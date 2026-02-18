કામરેજના આશીર્વાદ માનવ મંદિરે માનવતા મહેકાવી, માનસિક અસ્થિર ગર્ભવતી યુવતીને આશરો આપી સફળ ડિલિવરી કરાવી
કામરેજમાં આશીર્વાદ માનવ મંદિરે રસ્તા પર રઝળતી માનસિક અસ્થિર સગર્ભા મહિલાને આશરો આપી સુરક્ષિત ડિલિવરી કરાવી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.
Published : February 18, 2026 at 10:15 AM IST
સુરત: સુરતના કામરેજમાં આશીર્વાદ માનવ મંદિરે રસ્તા પર રઝળતી માનસિક અસ્થિર સગર્ભા મહિલાને આશરો આપી સુરક્ષિત ડિલિવરી કરાવી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. અમદાવાદ-બગોદરા હાઇવે પર મહિલા માનસિક અસ્થિર હાલતમાં મળી આવી હતી.
માનસિક અસ્થિર સગર્ભા મહિલાની સફળ ડિલિવરી
કહેવાય છે કે 'જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા', અને આ ઉક્તિને સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના ધોરણ પારડી સ્થિત 'આશીર્વાદ માનવ મંદિર' એ ખરા અર્થમાં સાર્થક કરી બતાવી છે. એક મહિના પહેલા અમદાવાદ-બગોદરા હાઇવે પર એક અજાણી મહિલા અત્યંત દયનીય અને માનસિક અસ્થિર હાલતમાં ભટકતી હતી. સ્થાનિક સેવાભાવી કાર્યકરોની નજર આ મહિલા પર પડતા તેનું રેસક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું. શારીરિક અને માનસિક રીતે અક્ષમ એવી આ મહિલાને યોગ્ય સાર સંભાળની જરૂર હોવાથી તેને કામરેજના ધોરણ પારડી ખાતે આવેલ 'આશીર્વાદ માનવ મંદિર'માં લાવવામાં આવી હતી.
આ મહિલાને જ્યારે આશ્રમમાં લાવવામાં આવી ત્યારે તેની તબીબી તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તે નવ માસની ગર્ભવતી છે. માનસિક સંતુલન ગુમાવી ચુકેલી આ મહિલા પોતાની પીડા વ્યક્ત કરવા પણ અસમર્થ હતી. આવા જટિલ સંજોગોમાં સંસ્થાના સંચાલકોએ જવાબદારી સ્વીકારી અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની વ્યવસ્થા કરી હતી.
આ મહિલાની ગંભીર સ્થિતિને જોતા દીનબંધુ હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. ક્રિષ્ણા વાઘાણી અને તેમની ટીમ મદદે આવી હતી. માનસિક અસ્થિરતાને કારણે નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવી પડકારજનક હતી, પરંતુ તબીબોની કુશળતા અને સંસ્થાના સેવાભાવી વાતાવરણને કારણે મહિલાએ એક અત્યંત સુંદર અને સ્વસ્થ બાળકીને જન્મ આપ્યો છે.
"આવા નિરાધાર 'પ્રભુજી'ની સેવા કરવાનો અવસર મળવો એ ભાગ્યની વાત છે. સંસ્થા અને હોસ્પિટલના સહયોગથી આજે માતા અને પુત્રી બંને સુરક્ષિત છે, જેનો અમને અનન્ય સંતોષ છે." - ડૉ. ક્રિષ્ણા વાઘાણી
આ પણ વાંચો: