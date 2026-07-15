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400 વર્ષોથી ઉજવાતો જુનાગઢના પરબ ધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ, ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો રચાઈ છે ત્રિવેણી સંગમ

400 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જૂની પરંપરા અનુસાર પરબધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ યોજાય છે, જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો સત દેવીદાસ અમર દેવીદાસના દર્શન કરે છે.

પરબ ધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ
પરબ ધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 7:35 PM IST

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ભેસાણ, જુનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકાના પરબધામ ખાતે આવેલા અમર સતદેવીદાસ અમરદેવીદાસ ધામમાં પાછલા 400 વર્ષોથી અષાઢી બીજનું મહાપર્વ ઉજવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર દેવીદાસ બાપુ અને અમર મા એ અષાઢી બીજના દિવસે સમાધિ લીધી હોવાની લોકવાઇકા સાથે પરંપરાગત લોક ઉત્સવ જોડાયેલો છે.

જ્યારે રક્તપિતનો રોગ સૌથી ગંભીર ગણાતો હતો, આવા સમયે સત દેવીદાસ બાપુ અને અમર મા એ રક્તપિતથી પીડિત તમામ લોકોની સેવા ચાકરી કરીને તેમને સ્વસ્થ કર્યા હતા. આ પરંપરા અનુસાર આજે પણ અહીં પાણીનો પ્રસાદ સૌ ભક્તો માટે આસ્થાનુ કેન્દ્ર બની રહ્યો છે.

400 વર્ષોથી ઉજવાતો જુનાગઢના પરબ ધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

પરબધામમાં અષાઢી બીજનો લોક ઉત્સવ

આજથી 400 વર્ષ પૂર્વેથી જુનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ નજીક આવેલા પરબધામ ખાતે સત દેવીદાસ અમર દેવીદાસ ધામમાં અષાઢી બીજના લોક ઉત્સવ અને મહાપર્વની ઉજવણી થતી આવે છે. પરબમાં આવેલું દેવીદાસ બાપુ અને અમર માની સમાધિ અને આ જગ્યા સાથે જોડાયેલી દૈવિય શક્તિની અનુભૂતિ કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવે છે. ત્રણ દિવસ સુધી આયોજિત લોક ઉત્સવમાં સામેલ થાય છે.

પરબ ધામ, ભેસાણ-જુનાગઢ
પરબ ધામ, ભેસાણ-જુનાગઢ (Etv Bharat Gujarat)

અમાસ, એકમ અને બીજ આ ત્રણ દિવસ સુધી લાખોની સંખ્યામાં સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાંથી શ્રદ્ધાળુઓ પરબધામ ખાતે આવે છે, અને દેવીદાસ બાપુ અમર માં અને હિન્દવા પીરના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.અષાઢી બીજના દિવસે મંદિરમાં નિશાન ચડાવવાની સાથે જ વિધિવત રીતે અષાઢી બીજના પર્વની ઉજવણી શરૂ થયા છે.

જુનાગઢના પરબ ધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ
જુનાગઢના પરબ ધામમાં અષાઢી બીજનો મહોત્સવ (Etv Bharat Gujarat)

400 વર્ષ પૂર્વેની પરંપરા આજે પણ અકબંધ

આજથી 400 વર્ષ પૂર્વે ભેસાણ નજીક પરબધામમાં સત દેવીદાસ બાપુ અને અમર માએ સેવાનો મહાયજ્ઞ શરૂ કર્યો હતો. એક માન્યતા અનુસાર દેવીદાસ બાપુ અને અમરમાં એ રક્તપિત થી તરછોડાયેલા તમામ જીવોને પરબધામમાં આશરો આપીને સ્વયં તેમની સેવા ચાકરી કરીને તેમના પ્રયત્નોથી રક્તપિત જેવા રોગ માંથી મુક્તિ અપાવી હતી, જેને લઈને પણ પરબધામ સાથે જોડાયેલો ઇતિહાસ આજે પણ દેવીદાસ બાપુ અને અમર મા સાથે જોડાયેલો છે. જે સમયે રક્તપિતના દર્દીને તેમના પરિવારજનો સાચવતા ન્હોતા, ત્યારે દેવીદાસબાપુ અને અમર માએ આવા દર્દીઓની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરીને પરબધામમાં દિન દુખિયાઓ માટે સેવા અને ભોજનની એક પરંપરા શરૂ કરી જે આજે પણ અવિરત પણે જોવા મળે છે.

400 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જૂની પરંપરા આજે પણ અકબંધ
400 વર્ષ કરતાં પણ વધારે જૂની પરંપરા આજે પણ અકબંધ (Etv Bharat Gujarat)

આજે પણ પાણીનો પ્રસાદ સૌથી મહત્વપૂર્ણ

સામાન્ય રીતે કોઈપણ સ્થળ પર આપણે જઈએ ત્યારે પીવાનું પાણી ચોક્કસ મળી રહે પરંતુ પરબધામમાં આવેલા શિર સાગરનું પાણી પ્રસાદ રૂપે આપવાની કે ગ્રહણ કરવાની એક પરંપરા વર્ષોથી જોવા મળે છે. સનાતન ધર્મની માન્યતા અનુસાર શિર સાગર માંથી લીધેલો પાણીનો પ્રસાદ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારો હોવાની એક ધાર્મિક માન્યતા પણ જોડાયેલી છે. જેથી પરબ ધામમાં દર્શન માટે આવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિ ભોજન પ્રસાદની સાથે સૌથી પહેલા પાણીનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને દેવીદાસ બાપુ અને અમરમાં પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે.

પરબ ધામમાં ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો રચાઈ છે ત્રિવેણી સંગમ
પરબ ધામમાં ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો રચાઈ છે ત્રિવેણી સંગમ (Etv Bharat Gujarat)

ભક્તિ, ભજન અને ભોજનનો ત્રિવેણી સંગમ

પરબધામ ખાતે ઉજવાતા આ ત્રિદિવસીય અષાઢી બીજના મહાપર્વને લઈને સમગ્ર ભારતમાંથી 10 થી 15 લાખ જેટલા ભાવિકો આવતા હોય છે. અહીં આવતા તમામ ભાવિકો માટે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા વિનામૂલ્યે કરવામાં આવે છે. જેમાં હજારો ટન શાકભાજીની સાથે મીઠાઈ, રોટલી, બાજરાના રોટલા, કઢી-ખીચડી, દાળ-ભાત, શાક, રોટલી, સંભારો મિષ્ઠાન અને ભજીયા સહિત અનેક પકવાનો શ્રદ્ધાળુઓને વિનામૂલ્યે પીરસવામાં આવે છે. સમગ્ર વ્યવસ્થામાં પણ અંદાજિત બે થી ત્રણ હજાર જેટલા સ્વયંસેવકો શાકભાજી લાવવાથી લઈને તેમાંથી ભોજન પ્રસાદ બનાવવો અને પ્રત્યેક ભક્તોની થાળી સુધી પહોંચે તે માટેની વ્યવસ્થામાં જોડાય છે.

ત્રણ દિવસમાં દસ લાખ કરતા વધારે ભાવિકોનો ધસારો

સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, 15 લાખ કરતા પણ વધારે લોકો ત્રણ દિવસ દરમિયાન પરબધામમાં આવતા હોય છે. પરંતુ ભોજન નો બગાડ ન થાય અને ભોજન શાળાની સ્વચ્છતા આધુનિક વ્યવસ્થા તંત્રને પણ પડકાર ફેંકતી હોય તે પ્રકારે એકદમ સુનિયોજિત અને સ્વચ્છ રીતે ચાલતી જોવા મળે છે.

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TAGGED:

ASHADHI BIJ CELEBRATION
ASHADHI BIJ AT PARAB DHAM
PARAB DHAM BHESAN JUNAGADH
અષાઢી બીજ 2026
ASHADHI BIJ 2026

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