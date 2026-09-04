આશ્રમશાળાઓને મળશે વૈધાનિક દરજ્જો: 15 દિવસમાં રોડમેપ, શિક્ષકોની ભરતી-લાયકાતના નિયમો નક્કી થશે
ગુજરાતની આશ્રમશાળાઓના સંચાલન અને શિક્ષકોના હક્કો-લાભોને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી યોજાઈ હતી.
Published : September 4, 2026 at 8:41 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતની આશ્રમશાળાઓના સંચાલન અને શિક્ષકોના હક્કો-લાભોને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી યોજાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે આશ્રમશાળાઓને શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ લાવવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સરકાર તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે આગામી 15 દિવસમાં આશ્રમશાળાઓને શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ લાવવા માટેનો રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવશે.
આશ્રમશાળાઓને વૈધાનિક દરજ્જો મળશે
એડિશનલ એડવોકેટ જનરલ મનીષા લવકુમાર શાહે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, આશ્રમશાળાઓને શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ મૂકીને તેમને વૈધાનિક દરજ્જો આપવામાં આવશે. આ માટેના નિયમોમાં શિક્ષકોની ભરતી, શિક્ષકોની લાયકાત, સેવા સંબંધિત શરતો સહિતની તમામ બાબતો નક્કી કરવામાં આવશે. હાલમાં આશ્રમશાળાઓમાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોને પણ નવા નિયમોના માળખા હેઠળ લાવવામાં આવશે. અરજદાર તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અગાઉના સરકારી ઠરાવમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રાથમિક શિક્ષકોને મળતા લાભો આશ્રમશાળાના શિક્ષકોને પણ મળવાની વાત કરવામાં આવી હતી. અરજદાર તરફથી વધુમાં જણાવાયું હતું કે હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચે પણ આશ્રમશાળાના શિક્ષકોને જિલ્લા પંચાયતના શિક્ષકો સમાન ગણવા અંગે ચુકાદો આપ્યો હતો અને આ ચુકાદાને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ યથાવત રાખ્યો છે. જેથી નવા બનનારા નિયમોમાં પણ આ બાબતનો સમાવેશ થવો જોઈએ.
જોકે, હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આ અરજી વર્ષ 2005થી પેન્ડિંગ છે. તે સમયે RTE હેઠળ આશ્રમશાળાઓને લાવવાની હાલની સ્થિતિ ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ નહોતી. કોર્ટનું કહેવું હતું કે હવે આશ્રમશાળાઓને માત્ર સરકારી ઠરાવના આધારે નહીં, પરંતુ વૈધાનિક નિયમોના માળખા હેઠળ ચલાવવાની જરૂર છે.હાઈકોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટ કર્યું કે એકવાર વૈધાનિક નિયમો બની જશે ત્યારબાદ સરકાર માટે તેમાં સરળતાથી ફેરફાર કરવો શક્ય નહીં બને. આ નિયમો આશ્રમશાળાના સંચાલકોને પણ બાધ્ય રહેશે. રાજ્ય સરકાર જે NGOને આશ્રમશાળા ચલાવવા માટે ફંડ આપે છે, તેમના પર પણ આ નિયમો લાગુ પડશે. એટલે આશ્રમશાળાઓના સંચાલનથી લઈને શિક્ષકોની ભરતી અને લાયકાત સુધીની સમગ્ર વ્યવસ્થા નિયમબદ્ધ બનશે.
અરજદાર તરફથી આશ્રમશાળાના શિક્ષકોના લીયનના ઠરાવનો મુદ્દો પણ કોર્ટ સમક્ષ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે રાજ્ય સરકારે લીયન અંગેનો ઠરાવ પરત ખેંચી લીધો છે અને સરકારે જણાવ્યું છે કે હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ અરજીનો નિકાલ થયા બાદ આ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે. અરજદારના જણાવ્યા મુજબ આ નિર્ણયની અસર શિક્ષકોને મળનારા નિવૃત્તિ બાદના લાભો પર પણ પડી શકે છે.
ગુજરાતમાં 933 આશ્રમશાળાઓ
સરકાર તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા આંકડા મુજબ ગુજરાતમાં કુલ 933 આશ્રમશાળાઓ આવેલી છે. સરકારના જણાવ્યા પ્રમાણે આશ્રમશાળાઓમાં આશરે 25 વિદ્યાર્થીઓ દીઠ એક શિક્ષકનું પ્રમાણ છે. જ્યારે 150થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ધરાવતી આશ્રમશાળામાં વધુમાં વધુ પાંચ શિક્ષકો હોવાની માહિતી પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.આશ્રમશાળાઓની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અગાઉની સુનાવણીમાં પણ મહત્વની માહિતી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થઈ હતી. શિક્ષણ, સામાજિક ન્યાય, આદિજાતિ અને નાણાં વિભાગની હાઈપાવર કમિટીની બેઠક મળી હતી. આ કમિટીએ આશ્રમશાળાઓના શૈક્ષણિક સંચાલનને શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ મૂકવાની મંજૂરી આપી હોવાનું સરકારે જણાવ્યું હતું.
હવે આ અંગેની ફાઇલ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ મોકલવામાં આવશે જ્યારે હોસ્ટેલ સહિતની વ્યવસ્થા જે તે સંબંધિત વિભાગ દ્વારા સંભાળવામાં આવશે.હાઈકોર્ટે આશ્રમશાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ અને ખાસ કરીને ધોરણ 10થી 12માં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ દિશા દર્શાવી છે. કોર્ટ દ્વારા ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસિસ ઓથોરિટીને આશ્રમશાળાઓના ઉત્કર્ષ માટે મદદ કરવા અંગે દિશાનિર્દેશ આપવાની વાત કરવામાં આવી છે. પેરા-લીગલ વોલન્ટિયર્સની મદદથી વાલીઓને બાળકોને નિયમિત શાળાએ મોકલવા માટે સમજાવવામાં આવશે.
હાલ સમગ્ર મામલામાં સરકાર આગામી 15 દિવસમાં રોડમેપ તૈયાર કરશે અને ત્યારબાદ આશ્રમશાળાઓ માટે વૈધાનિક નિયમો બનાવવાની પ્રક્રિયા આગળ વધશે. હાઈકોર્ટે અરજદાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રશ્નો અને એફિડેવિટ અંગે સરકારને જવાબ રજૂ કરવા સમય આપ્યો છે. હવે આ મામલે 23 સપ્ટેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
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