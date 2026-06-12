દુષ્કર્મ કેસમાં સજા યથાવત રહેતા આશારામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી પરત લીધી
મેડિકલ ગ્રાઉન્ડના આધારે આશારામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હંગામી જામીન લંબાવવાની અરજી કરી હતી.
Published : June 12, 2026 at 4:13 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આશારામે પોતાની હંગામી જામીન લંબાવવાની અરજી પરત ખેંચી લેતા તેને વધુ એક કાનૂની ઝટકો લાગ્યો છે. સુરતની યુવતી સાથે દુષ્કર્મના કેસમાં ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટે આશારામને આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારી હતી, જ્યારે રાજસ્થાનના દુષ્કર્મ કેસમાં પણ તે આજીવન કારાવાસની સજા ભોગવી રહ્યો છે.
મેડિકલ ગ્રાઉન્ડના આધારે આશારામે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હંગામી જામીન લંબાવવાની અરજી કરી હતી. અગાઉ હાઇકોર્ટે તેના હંગામી જામીન 15 જૂન સુધી લંબાવ્યા હતા. જોકે આ દરમિયાન રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં તેની અપીલ પર મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આવ્યો હતો.
રાજસ્થાનના જોધપુરમાં નોંધાયેલા દુષ્કર્મ કેસમાં આશારામે ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા ફટકારાયેલી આજીવન કારાવાસની સજા સામે અપીલ કરી હતી. રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે તાજેતરમાં આ અપીલ ફગાવી દેતા ટ્રાયલ કોર્ટની સજાને યથાવત રાખી હતી. હાઇકોર્ટના આ નિર્ણય બાદ આશારામ હવે જોધપુર જેલમાં બંધ છે અને સજા ભોગવી રહ્યો છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી પણ હંગામી જામીન વધારવાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારી વકીલે દલીલ કરી હતી કે રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં અપીલની સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને ચુકાદો આવવાનો બાકી છે, તેથી જામીનનો સમયગાળો વધુ લંબાવવો યોગ્ય નથી.
આ સમગ્ર મામલે અરજદાર પક્ષના વકીલ આશિષ ડગલીએ કોર્ટને જાણ કરી હતી કે, હાલની પરિસ્થિતિમાં આશારામ હંગામી જામીન લંબાવવાની અરજી આગળ વધારવા ઇચ્છતા નથી, જેના કારણે અરજી પરત ખેંચવામાં આવી હતી. કોર્ટ દ્વારા અરજી પરત ખેંચવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
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