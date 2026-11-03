અમરેલીઃ લીલીયા ડબલ મર્ડર કેસના આરોપી ઝડપાયા; રૂ. 60 હજારની લેતીદેતીમાં વાહનને ચાંપી દીધી હતી આગ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
તુફાન પેસેન્જર વાહનમાં સૂઈ રહેલા મધ્યપ્રદેશના 2 શ્રમજીવીઓની વાહનને આગ ચાંપી હત્યા કરવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : November 3, 2026 at 2:48 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા તાલુકાના ગુંદરણ ગામની સીમમાં મોડી રાત્રે બનેલી ડબલ મર્ડરની હચમચાવી દેનારી ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. તુફાન પેસેન્જર વાહનમાં સૂઈ રહેલા મધ્યપ્રદેશના બે શ્રમજીવીઓની વાહનને આગ ચાંપી હત્યા કરવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. વાહનના નાણાકીય વ્યવહાર અને બાકી નીકળતા રૂ.60 હજારની રકમના વિવાદમાં આ જઘન્ય કૃત્ય આચરવામાં આવ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ બનાવમાં પોલીસે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડી હત્યાના બનાવનો ભેદ ઉકેલવા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. દરમિયાન પોલીસે 2 આરોપીઓને સકંજામાં લઈને તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, લીલીયા તાલુકાના ગુંદરણ ગામની સીમમાં મોડી રાત્રે તુફાન પેસેન્જર વાહનમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. વાહનમાં આગ લાગ્યાની જાણ થતાં સ્થાનિક સ્તરે ચકચાર મચી હતી. જોકે, વાહન સંપૂર્ણપણે આગની લપેટમાં આવી જતાં અંદર સૂઈ રહેલા બે વ્યક્તિઓને બહાર નીકળવાની તક મળી નહોતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે બંને વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે દાઝી જતાં ઘટનાસ્થળે જ તેમના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં લીલીયા પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસ દ્વારા સ્થળનું નિરીક્ષણ કરી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને એફએસએલની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી હતી. બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી પોલીસે હત્યાના એંગલથી તપાસ શરૂ કરી હતી.
મૃતકો મધ્યપ્રદેશના વતની, એકની ઉંમર માત્ર 16 વર્ષ
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતકોની ઓળખ મધ્યપ્રદેશના વતની રવિ કમલેશભાઈ બધેલ (ઉંમર 16 વર્ષ) અને નીતિન રામસિંગ પચાયા (ઉંમર 21 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. બંને શ્રમજીવી તરીકે કામ કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રાત્રિના સમયે વાહનમાં આરામ કરી રહેલા બંને યુવકોને બહારથી આગ ચાંપી દેવામાં આવતાં તેમના જીવનનો કરુણ અંત આવ્યો હતો.
વાહનના રૂ.60 હજાર બાકી હોવાના વિવાદમાં હત્યા કર્યાનો આરોપ
આ સમગ્ર બનાવ પાછળ વાહનના નાણાકીય વ્યવહાર અને વાહનનો કબજો મેળવવા બાબતે અદાવત હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ વાહનના રૂ.60 હજાર જેટલી રકમ બાકી હોવાના મુદ્દે વિવાદ ચાલતો હતો. આ નાણાકીય વિવાદની અદાવતમાં આરોપીઓએ વાહનને આગ ચાંપી દીધી હોવાનો આક્ષેપ છે. વાહનની અંદર બે યુવકો સૂઈ રહ્યા હોવાની જાણ હોવા છતાં આગ લગાવવામાં આવી હતી કે કેમ તે સહિતના મુદ્દે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
બે આરોપીઓ પોલીસ સકંજામાં
મૃતકના પરિવારજનોની ફરિયાદના આધારે પોલીસે વિનોદ વરસંગભાઈ ડોડીયાર અને રાજુ ગોવર્ધનભાઈ ડોડીયાર વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે બંને આરોપીઓની અટકાયત બાદ વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
લાઠી ડિવિઝનના ડીવાયએસપી વિસ્મય માનસેતા સહિતના અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર બનાવની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વાહનના નાણાકીય વ્યવહારથી શરૂ થયેલો વિવાદ આખરે બે શ્રમજીવી યુવકોના મોતનું કારણ બન્યો છે. હાલ પોલીસ એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ ઘટનામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ અને હત્યા પાછળનું સમગ્ર ષડયંત્ર કેવી રીતે ઘડવામાં આવ્યું હતું.
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