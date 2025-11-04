ETV Bharat / state

શિયાળાનો પ્રારંભ થતા ભાવનગરમાં પેઈન્ટેડ સ્ટોર્કનું આગમન, આટલા મહિના માટે બને છે મહેમાન

ભાવનગર શહેરમાં ગંગાજળિયા તળાવ વિસ્તારની આસપાસ આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓ અને વૃક્ષ પર સફેદ, કેસરીને કાળા કલરના મિક્સ પક્ષીઓ એટલે પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક જોવા મળે છે.

પેઈન્ટેડ સ્ટોર્કનું આગમન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં શિયાળાનું આગમન થતાની સાથે પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક એટલે કે ઢોક બગલાનું આગમન પણ થઈ જાય છે. યાયાવર પક્ષીઓ રજવાડાના સમયથી ભાવનગરના ગંગાજળિયા તળાવની આસપાસ વસવાટ કરે છે.

જો કે બ્રિડિંગ કરવાના સમયે મોટી સંખ્યામાં પેન્ટર્ડ સ્ટોર્ક તળાવની આસપાસના મહાકાય વૃક્ષ ઉપર નેસ્ટીંગ કરે છે. હાલમાં પણ શિયાળાનો પ્રારંભ થતાં મોટી સંખ્યામાં પેન્ટર્ડ સ્ટોર્ક આવી પહોંચ્યા છે. જો કે કેટલાક પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક વર્ષ દરમિયાન પણ શહેરમાં જ વસવાટ કરી રહ્યા છે.

રજવાડા સમય પહેલાની પેન્ટર્ડ સ્ટોર્ક કોલોની

ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી કોઈપણ રીતે ઘાયલ થયેલા પક્ષીઓની સારવાર કરીને તેને સજીવન આપવાનું કામ કરતા પર્યાવરણ પ્રેમી રાજુભાઈ ચૌહાણએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરમાં શિયાળાના પ્રારંભે પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક અને સ્ટુનબીલ નામના બે યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે.

આ પક્ષીઓ હાલમાં બ્રિડિંગની સિઝન હોવાથી આવે છે અને છ મહિના સુધી અહીંયા શહેરમાં રહે છે. ત્યારબાદ તેઓ ચાલ્યા જાય છે. આમ જોઈએ તો વર્ષોથી એટલે કે રજવાડા સમયથી અહીંયા પેઈન્ટેડ સ્ટોર્કની સૌથી મોટી કોલોની આવેલી છે.

જો કે કેટલાક પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક વર્ષ દરમિયાન પણ શહેરમાં જ વસવાટ કરી રહ્યા છે
કેટલાક પક્ષીઓ રહી જાય છે શહેરમાં

ભાવનગરમાં વર્ષોથી પક્ષીઓ સાથે ઘેરો સંબંધ ધરાવતા રાજુભાઈ ચૌહાણએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં પેઈન્ટેડ સ્ટોર્કના વરસાદની સિઝનમાં કેટલાક બચ્ચાઓ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડતા હોય છે. આ સાથે અન્ય પક્ષીઓના પણ બચ્ચાઓ નીચે પડતા તેની અમે સારસંભાળ લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ હવે વન વિભાગ દ્વારા તેનું કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

શિયાળાનો પ્રારંભ થતાં મોટી સંખ્યામાં પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક આવી પહોંચ્યા
વિક્ટોરિયા પાર્કમાં યાયાવર પક્ષીઓની સારસંભાળ

ભાવનગરના વિક્ટોરિયા પાર્કમાં તેમની સારસંભાળ લેવામાં આવી રહી છે. જો કે વર્ષ દરમિયાન કેટલાક એવા બચ્ચાઓ નબળા હોય તે શહેરમાં રહે છે. પેઈન્ટેડ સ્ટોર્કમાં એક ઝુંડ એવું છે, જે હજી હાલમાં પણ શહેરમાં રહે છે. જો કે તેને ખોરાક મળી જવાને કારણે તેઓ અહીં વસવાટ કરી ગયા છે.

પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક તળાવની આસપાસના મહાકાય વૃક્ષ ઉપર નેસ્ટીંગ કરે છે
અંદાજે બે થી ત્રણ હજાર જેટલા પેન્ટર્ડ સ્ટોર્ક આવતા હોવાનો અંદાજ

ભાવનગર શહેરના RFO દિવ્યરાજસિંહ સરવૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં હાલ જે કોઈ મૃત બચ્ચાઓ મળે છે. તેની ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ સાથે વિક્ટોરિયા પાર્કમાં એક સારસંભાળ કેન્દ્ર પણ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે.

શિયાળાનો પ્રારંભ થતા પેઈન્ટેડ સ્ટોર્કનું આગમન
ભાવનગર શહેરમાં અંદાજે બે થી ત્રણ હજાર જેટલા પેઈન્ટેડ સ્ટોર્ક આવતા હોય છે. જો કે પેન્ટર્ડ સ્ટોકનો મુખ્ય ખોરાક માછલી હોવાથી તે ગંગાજળિયા તળાવની આસપાસ વસવાટ કરે છે. હાલમાં તેનું આગમન થઈ ગયું છે અને મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષ ઉપર નેસ્ટિંગ કરતા જોવા મળે છે.

