ETV Bharat / state

એ કિશોર, જેણે નજરે નિહાળી હતી અમદાવાદની ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટના, મોબાઈલમાં કેદ કરી હતી કાળમુખી ક્ષણ

આ ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટના સમયે આર્યન ધાબા પર હતો અને એક દમ નીચું વિમાન ઉડતું જોઈને તેને પોતાના મિત્રોને બતાવવા માટે વીડિયો બનાવ્યો હતો...

એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાની પ્રથમ વરસી
એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાની પ્રથમ વરસી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી: અમદાવાદમાં 12 જૂન, 2025ના રોજ સર્જાયેલી હૃદયદ્રાવક અને દેશની સૌથી મોટી વિમાન દુર્ઘટનાઓમાંની એકને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. અમદાવાદથી લંડન જવા માટે ઉડાન ભરેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ ટેક-ઓફ થયાના માત્ર 32 સેકન્ડમાં જ એરપોર્ટ નજીક આવેલા મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં બી.જે. મેડિકલ કોલેજની હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ પર તૂટી પડી હતી.

આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં વિમાનમાં સવાર 242 મુસાફરોમાંથી 241 લોકો તેમજ જમીન પર રહેલા 19 લોકો સહિત કુલ 260 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત અરવલ્લી જિલ્લાના ત્રણ મહિલાઓના પણ દુઃખદ મોત થયા હતા.

અરવલ્લી જિલ્લાના આર્યન અંસારીએ આ ગોઝારી દુર્ઘટનાનો વીડિયો પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કર્યો હતો કેદ (Etv Bharat Gujarat)

કિશોરે નજરે નિહાલી ગોઝારી દુર્ઘટના

આ ઘટનાના સમયે અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના છેવાડાના ખાનપુર ગામના આર્યન અંસારી નામના કિશોરે નજરે જોઈ હતી. અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં રહેતા પિતાના ઘરે આવેલા આર્યન અંસારી જ્યારે ઘરના ધાબા પર ઉભો હતો ત્યારે તેમની નજર સામે વિમાન નીચી ઉડાન ભરતું પસાર થયું હતું. આર્યને તાત્કાલિક પોતાના મોબાઇલ ફોનમાં આ વિમાનનો વીડિયો ઉતારી લીધો હતો. જોકે, જોતજોતામાં વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું અને આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું. આર્યનના મોબાઈલમાં આ ગોઝારી દુર્ઘટનાના દ્રશ્યો કેદ થઈ ગયા હતાં, આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો હતો અને દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, તેની સાથે આર્યન પણ દેશ અને દુનિયામાં ચર્ચામાં આવ્યો હતો.

18 વર્ષનો આર્યન અરવલ્લી જિલ્લાના ખાનપુર ગામમાં રહે છે.
18 વર્ષનો આર્યન અરવલ્લી જિલ્લાના ખાનપુર ગામમાં રહે છે. (Etv Bharat Gujarat)

કોણ છે આર્યન ?

આર્યન અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના કંટાડુના ખાનપુર ગામમાં રહે છે. હાલમાં તેણે ધોરણ 12ની પરીક્ષા આપી છે, તેમના પિતા મગનભાઈ અંસારી અમદાવાદમાં રહીને એક ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરી રહ્યાં છે. એક વર્ષ પહેલાં તે પિતા પાસે અમદાવાદા આવ્યો હતો અને આ ગોઝારી દુર્ઘટનાનો સાક્ષી બન્યો હતો. અમદાવાદમાં અનુભવેલી આ ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનાની યાદો તેને આજે પણ પરેશાન કરી રહી છે. સાથે જ આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર લોકો પ્રત્યે પણ પ્રાર્થના વ્યક્ત કરી છે. ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થતાં તેમણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી કે આવી દુઃખદ અને ભયાનક ઘટનાઓ ફરી ક્યારેય ન બને અને દેશના તમામ નાગરિકો સુરક્ષિત રહે.

12 જૂન 2025ના રોજ આર્યન અંસારી નામના કિશોરે આ દુર્ઘટનાનો વીડિયો પોતાના મોબાઈલના કેમેરામાં કર્યો હતો કેદ
12 જૂન 2025ના રોજ આર્યન અંસારી નામના કિશોરે આ દુર્ઘટનાનો વીડિયો પોતાના મોબાઈલના કેમેરામાં કર્યો હતો કેદ (Etv Bharat Gujarat)

વિમાન દુર્ઘટનાની વસમી વરસી

આ ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, આર્યન અંસારી એ ઘટનાને યાદ કરી દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. તેણે જણાવ્યું કે તે ભયાનક દ્રશ્યો આજે પણ તેમની આંખો સામે તાજા છે. ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર તમામ લોકો માટે તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી, તેમજ ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટના ફરી ક્યારેય ન સર્જાય તેવી પ્રાર્થના પણ કરી હતી. અમદાવાદની આ ગોઝારી વિમાન દુર્ઘટના આજે પણ લોકોના મનમાં અવિસ્મરણીય બની રહી છે અને નિર્દોષ લોકોના જીવ ગુમાવ્યાની પીડા હજુ પણ સમાજને વ્યથિત કરી રહી છે. આ દુર્ઘટનાએ અનેક પરિવારનો માળો પીંખી નાખ્યો હતો.

  1. અમદાવાદ-લંડન ફ્લાઈટનો હચમચાવતો વીડિયો સામે આવ્યો, 5 સેકન્ડમાં આગની જ્વાળામાં લપેટાયું વિમાન
  2. Exclusive:'રાત્રે સૂઈ શકતો નથી, આંખો બંધ કરું ને એ દ્રશ્યો દેખાય છે', વિમાનમાંથી 28 મૃતદેહો કાઢનાર અમદાવાદીએ શું કહ્યું?

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHT 171 CRASH VIDEO
PLANE CRASH VIRAL VIDEO BOY
AARYAN WHO FILMED AIR INDIA CRASH
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના
AHMEDABAD PLANE CRASH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.