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મહેસાણા DILR કચેરીના લાયસન્સી સર્વેયર આશિષ પરમાર ₹70 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયો

આ કાર્યવાહી ગાંધીનગર ACBની ટીમ દ્વારા 25 જૂન 2026ના રોજ અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી.

મહેસાણા DILR કચેરીના લાયસન્સી સર્વેયર આશિષ પરમાર ₹70 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયો
મહેસાણા DILR કચેરીના લાયસન્સી સર્વેયર આશિષ પરમાર ₹70 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 8:44 AM IST

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મહેસાણા: ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે સખત કાર્યવાહી કરતા એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ ફરી એક મોટી સફળતા હાસિલ કરી છે. મહેસાણા જિલ્લા ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકોર્ડ્સ (DILR) કચેરીના લાયસન્સી સર્વેયર આશિષ કુમાર ભીખાભાઇ પરમારને જમીન માપણીના કામ માટે ₹70,000ની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

આ કાર્યવાહી ગાંધીનગર ACBની ટીમ દ્વારા 25 જૂન 2026ના રોજ અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી. આરોપી સર્વેયરે ફરિયાદી પાસેથી જમીનના નકશા અને માપણી શીટો સબમિટ કરવાના બદલામાં કુલ ₹1,90,000ની લાંચ માંગી હતી, જેમાંથી પ્રથમ હપ્તા તરીકે ₹70,000 મેળવ્યા હતા.

સમગ્ર મામલો શું હતો?

મહેસાણા જિલ્લાના બેચરાજી તાલુકાના સુરજ ગામે આવેલા સર્વે નંબર-210ની જમીનની હિસ્સાદુરસ્તી (કાયદેસર માપણી) કરાવવા માટે ફરિયાદીએ DILR કચેરીમાં અરજી કરી હતી. આ અરજીના આધારે કામ સોંપાયા બાદ લાયસન્સી સર્વેયર આશિષ પરમાર (ઉંમર 27 વર્ષ) ફરિયાદીનો સંપર્ક કર્યો હતો.

આરોપીએ કામ વહેલું પૂર્ણ કરી આપવાના બહાને પ્રથમ તો કુલ ₹1.90 લાખની માંગણી કરી અને પછી ચર્ચા બાદ પ્રથમ હપ્તા તરીકે ₹70,000 આપવા જણાવ્યું હતું. જાગૃત નાગરિક હોવાથી ફરિયાદીએ લાંચ આપવાને બદલે સીધો ગાંધીનગર ACB પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો.

ACBનું આયોજિત ટ્રેપ

ACBની ટીમે આયોજન બનાવીને છટકું ગોઠવ્યું. 25 જૂન 2026ના રોજ મહેસાણા સેશન્સ કોર્ટના ગેટ નંબર-૪ પાસે આવેલ ‘જય અંબે નાસ્તા હાઉસ’ ખાતે લાંચની રકમ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

ફરિયાદી સ્થળે પહોંચ્યા બાદ આરોપી આશિષ પરમાર આવ્યો. તેણે લાંચ અંગે વાતચીત કરી અને કામ પૂર્ણ કરી આપવાની ખાતરી આપી. જેવો તેણે ₹70,000ની રકમ સ્વીકારી કે તુરંત જ ACBની ટીમે તેને રંગેહાથ ઝડપી લીધો. ઘટનાસ્થળેથી સંપૂર્ણ લાંચની રકમ પણ રિકવર કરવામાં આવી છે.

કાનૂની કાર્યવાહી

આરોપી સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદા હેઠળ કેસ નોંધીને અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર ઓપરેશનનું નેતૃત્વ ગાંધીનગર ACBના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર ડી.એ. ચૌધરી અને તેમની ટીમે કર્યું હતું. સુપરવિઝન મદદનીશ નિયામક એ.કે. પરમારનું હતું જ્યારે રેડના ઇન્ચાર્જ અમદાવાદ ACBના નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડા હતા.

ACBની આ કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં ભ્રષ્ટ સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓમાં ભારે ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.

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