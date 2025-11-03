ETV Bharat / state

રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અમદાવાદની મુલાકાતે, રેલ્વે સ્ટેશન પુનર્વિકાસ અને બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી

રેલ્વે મંત્રી માહિતી અને પ્રસારણ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી અશ્વિની વૈષ્ણવે અમદાવાદ સ્ટેશન પુનઃવિકાસ કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 7:19 PM IST

અમદાવાદ : રેલ્વે મંત્રી, માહિતી અને પ્રસારણ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી અશ્વિની વૈષ્ણવે 3/11/2025ના રોજ અમદાવાદ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે અમદાવાદ સ્ટેશન પર ચાલી રહેલા સ્ટેશન પુનઃવિકાસ કાર્ય અને હાઇ-સ્પીડ રેલ (બુલેટ ટ્રેન) પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી.

રેલ્વે મંત્રી માહિતી અને પ્રસારણ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી અશ્વિની વૈષ્ણવે અમદાવાદ સ્ટેશન પુનઃવિકાસ કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને આ પ્રસંગે મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, "ભારતભરમાં મુસાફરોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સ્ટેશનોનો વ્યાપકપણે પુનઃવિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હાલમાં, 1300થી વધુ રેલ્વે સ્ટેશનો પર પુનઃવિકાસ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, જેમાંથી અમદાવાદ સ્ટેશન એક મુખ્ય છે.

વૈષ્ણવે માહિતી આપી હતી કે, "અમદાવાદ સ્ટેશન પર 16 માળની આધુનિક ઇમારત બનાવવામાં આવી રહી છે. સરસપુર બાજુ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે, અને અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ સ્ટેશન પૂર્ણ થવાના આરે છે. બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન અને અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશનનો વિકાસ સંકલિત રીતે કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે મુસાફરો માટે સરળ પરિવહન પ્રદાન કરશે."

સ્ટેશનને 3 વધારાના પ્લેટફોર્મ મળશે, ટ્રેન હેન્ડલિંગ ક્ષમતા વધશે

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ સ્ટેશનને ત્રણ વધારાના પ્લેટફોર્મ મળશે, જેનાથી સ્ટેશનની ટ્રેન હેન્ડલિંગ ક્ષમતામાં વધારો થશે. શહેરની બંને બાજુ, કાલુપુર અને સરસપુર પર સ્ટેશનનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બધા પ્લેટફોર્મ કોનકોર્સ રૂફ પ્લાઝાથી આવરી લેવામાં આવશે, અને સ્ટેશન પર એલિવેટેડ રોડ પર કામ પણ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આ શહેરના બંને છેડાને કોનકોર્સ, એલિવેટેડ રોડ અને ફૂટઓવર બ્રિજ દ્વારા જોડશે. મંત્રીએ સમજાવ્યું કે જ્યારે તેમણે છેલ્લે પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું, ત્યારે બેઝમેન્ટ હજુ પણ પ્રગતિમાં હતું, જ્યારે ચોથા માળ સુધીનું માળખાકીય ફ્રેમ હવે પૂર્ણ થઈ ગયું છે."

નવી ટ્રેનોની સૌથી વધુ માંગ દેશના 20 મુખ્ય સ્ટેશનો, જેમ કે દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા અને અમદાવાદથી આવે છે. ગુજરાતમાં, અમદાવાદ અને સુરતમાં સૌથી વધુ માંગ છે. આ વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે, અમદાવાદના વટવા ખાતે 10 પીટ લાઇન ધરાવતું એક મેગા ટર્મિનલ વિકસાવવામાં આવશે, જેમાં ટ્રેનની ક્ષમતા વધશે. આનાથી અંદાજે 45 વધારાની ટ્રેનોની ક્ષમતા વધશે, જેનાથી અમદાવાદથી લગભગ 150 ટ્રેનો દોડી શકશે.

કાલુપુર અને સરસપુર બંને બાજુ આધુનિકીકરણ, કોનકોર્સ રૂફ પ્લાઝા અને એલિવેટેડ રોડ કાર્યરત

અમદાવાદ સ્ટેશનનો પુનર્વિકાસ આધુનિક શહેરી કેન્દ્ર સાથે હેરિટેજ સ્મારકોને એકીકૃત કરવાની વિભાવના પર આધારિત છે. આ પ્રોજેક્ટ એક વિશ્વ કક્ષાનું મલ્ટિમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ (MMTH) બનાવશે, જેમાં પુષ્કળ પાર્કિંગ, કાલુપુર ROB અને સારંગપુર ROB ને જોડતું એલિવેટેડ રોડ નેટવર્ક, એક લેન્ડસ્કેપ્ડ પ્લાઝા, એક કોન્કોર્સ વિસ્તાર અને અદ્યતન મુસાફરોની સુવિધાઓનો સમાવેશ થશે.

સ્ટેશનની ડિઝાઇન મોઢેરા સૂર્ય મંદિરથી પ્રેરિત છે, જે સાંસ્કૃતિક વારસો અને આધુનિક સૌંદર્ય શાસ્ત્રનું સુંદર મિશ્રણ દર્શાવે છે. કાલુપુર બાજુ પર આવેલો પ્રતિષ્ઠિત MMTH ટાવર અમદાવાદના સ્થાપત્ય લેન્ડસ્કેપનું નવું પ્રતીક બનશે. ASI-સંરક્ષિત 'બ્રિક મિનાર' અને 'ઝૂલતા મિનાર' પણ પુનર્વિકાસ યોજનામાં સામેલ કરવામાં આવશે.

સ્ટેશનમાં અત્યાધુનિક સુરક્ષા તકનીકો, સ્વચાલિત પાર્સલ ડેપો સિસ્ટમ

આ સ્ટેશનને એલિવેટેડ નેટવર્ક દ્વારા નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ ટર્મિનલ, મેટ્રો અને BRTS સાથે સરળતાથી જોડવામાં આવશે, જે સરળ મલ્ટિમોડલ ઇન્ટિગ્રેશન સુનિશ્ચિત કરશે અને શહેરમાં ભીડ ઘટાડશે. રેલ્વે ટ્રેક ઉપર 15 એકરનો કોનકોર્સ પ્લાઝા અને 7 એકરનો મેઝેનાઇન પ્લાઝા બનાવવામાં આવશે, જેમાં પેસેન્જર વેઇટિંગ રૂમ, રેસ્ટરૂમ, ફૂડ કોર્ટ અને રિટેલ આઉટલેટ્સ ઉપલબ્ધ થશે. પુનઃવિકાસિત સ્ટેશન એક ગ્રીન બિલ્ડિંગ હશે, જે ઉર્જા કાર્યક્ષમતા, પાણી સંરક્ષણ અને નવીનીકરણીય ઉર્જાના ઉપયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

સ્ટેશનમાં અત્યાધુનિક સુરક્ષા તકનીકો, સ્વચાલિત પાર્સલ ડેપો સિસ્ટમ અને અપંગ-મૈત્રીપૂર્ણ માળખા (લિફ્ટ અને એસ્કેલેટર સહિત)નો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશન પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટ માત્ર આધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓનું પ્રદર્શન કરશે નહીં પરંતુ શહેરના સાંસ્કૃતિક વારસાને સાચવીને અમદાવાદને એક મુખ્ય વૈશ્વિક મહાનગર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં પણ મદદ કરશે.

