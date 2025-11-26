દુષ્કર્મના આરોપી આસારામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેમ કરી અરજી, આસારામના વકીલે જણાવ્યું...
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જસ્ટિસ ઈલેશ. જે. વોરા અને જસ્ટિસ આર. ટી વાચ્છાણીની ખંડપીઠમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
Published : November 26, 2025 at 1:31 PM IST
અમદાવાદ : દુષ્કર્મ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા 86 વર્ષે આસારામ મામલે એક મોટા સમાચાર હાઇકોર્ટથી સામે આવ્યા છે. આસારામે તેમની ફરતે 3 પોલીસ કર્મચારીઓ જે સતત જાપ્તો રાખવાની ગુજરાત હાઇકોર્ટ અગાઉ લાગેલી શરતમાં ફેરફાર કરવા અથવા તેમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે એક રીટ દાખલ કરી હતી.
આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં જસ્ટિસ ઈલેશ. જે. વોરા અને જસ્ટિસ આર. ટી વાચ્છાણીની ખંડપીઠમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ મામલે બેન્ચે સરકાર પક્ષ/ પોલીસને નોટિસ જારી કરી છે.
આસારામની અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ
આસારામને આપવામાં આવેલા જામીનની શરતોમાં ફેરફાર કરવા માટે હાઇકોર્ટનું દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો. આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ઓથોરિટી અને નોટિસ પાઠવી છે. આમાં અમને વધુ સુનાવણી 1 ડિસેમ્બરે કરવામાં આવશે. દુષ્કર્મ કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા શરમને 6 મહિના માટે હંગામી જમીન આપવામાં આવ્યા છે. આ 6 મહિનાના જામીનના સમયગાળા દરમિયાન તેની આસપાસ 3 પોલીસ કર્મચારીઓની હાજરીની શરતમાં ફેરફાર કરી આપવા અથવા તો તેને કાઢી નાખવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આ મામલે આસારામના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, "આટલા સમયથી જામીન આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેમને કોઈ શરતો ભંગ કર્યા નથી, ત્રણ પોલીસ કર્મચારીઓ સતત જાપ્તો રાખવાની શરત બંધન સમાજ છે, કારણ કે સારવાર માટે જ્યાં જાય છે, ત્યાં પોલીસનો જવાબ તો સતત સાથે રહે છે. એ જેની કોઈ જરૂરિયાત નથી તેથી હાઇકોર્ટે આ શરતમાંથી તેમને મુક્તિ આપવી જોઈએ."
આસારામ તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, જામીન બાદ તેમને બીમારીની સારવાર માટે એક થી બીજાએ સ્થળ પર જવું પડે છે, ત્યારે રાજસ્થાન પોલીસના સત્તાધીશો એ તેમણે જણાવ્યું કે, જોધપુર કોર્ટે આપેલા જામીનમાં પોલીસ જાપ્તો સાથે રાખવાની કોઈ શરત લાગી નથી. તો રાજસ્થાન પોલીસના માણસો જાગતા હેઠળ ગુજરાત રાજ્યની હદમાં શા માટે આવે આજે સ્પષ્ટતા ગુજરાત હાઇકોર્ટ પાસેથી મેળવવા તેમને તાકીદ કરવામાં આવી. આ કારણે આશ્રમે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં નવી અરજી દાખલ કરી છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામની આ અરજીમાં સરકાર પક્ષને નોટિસ આપી છે અને કેસની વધુ સુનાવણી પહેલી ડિસેમ્બરે કરવામાં આવશે અને કોર્ટે રાજ્ય સરકારને ત્યાં સુધીમાં સરકારની ફરતે સતત 24 કલાક પોલીસ જાપ્તાની જરૂર છે, કે કેમ તે અંગે વિચાર કરવા પણ નિર્દેશ આપ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરતની મહિલાએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, વર્ષ 2013માં બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. જેમાં ગાંધીનગર કોર્ટ દ્વારા 2023 આસારામને દોષિત ઠેરવામાં આવ્યો હતો.
સુરતની મહિલા આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આશારામ દ્વારા 1997 થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં શારીરિક શોષણ થયેલો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 2013માં આશારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.
