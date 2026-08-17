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ખાખીનો રોફ બતાવવો ASIને પડ્યો ભારે: માણસામાં ચાની લારી ચલાવતા યુવાન સાથે ગેરવર્તન બદલ પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડ

માણસા પોલીસ સ્ટેશનની સામે ચાની લારી ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા યુવાન સાથે ASI દિનેશ ચૌધરી દ્વારા ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા.

ASI દિનેશ ચૌધરી
ASI દિનેશ ચૌધરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 7:08 PM IST

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ગાંધીનગર: માણસામાં 15 ઓગસ્ટ પહેલા લારી ચલાવતા એક યુવાન સાથે કથિત રીતે ગેરવર્તન અને મારામારી કરવાના મામલે માણસા પોલીસ સ્ટેશનના ASI દિનેશ ચૌધરી સામે ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમ શેટ્ટીએ કડક કાર્યવાહી કરી છે. સમગ્ર મામલાની તપાસ બાદ ASI દિનેશ ચૌધરીને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, માણસા પોલીસ સ્ટેશનની સામે ચાની લારી ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા યુવાન સાથે ASI દિનેશ ચૌધરી દ્વારા ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા. આ દરમિયાન યુવાનને જાહેરમાં માર માર્યો હોવાનો તેમજ તેને ધમકી આપી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ જિલ્લા પોલીસ વડા સુધી પહોંચ્યા બાદ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ઘટનાસ્થળ તેમજ માણસા પોલીસ સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી હતી. CCTVમાં સમગ્ર ઘટનાક્રમ કેદ થયો હોવાનું સામે આવતા ASIની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા થયા હતા. CCTV ફૂટેજ અને પ્રાથમિક તપાસના આધારે ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમ શેટ્ટીએ ASI દિનેશ ચૌધરી સામે તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરી છે.

આ બાબતે જિલ્લા પોલીસ વડા રવિ તેજા વાસમ સેટ્ટીએ કહ્યું હતું કે, 15 ઓગસ્ટના બે દિવસ પહેલા ચાની લારી ચલાવતા યુવક સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે તેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.

પોલીસકર્મી કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જવાબદાર છે, ત્યારે ફરજ દરમિયાન સામાન્ય નાગરિક સાથે ગેરવર્તન કે સત્તાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો તેને કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં નહીં આવે તેવો સ્પષ્ટ સંદેશ આ કાર્યવાહીથી મળ્યો છે. માણસાની ઘટનામાં CCTV ફૂટેજના આધારે થયેલી કાર્યવાહીથી પોલીસ બેડામાં પણ ચર્ચા જગાઈ છે.

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