ગુજરાતમાં 144 અધિકારીઓની બદલી, 1000 કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી પકડનારા એચ.ટી મકવાણા કયા જિલ્લામાં મુકાયા?
મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા નોટિફિકેશન બહાર પાડીને ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનિયર સ્કેલ) વર્ગ-1 સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતા 144 જેટલા અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે.
Published : August 16, 2026 at 6:35 PM IST
ગાંધીનગર: સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી બાદ ગુજરાતમાં સરકારી અધિકારીઓની બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો છે. રાજ્યમાં મોટા પાયે અધિકારીઓની બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા નોટિફિકેશન બહાર પાડીને ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનિયર સ્કેલ) વર્ગ-1 સંવર્ગમાં ફરજ બજાવતા 144 જેટલા અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે.
આમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકાના પ્રાંત ઓફિસર એચ.ટી મકવાણાની પણ બદલી થઈ છે, અને તેમને મહીસાગર જિલ્લામાં ડેપ્યુટી કલેક્ટરનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. ખાસ છે કે, ચોટીલામાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે એચ.ટી મકવાણાએ 1000 કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી ઝડપી હતી. સાથે જ હાઈવે, ચોટીલા મંદિર નજીકના દબાણો હટાવ્યા, બાયોડીઝલ અને કેમિકલ ચોરી પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. હવે તેમના સાથે વડોદરાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર શૈલેષ કલસરીયાને ચોટીલાના પ્રાંત અધિકારી બનાવાયા છે.