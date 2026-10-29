જૂનાગઢ APMCમાં સોયાબીનના 42 હજાર કટ્ટાની આવક, ગત વર્ષની સરખામણીએ ડબલ વધારો
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં એક જ દિવસમાં ઐતિહાસિક 42 હજાર સોયાબીનના કટ્ટાની આવક થઇ છે.
Published : October 29, 2026 at 7:47 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં એક જ દિવસમાં ઐતિહાસિક 42 હજાર સોયાબીનના કટ્ટાની આવક થઇ છે. બજાર ભાવમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ડબલ વધારો થયો છે, જેને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગત વર્ષ કરતાં બમણા બજાર ભાવો
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સેક્રેટરી દિવ્યેશ ગજેરાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ખેડૂતોને 20 કિલો સોયાબીનના ડબલ કરતાં પણ વધુ બજાર ભાવો મળી રહ્યા છે. 700થી 850 રૂપિયાના ભાવે વેચાયેલા સોયાબીન આ વર્ષે 1400થી 1600 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલોના બજાર ભાવે ખુલ્લી બજારમાં વેપારીઓ દ્વારા સોયાબીનની ખરીદી થઇ રહી છે, જે ગત વર્ષ કરતા ડબલ બજાર ભાવ જોવા મળી રહ્યા છે. આ વર્ષ 10થી 12 મણ ઉતારો સોયાબીનમાં જોવા મળ્યો છે, જેને કારણે પણ ગુણવત્તા યુક્ત સોયાબીનના બજાર ભાવ સતત વધતા જોવા મળી શકે છે.
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં સોયાબીન વેચવા માટે આવેલા ખેડૂત ભરતભાઇ અને હરસુખપરીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે તેમની અપેક્ષાઓ કરતા પણ વધારે બજાર ભાવ સોયાબીનના મળી રહ્યા છે. ગત વર્ષે 750થી 850ની વચ્ચે બજાર અટકી ગઇ હતી પરંતુ આ વર્ષે શરૂઆતના દિવસોમાં જ બજાર 1400થી 1600 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઇ છે, જેથી સારૂં સોયાબીન બજારમાં વેપારીઓ છૂટથી ખરીદી રહ્યા છે. વધુમાં દિવાળીનો તહેવાર હોવાથી ખેડૂતોને પૈસાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, તેની સામે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખરીદી અને તેના કરતાં પણ સૌથી સારા બજાર ભાવો ખેડૂતોને મળતા દિવાળી સુધરી ગઇ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.
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