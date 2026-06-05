અરવલ્લી: શિવરાજપુરની મહિલાઓએ અથાણાંના ગૃહ ઉદ્યોગથી બની આત્મનિર્ભર, સાત સમુદ્ર પાર અમેરિકા સુધી થાય છે નિકાસ
અરવલ્લીની 30 બહેનોએ ‘અચાર મંડળી’ થકી રોજગારી મેળવી આત્મનિર્ભરતાનો નવો અધ્યાય લખ્યો, 5 કિલોથી શરૂ કરી 1000 કિલો સુધી પહોંચેલો ગૃહ ઉદ્યોગ
Published : June 5, 2026 at 6:56 PM IST
અરવલ્લી : મેઘરજ તાલુકાના શિવરાજપુર ગામની મહિલાઓએ અથાણાંના ગૃહ ઉદ્યોગ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ અને આત્મનિર્ભરતાનું પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ગામમાં શિવ શક્તિ ગ્રામ સંગઠન હેઠળ કાર્યરત ‘જય અંબે સખી મંડળ’ એટલે કે ‘અચાર મંડળી’ સાથે જોડાયેલી 30 જેટલી બહેનો કેમિકલ મુક્ત અને ગુણવત્તાસભર અથાણાં તૈયાર કરી રહી છે.
મંડળીના અગ્રણી સભ્ય અર્પિતાબેન પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, શરૂઆતમાં માત્ર 5 કિલો અથાણાંથી શરૂ થયેલો આ નાનકડો પ્રયાસ આજે 1000 કિલોના વ્યવસાયમાં ફેરવાઈ ગયો છે. મંડળી દ્વારા કેરી, લીંબુ, બીજોરાં, લાલ મરચાં, રતાળુ અને લીલી હળદરનાં અથાણાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. સાથે જ ખારેક અને ખજુર કેરીનાં નવા સ્વાદ વિકસાવવાના પ્રયત્નો પણ ચાલુ છે. આ તમામ અથાણાં સંપૂર્ણપણે ઘરેલુ રીતે અને કોઈપણ જાતના રસાયણ વગર બનાવવામાં આવે છે, જે ગ્રાહકોને ઘરના આંગણાનો શુદ્ધ સ્વાદ આપે છે.
મંડળના વડીલ સભ્ય ગંગાબેન પટેલે જણાવ્યું કે, ગુણવત્તા અને સ્વાદને લીધે આ અથાણાંની માંગ ઝડપથી વધી છે. શરૂઆતમાં માત્ર સ્થાનિક ગામડાઓમાં વેચાતાં અથાણાં આજે અમદાવાદ, હિંમતનગર, ભાવનગર, વડોદરા, સુરત અને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં પણ પહોંચી રહ્યાં છે. ખાસ વાત તો એ છે કે, શિવરાજપુરની મહિલાઓના હાથનો સ્વાદ હવે સાત સમુદ્ર પાર અમેરિકા સુધી પણ નિકાસ થઈ રહ્યો છે.
મંડળ સાથે જોડાયેલાં હેમલતાબેન પટેલ અને માર્કેટિંગની જવાબદારી સંભાળતાં ખોખર દક્ષાબેન મુકુંદભાઈ જણાવે છે કે, વિવિધ પ્રદર્શનો અને સ્ટોલ મારફતે અથાણાંનું વેચાણ વધારવામાં આવ્યું છે. મહિલાઓને ઘરઆંગણે જ રોજગારી મળતાં તેઓ આર્થિક રીતે સશક્ત બની છે અને પોતાના પરિવારને સહયોગ આપી રહી છે. પોતાના પગ પર ઊભા રહેવાની આ તાકાત ગ્રામ્ય મહિલાઓ માટે સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે.
શિવરાજપુરની મહિલાઓનો આ સફળ પ્રયાસ ‘વોકલ ફોર લોકલ’ અભિયાનને સાકાર કરવાની સાથે મહિલા સશક્તિકરણનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યો છે. તેમની આ સફર અન્ય ગ્રામીણ મહિલાઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત સમાન છે.
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