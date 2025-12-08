ETV Bharat / state

કેજરીવાલ જેલમાં બંધ પ્રવીણ રામ અને રાજુ કપરાડાને મળવા જશે, રાજકોટમાં કહ્યું- ભાજપ ઘમંડી બની ગયો છે

કેજરીવાલે કહ્યું કે, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી પણ તેમણે એક રૂપિયો પણ કમાયો નથી. અમે ફક્ત દેશ માટે લડી રહ્યા છીએ.

અરવિંદ કેજરીવાલ
અરવિંદ કેજરીવાલ (Source- Twitter)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 8:36 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ આવતીકાલે એટલે કે મંગળવારે ગુજરાતની જેલમાં જશે. ત્રણ દિવસની મુલાકાતે ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા કેજરીવાલે કહ્યું, "અમારા બે નેતાઓ, પ્રવીણ રામ અને રાજુ કરપડાને ખેડૂતોના હકો માટે અવાજ ઉઠાવવા બદલ ગુજરાત ભાજપ સરકારે ઘણા દિવસોથી જેલમાં ધકેલી દીધા છે. હું કાલે તેમને જેલમાં મળવા જઈશ."

અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, તેમણે, મનીષ સિસોદિયા, સત્યેન્દ્ર જૈન, સંજય સિંહ અને વિજય નાયરે દેશ માટે ઘણા મહિનાઓ અને વર્ષો જેલમાં વિતાવ્યા છે. EDએ તેમના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા, પરંતુ એક પણ રૂપિયો મળ્યો નહીં. 10 વર્ષ સુધી દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપવા છતાં, તેમણે એક પણ રૂપિયો કમાયો નહીં. અમે ફક્ત દેશ માટે લડી રહ્યા છીએ. આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બન્યા પછી તરત જ, ખેડૂતો સામે દાખલ કરાયેલી તમામ FIR રદ કરવામાં આવશે.

રાજકોટમાં કેજરીવાલ ખેડૂતોને મળ્યા
સોમવારે અગાઉ, કેજરીવાલે ગુજરાતના રાજકોટમાં ખેડૂત પરિવારો સાથે મુલાકાત કરી હતી. અહીં તેમણે ખોટા આરોપો હેઠળ જેલમાંથી મુક્ત થયેલા ખેડૂતોનું સન્માન કર્યું અને તેમની સાથે વાતચીત કરી. અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, આખું ગુજરાત ભાજપ સરકારના જુલમથી પીડાઈ રહ્યું છે અને ભાજપને ગુજરાત છોડવાની માંગ કરી રહ્યું છે. મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, 'અંગ્રેજો ભારત છોડો.' અંગ્રેજોને દેશમાંથી હાંકી કાઢવા માટે "ભારત છોડો" આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને હવે "હડદડ" આંદોલન ભાજપને ગુજરાતમાંથી હાંકી કાઢશે. બેઠક દરમિયાન ગુજરાતના પ્રભારી ગોપાલ રાય, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર હતા.

'ભાજપ પણ ઘમંડી બની ગયો છે'
ખેડૂત પરિવારોને સંબોધતા અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે, ખેડૂતો ફક્ત પોતાની લડાઈ લડી રહ્યા નથી, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતોની લડાઈ લડી રહ્યા છે. આપણો દેશ 150 વર્ષથી ગુલામ હતો. એવું લાગતું હતું કે આપણો દેશ ક્યારેય આઝાદ નહીં થાય. અંગ્રેજો ઘમંડી હતા કે ભારતના લોકો હંમેશા તેમના ગુલામ રહેશે, ભારત ક્યારેય આઝાદ નહીં થાય. પરંતુ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, બંને ગુજરાતના રહેવાસીઓએ મળીને સમગ્ર દેશને આઝાદ કરાવ્યો. છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપ સત્તામાં છે. ભાજપ પણ ઘમંડી બની ગયો છે, તેઓ માને છે કે ગુજરાતમાં તેમને કોઈ સત્તા પરથી દૂર કરી શકશે નહીં. તેથી, તેઓ લાઠીઓ, ટીયર ગેસ, જેલ અને એફઆઈઆર દ્વારા લોકોને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ હવે, ગુજરાતના લોકો ધીમે ધીમે તેમનાથી ડર ગુમાવી રહ્યા છે.

"હડદડ" આંદોલન ભાજપનું "ગુજરાત છોડો" આંદોલન સાબિત થવા જઈ રહ્યું છે"

અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે મહાત્મા ગાંધીએ 1942માં બ્રિટિશરો સામે ભારત છોડો આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. તેવી જ રીતે, હડદડ આંદોલન ભાજપનું ગુજરાત છોડો આંદોલન બનવા જઈ રહ્યું છે. ભાજપને ગુજરાતમાંથી હાંકી કાઢવો જ જોઈએ. ન્યાય ફક્ત વિરોધ કરવાથી મળશે નહીં. ન્યાય ત્યારે જ મળશે જ્યારે ગુજરાતના લોકો ભાજપ વિરુદ્ધ બટન દબાવશે. હડદડ આંદોલન દરમિયાન 88 ખેડૂતોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કોઈએ પથ્થર ફેંક્યો ન હતો કે કંઈ ખોટું કર્યું ન હતું. તેઓ ફક્ત કડદા પ્રણાલી સામે પોતાના હકની માંગ કરવા માટે ભેગા થયા હતા. ગુજરાત અહિંસાનું રાજ્ય છે, ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ. જોકે, ભાજપ સરકારે ખોટા કેસ દાખલ કર્યા અને બધાને જેલમાં ધકેલી દીધા. 88માંથી 42ને અત્યાર સુધીમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને 46 હજુ પણ જેલમાં છે. આમ આદમી પાર્ટી જ્યાં સુધી બધાને મુક્ત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આરામ કરશે નહીં. અમે વકીલોની એક ટીમ બનાવી છે જે દરેક વ્યક્તિને જેલમાંથી બહાર કાઢવા માટે કામ કરશે.

હડદડ આંદોલન દરમિયાન ખેડૂતો પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યા હતા-કેજરીવાલ

કેજરીવાલે કહ્યું કે, ગયા મહિને હું મારા ખેડૂત ભાઈઓને મળવા ગુજરાત આવ્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનની અંદર, ખેડૂતો લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો, ટીયર ગેસના શેલ છોડવામાં આવ્યા, ખોટા FIR દાખલ કરીને લોકોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા, અને ખેડૂતો પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવ્યા. તેઓ પોતાની જાતને કાબૂમાં રાખી શક્યા નહીં, અને હું દિલ્હીથી ગુજરાત ખેડૂતોને મળવા આવ્યો. પરંતુ પોલીસે મને તેમને મળવા ન દીધો. અમારી સભામાં ખેડૂતો માટે એક અલગ સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ભાજપે પોલીસ મોકલી અને સ્ટેજ તોડી પાડ્યો.

