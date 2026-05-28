T20 ક્રિકેટ મેચ પર સટ્ટો રમતા જુનાગઢના અશ્વિન રૂપારેલિયાની ધરપકડ, અન્ય ત્રણ સટ્ટાબાજ ફરાર
Published : May 28, 2026 at 2:27 PM IST
જુનાગઢ: કોઈપણ રમતગમતની મેચ ચાલતી હોય ત્યારે સટ્ટાખોરીનું સામ્રાજ્ય સતત ચર્ચામાં રહેતું હોય છે. હાલમાં T20 ક્રિકેટ મેચોની મોસમ ચાલી રહી છે, ત્યારે જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) એ જુનાગઢ-વંથલી રોડ પર આવેલી વાસણની એક દુકાન નજીકથી ટી-ટ્વેન્ટી ક્રિકેટ મેચ પર સટ્ટો લેતા અશ્વિન રૂપારેલિયાની અટકાયત કરી છે અને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
એક સટ્ટાબાજ પકડાયો
જુનાગઢ એસ.ઓ.જી.ને મળેલી પૂર્વ બાતમીના આધારે જુનાગઢ શહેરના વંથલી રોડ પર આવેલી વાસણની એક દુકાન નજીક ટી-ટ્વેન્ટી બ્લાસ્ટ 2026 અંતર્ગત ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટો લેતા અશ્વિન રૂપારેલિયાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તેની સામે જુગાર અધિનિયમની કલમ-12 હેઠળ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં વિધિવત ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
પોલીસે આરોપી અશ્વિન રૂપારેલિયા પાસેથી 50,000 રૂપિયાની કિંમતના બે મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. સમગ્ર મામલામાં વધુ તપાસ ચાલુ છે.
અન્ય ત્રણ સટ્ટાબાજ ફરાર
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પી.આઈ. કે.એમ. પટેલે આપેલી માહિતી અનુસાર, પકડાયેલા અશ્વિન રૂપારેલિયા સાથે સટ્ટાખોરીના નેટવર્કમાં જોડાયેલા વેરાવળના મુકેશભાઈ બાઠી, ગોંડલના ભાણાભાઈ લાખાણી અને દ્વારકા-ઓખાના અમિત નામના ત્રણેય આરોપીઓ હાલ ફરાર છે. પોલીસે ત્રણેયને પકડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
પોલીસને સટ્ટાખોરી મારફતે મોટા હવાલા કાંડની સંભાવના પણ જોવા મળી રહી છે. આરોપી અશ્વિન રૂપારેલિયા પાસેથી મળેલી વધુ વિગતોના આધારે હાર-જીતના સટ્ટામાં પૈસાની લેવડ-દેવડ કેવી રીતે થતી હતી અને કયા માધ્યમથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ મામલો ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટાખોરીનો હોવાથી તે ગુજરાત, ભારત તેમજ વિદેશમાંથી પણ ચલાવવામાં આવતું હોઈ શકે તેવી શક્યતા નકારી શકાતી નથી.
