આઠમના દિવસે માતાજીના સાનિધ્યમાં વિશેષ હવનનું આયોજન કરવામાં આવશે. આપેલી વિગતોમાં હવનાષ્ટમીની તારીખ 18 ઓક્ટોબર 2027 દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે નવરાત્રીનો સમય 2026નો જણાવાયો છે. તેથી હવનની તારીખ અંગે મંદિર ટ્રસ્ટ પાસેથી પુષ્ટિ કરવી જરૂરી છે. જાહેર કરાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ, હવન દરમિયાન બપોરે 2:30 વાગ્યે બીડું હોમાશે અને ભક્તો આહુતિ આપશે.
ચોટીલા ડુંગર સાથે એક પ્રાચીન માન્યતા પણ જોડાયેલી છે. માન્યતા અનુસાર, સાંજની આરતી પછી રાત્રે માતાજીનો દિવ્ય દરબાર ભરાય છે. આ દરબારમાં ચોસઠ જોગણી અને કાળ ભૈરવ પણ હાજર રહે છે, એવી ભક્તોની શ્રદ્ધા છે. આ માન્યતાને કારણે આરતી પૂરી થયા પછી રાત્રે ડુંગર પર કોઈ રોકાતું નથી.
ચોટીલા મંદિરના મહંત અમૃતગિરિ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું કે નવરાત્રી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં આવતા ભક્તોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. યાત્રિકો માટે પાણી, રહેવાની સુવિધા અને મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવે છે.
નવરાત્રીના દિવસોમાં ચોટીલા ડુંગર મા ચામુંડાના જયઘોષથી ગુંજી ઊઠે છે. ભક્તો પગથિયાં ચડીને માતાજીના દર્શન કરે છે, આરતીમાં જોડાય છે અને શ્રદ્ધા સાથે પ્રસાદ અર્પણ કરે છે. રાજુ રાવલ, પૂનમ ભાવસાર અને મહેન્દ્ર મકવાણા સહિતના ભક્તો પણ માતાજીના દર્શન માટે આવતા શ્રદ્ધાળુઓમાં સામેલ છે.
પાટણમાં કાલિકા માતાની નવ દિવસ સુધી વિશેષ આરાધના
ઐતિહાસિક નગરી પાટણમાં શ્રી કાલિકા માતાનું મંદિર વર્ષોથી ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. માતાજીને પાટણના નગરદેવી તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આસો સુદ નવરાત્રી શરૂ થતાં મંદિરમાં નવ દિવસની વિશેષ પૂજા-અર્ચનાનો પ્રારંભ થયો છે.
નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના મુખારવિંદને દરરોજ અલગ રીતે શણગારવામાં આવશે. ફૂલો અને આભૂષણોની વિશેષ આંગી કરવામાં આવશે. બેંગલુરુ અને કોલકાતાથી મંગાવવામાં આવતા રંગબેરંગી ફૂલોનો ઉપયોગ પણ શણગારમાં થશે. માતાજીના આ શણગારના દર્શન કરવા ભક્તો મોટી સંખ્યામાં મંદિરે આવે છે. ખાસ કરીને નવરાત્રીની પાંચમ અને આઠમના દિવસોનું મંદિરમાં વિશેષ મહત્ત્વ છે.
મંદિરની એક અનોખી પરંપરા કપૂરના પાનના બીડાં અર્પણ કરવાની છે. મંદિરની પરંપરા અનુસાર, દરરોજ આશરે 40 પાનના બીડાં પ્રસાદરૂપે ભક્તોને આપવામાં આવે છે. ભક્તો આ પરંપરા સાથે શ્રદ્ધાથી જોડાયેલા છે.
પાટણના કાલિકા માતાના મંદિરનો ઇતિહાસ પ્રાચીન હોવાનું માનવામાં આવે છે. સોલંકી યુગના ઐતિહાસિક વારસા સાથે જોડાયેલી પાટણ નગરીમાં આ મંદિર સદીઓથી શ્રદ્ધાનું સ્થાન રહ્યું છે. સ્થાનિક માન્યતાઓ અનુસાર, સંવત 1284નો ઉલ્લેખ માતાજીના પ્રાગટ્યના ઇતિહાસ સાથે કરવામાં આવે છે. ચૈત્રી અને આસો—બંને નવરાત્રી દરમિયાન અહીં વિશેષ ધાર્મિક માહોલ રહે છે.
મંદિરના પૂજારી અશોકભાઈ વ્યાસે મંદિરના ઇતિહાસ અને પરંપરાઓ વિશે માહિતી આપી હતી. સ્થાનિક ભક્તો ઉપરાંત અન્ય સ્થળોએથી પણ શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીના દર્શન કરવા આવે છે. દર્શનાર્થી જગદીશ પટેલ સહિતના ભક્તો નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.
દાહોદમાં નિયોન થીમ ગરબાએ ખેલૈયાઓને આકર્ષ્યા
નવરાત્રી પહેલાં દાહોદમાં ગરબાનો એક અનોખો રંગ જોવા મળ્યો હતો. હોલી જોલી ગ્રુપ દ્વારા શહેરમાં પ્રથમ વખત નિયોન થીમ પર ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. રંગબેરંગી લાઇટિંગ, ચમકદાર કપડાં અને આકર્ષક એક્સેસરીઝથી કાર્યક્રમનું સ્થળ શણગારવામાં આવ્યું હતું.
નિયોન થીમમાં નિયોન ગ્રીન, પિંક, ઓરેન્જ અને બ્લુ જેવા ચમકદાર રંગોનો ઉપયોગ થાય છે. ખાસ લાઇટિંગમાં આ રંગો વધુ આકર્ષક દેખાય છે. ફ્લોરોસન્ટ રંગના કપડાં, ચમકદાર એક્સેસરીઝ અને નિયોન ટેટૂ આ થીમનો ભાગ હતા. આયોજકોએ ખેલૈયાઓ માટે નિયોન ટેટૂ લગાવવાની વ્યવસ્થા પણ કરી હતી.
કેટલાક ખેલૈયાઓ ખાસ નિયોન રંગના કપડાં પહેરીને આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય લોકોએ ચમકદાર એક્સેસરીઝથી પોતાનો દેખાવ તૈયાર કર્યો હતો. ગરબાના તાલે ખેલૈયાઓ એકસાથે ઝૂમતા હતા ત્યારે રંગીન લાઇટિંગ અને અલગ-અલગ વેશભૂષાએ સમગ્ર માહોલને ખાસ બનાવ્યો હતો.
દાહોદમાં આ પ્રકારનું આયોજન પ્રથમ વખત થયું હોવાથી લોકોમાં પણ ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી. પરંપરાગત વેશભૂષા અને ગરબાની સાથે આધુનિક થીમનો આ પ્રયોગ દર્શકો માટે નવો અનુભવ બન્યો હતો.
આયોજક મુક્તિ તલાટી અને ખેલૈયા ડૉ. ભરત શુક્લાએ કાર્યક્રમ અંગે પોતાના અનુભવો રજૂ કર્યા હતા. હોલી જોલી ગ્રુપના આ આયોજનમાં ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ અને લોકોની ઉત્સુકતા બંને જોવા મળ્યા. અનોખી થીમ, નિયોન ટેટૂ, ચમકદાર વેશભૂષા અને રંગીન વાતાવરણને કારણે કાર્યક્રમ યાદગાર બન્યો હતો.
ભક્તિ, પરંપરા અને નવા પ્રયોગોનો ઉત્સવ
આસો સુદ નવરાત્રીના પ્રારંભ સાથે ગુજરાતમાં ભક્તિ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ચોટીલામાં ભક્તો મા ચામુંડાના દર્શન માટે ડુંગર ચડી રહ્યા છે. પાટણમાં કાલિકા માતાની વિશેષ પૂજા અને શણગાર થઈ રહ્યા છે. દાહોદમાં નિયોન થીમ ગરબાએ ખેલૈયાઓને નવો અનુભવ આપ્યો છે. આગામી નવ દિવસ સુધી ગુજરાતમાં મંદિરો, ગામો અને શહેરોમાં નવરાત્રીનો માહોલ છવાયેલો રહેશે.
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