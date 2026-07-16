ગીરનારની ગોદમાં છે બાર બીજના ધણી રામદેવપીરનું મંદિર, અષાઢી બીજે ઉમટે છે શ્રદ્ધાળુઓનું ઘોડાપૂર, જાણો કેમ ?
જુનાગઢ સ્થિત ગરવા ગીરનારની ગોદમાં બિરાજમાન રામદેવપીરના મંદિર અષાઢી બીજ નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દૂર દૂરથી ઉમટી પડ્યાં હતાં, અને દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
Published : July 16, 2026 at 5:34 PM IST
જુનાગઢ: આજે અષાઢી બીજનું પાવન પર્વ મનાવવામાં આવી રહ્યું છે. અષાઢી બીજનું આ પર્વ રામદેવપીરને સમર્પિત છે. પ્રત્યેક બીજના દિવસે રામદેવપીરના દર્શન અને તેનું પૂજન કરવાનું પણ ખૂબ વિશેષ મહત્વ સમગ્ર સોરઠ પંથકમાં જોવા મળે છે. ત્યારે આજે રામદેવપીર મંદિરમાં વિશેષ પૂજા, દર્શન અને ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ તમામ ભક્તો માટે કરવામાં આવી હતી.
ગિરનાર ડુંગર પર બિરાજમાન રામદેવપીરના દર્શન કરવા માટે આજે વહેલી સવારથી લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર પર્વત પર બિરાજતા રામદેવપીર મહારાજના સાનિધ્યમાં ચાર યુગના પાઠ થયા હોવાની પણ વિશેષ માન્યતા છે, જેથી પ્રત્યેક બીજના દિવસે અને ખાસ કરીને અષાઢી બીજના દિવસે અહીં દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવે છે.
રામદેવપીર અને અષાઢી બીજનો મહિમા
રામદેવપીર મહારાજ સાથે બાર બીજનો સંબંધ જોડાયેલો છે, પ્રત્યેક બીજના દિવસે રામદેવપીર મંદિરે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો તેમની આસ્થા સાથે દર્શન કરવા માટે આવી પહોંચતા હોય છે. ગિરનાર પર્વતમાળામાં બિરાજમાન થયેલા રામદેવપીર મહારાજના દર્શન કરવા માટે પણ આજે વહેલી સવારથી ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.
ગિરનાર પર્વત પર પગથિયાના મુશ્કેલી ભર્યા ચઢાણ સાથે લોકો રામદેવપીર મંદિરે આવીને પોતાની મનોકામના વ્યક્ત કરે છે અને રામદેવપીરના દર્શન કરીને તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે.
ગિરનાર પર્વત પર ચાર યુગના પાઠનું મહત્વ
ગિરનાર પર્વત પર બિરાજતા રામદેવપીર મહારાજના મંદિરે ચાર યુગના પાઠનું પણ આયોજન થયું છે, આવી પ્રાચીન માન્યતા પણ જોવા મળે છે. બીજના દિવસે રામદેવપીર મહારાજનો પાઠ ભરવાનો પણ એક અલગ ધાર્મિકા મહિમા છે. સૌ કોઈ પુણ્ય કાર્ય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી ત્યારે જે સ્થળ પર રામદેવપીર મહારાજને બાર બીજનો પાઠ અને ખાસ કરીને ચાર યુગના પાઠના દર્શન થાય તેવા સ્થળે લોકો પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરે છે.
અહીં આવતા પ્રત્યેક ભક્તો માટે રામદેવજી મહારાજના દર્શન કરવાની સાથે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ મંદિરમાં કરવામાં આવી હતી. નવગજના નેજા બાંધીને રામદેવપીરના શ્રદ્ધાળુઓએ અષાઢી બીજની ખાસ ઉજવણી કરી હતી. રામદેવપીર સાથે જોડાયેલી એક એવી માન્યતા પણ છે કે, જેમને નવ નેજા અને બાર બીજ સમર્પિત છે, તેવા રામદેવપીર મહારાજના આજના દિવસે દર્શન કરવાનું પણ વિશેષ પુણ્યશાળી માનવામાં આવ્યું છે.