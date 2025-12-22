"નમો ડ્રોન દીદી યોજના" થકી બનાસકાંઠાના આશાબેન ચૌધરીએ ભરી આત્મનિર્ભરતાની સફળ ઉડાન
આશાબેન ચૌધરીએ પુણે ખાતે ડ્રોન પાયલોટની ટ્રેનિંગ અને લાયસન્સ મેળવ્યું, સાથે જ સરકારે રૂ. 17 લાખની સહાય કીટ આપી.
બનાસકાંઠા : "નમો ડ્રોન દીદી યોજના" થકી બનાસકાંઠાના આશાબેન ચૌધરીએ આત્મનિર્ભરતાની સફળ ઉડાન ભરી છે. સરકાર તરફથી ડ્રોન, ઈલેક્ટ્રિક રીક્ષા અને જનરેટર સહિત કુલ 17 લાખ રૂપિયાની સહાય કીટ અપાઈ છે, જેનાથી તેઓ ડ્રોન દ્વારા દવાનો છંટકાવ કરી બે મહિનામાં જ લખપતિ ડ્રોન દીદી બની ગયા છે.
ડીસાના "લખપતિ ડ્રોન દીદી" આશાબેન ચૌધરી
ગ્રામ્ય વિસ્તારની મહિલાઓને સ્વાવલંબી અને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે સ્વસહાય જૂથોના માધ્યમથી તેમના સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. ત્યારે ડીસા તાલુકાના તાલેપુરા ગામના આશાબેન ચૌધરી પશુપાલન અને ખેતીવાડી સાથે ડ્રોન ઉડાવવાની કામગીરી કરીને લાખો રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. મિકેનિકલ એન્જિનિયર સુધીનો અભ્યાસ કરનાર ડ્રોન દીદી આશાબેન પોતાના ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં ડ્રોનની મદદથી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરી આવક મેળવી રહ્યા છે.
પુણે ખાતે મળી ડ્રોન પાયલોટ ટ્રેનિંગ અને લાયસન્સ
આશાબેન ચૌધરીએ કહ્યું કે, ગામમાં બધી બહેનો મળીને સૌપ્રથમ અમે સખીમંડળ બનાવ્યું હતું. આ સમય દરમિયાન અમે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, GNPC અને આત્મા ખાતે પ્રાકૃતિક કૃષિની ટ્રેનિંગ લીધી હતી. તે સમયે અમને નમો ડ્રોન દીદી યોજના વિશે માહિતી મળી હતી. આ યોજનામાં નામ નોંધાવ્યા બાદ મારું ઈન્ટરવ્યુ લેવાયું હતું, અને મને ડ્રોન શીખવા માટે પુણે ખાતે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી.
"ડ્રોન પાયલોટનું લાયસન્સ મળ્યા બાદ મને બનાસકાંઠામાં ડ્રોનની મદદથી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવા માટે ઓર્ડર મળવા લાગ્યા છે." -- આશાબેન ચૌધરી
રૂ. 17 લાખની સહાય કીટ, બે મહિનામાં બન્યા લખપતિ
આશાબેને કહ્યું કે,"સરકાર તરફથી અમને ડ્રોન, ઈલેક્ટ્રિક રીક્ષા અને જનરેટર સહિત કુલ 17 લાખ રૂપિયાની સહાયની કીટ આપવામાં આવી છે. શરૂઆતી બે મહિનામાં જ હું લખપતિ દીદી બની ગઈ હતી. હવે અમારે ઓર્ડર શોધવા નથી જવું પડતું, અમને જિલ્લા બહાર લઈને છેક મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય સુધી ડ્રોન દ્વારા દવા છંટકાવનો ઓર્ડર મળી રહ્યા છે."
ડ્રોન દીદી આશાબેન ચૌધરીને સરકાર દ્વારા મીડિયમ સાઇઝનું ડ્રોન, ફિલ્ડમાં લઈ જવા માટે ઈ-વ્હીકલ અને કોઈ કારણસર અમુક વિસ્તારમાં વિજળીનો સપ્લાય ન મળી રહે તો તેના માટે એક જનરેટર સેટ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
ડ્રોન દ્વારા જ દવા છંટકાવનો ફાયદો શું?
આશાબેન એરંડા, મગફળી, પપૈયા, બાજરી અને વરિયાળી, રાયડો, બટાકા સહિતના પાકમાં ડ્રોનની મદદથી દવાનો છંટકાવ કરે છે. સાત મિનિટમાં એક એકર વિસ્તારમાં ડ્રોનથી છંટકાવ કરવામાં આવે છે. ડ્રોનથી છંટકાવ વ્યવસ્થિત થાય છે, અને સમય અને પૈસા બંન્નેની બચત થાય છે. તેમાં દવા અને પાણી બન્નેનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે, પણ છંટકાવ ખૂબ જ સારી રીતે થઈ શકે છે. જેથી ખેડૂતો પણ ડ્રોન દ્વારા જ દવાઓનો છંટકાવ કરાવે છે.
પુરુષ સમોવડા બન્યા આશાબેન, મહિલાઓ માટે પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ
સરકારની વિવિધ યોજનાઓ આજે મહિલાઓને પણ આત્મનિર્ભર કરીને આર્થિક પગભર કરી રહી છે. જેના કારણે મહિલાઓ હાલ સરકારની યોજનાઓનો લાભ લેવામાં પણ પાછી રહી નથી. વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લઈ મહિલાઓ પણ પુરુષ સમોવડી બની પરિવારને સક્ષમ બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા અદા કરી રહી છે. ડ્રોન દીદી આશાબેન ચૌધરી પણ મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનવા તરફ આગળ વધવા માટે પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ છે.
