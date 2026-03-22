AAPએ સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીની તૈયારીઓ આરંભી, કેજરીવાલ અને ભગવંત માન 4 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે
AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન 4 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે.
Published : March 22, 2026 at 9:09 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે આમ આદમી પાર્ટીએ તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે. AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન 4 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન તેઓ વિવિધ જિલ્લામાં સંમેલન યોજશે અને જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે.
આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જણાવ્યું હતું કે, આપ સૌ જાણો છો કે આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. અમારી સ્ક્રીનિંગ કમિટીની ત્રણ દિવસની મિટિંગ પૂર્ણ થઈ છે, જેમાં અમે કેટલાક નામો નક્કી કર્યા છે. આ નામોને લઈને અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માન ચાર દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, તેમની સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે. આગામી 24 તારીખે સાંજે રાજકોટમાં બંને નેતાઓ પહોંચશે અને ત્યાં પ્રદેશ નેતૃત્વ સાથે બેઠક યોજાશે.
ગુજરાતમાં હવે ટૂંક સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત થવાની છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીની ચૂંટણી સ્ક્રીનીંગ કમિટીએ મોટાભાગના ઉમેદવારોના નામો પર ચર્ચા કરી લીધી છે.— AAP Gujarat (@AAPGujarat) March 22, 2026
ઇસુદાન ગઢવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 25મી તારીખે અમરેલી ખાતે કાર્યક્રમ યોજાશે. ત્યારબાદ 26મી તારીખે જામનગરના લાલપુરમાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની ઉપસ્થિતિમાં “વિજય વિશ્વાસ સંમેલન” યોજાશે, જે ખેડૂતોના પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે મોટી જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવશે. 27મી તારીખે દાહોદ ખાતે પણ એક વિશાળ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ ચાર દિવસના પ્રવાસનો ભાગ છે, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલજી, ભગવંત માનજી અને આમ આદમી પાર્ટીનું પ્રદેશ નેતૃત્વ વિવિધ સ્થળોએ જનસભાઓ અને રેલીઓને સંબોધિત કરશે. દાહોદમાં પણ અંદાજે 50 થી 70 હજાર લોકોની વિશાળ રેલી યોજાશે, જેમાં નેતાઓ જનતાને સંબોધન કરશે.
