ભાવનગરમાં બાંગ્લાદેશી મહિલાઓની ધરપકડ: SOG પોલીસની મોટી સફળતા
મહિલા પોલીસની હાજરીમાં જડતી લેતા તેમની પાસેથી બાંગ્લાદેશના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા.
Published : May 9, 2026 at 9:20 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં સાફ-સફાઈનું કામ કરતી પાંચ બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને SOG પોલીસે ઝડપી પાડી છે. આ મહિલાઓ ભારતીય નાગરિક ન હોવા છતાં અમદાવાદથી ભાવનગર આવીને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સફાઈનું કામ કરતી હતી.
ઘટના કેવી રીતે બની?
એસ.ઓ.જી. પોલીસ ચિત્રા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મોઢું બાંધેલી પાંચ મહિલાઓને જોઈને શંકા જાગી. પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન તેમના ફોનમાંથી બાંગ્લાદેશના કોડવાળા નંબર મળતા વધુ તપાસ કરવામાં આવી. મહિલા પોલીસની હાજરીમાં જડતી લેતા તેમની પાસેથી બાંગ્લાદેશના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા.
ધરપકડ પામેલ મહિલાઓના નામ અને વિગતો:
- પાખી ખાનમ - મૂળ કાજીર બલભદી, તાલુકો સાલથા, ભાઉશ ખલી, જિલ્લો ફરીદપુર, બાંગ્લાદેશ
- રીમા અખ્તર (ઉર્ફે લીલી) - મૂળ કાજીર બલભદી, તાલુકો ભાઉશ ખલી, જિલ્લો ફરીદપુર, બાંગ્લાદેશ
- લાખી બેગમ - મૂળ વલોભદી, તાલુકો સલથા, જિલ્લો ફરીદપુર, બાંગ્લાદેશ
- સુગરના બેગમ - મૂળ પસકોનિયા, તાલુકો કાલીયા, જિલ્લો નડાઇલ, બાંગ્લાદેશ
- લેબીના ખાનમ - મૂળ નરેલ, તાલુકો મિરઝાપુર, જિલ્લો કાલીયા, બાંગ્લાદેશ
પોલીસ તપાસ
એએસપી ઘનશ્યામ ગૌતમે જણાવ્યું કે આ મહિલાઓ અમદાવાદથી ભાવનગર આવી હતી અને અહીં સફાઈનું કામ કરતી હતી. તેમની પાસેથી ભારતીય કોઈ દસ્તાવેજ મળ્યા નથી.
પોલીસ હવે એ બાબતની તપાસ કરી રહી છે કે:
- આ મહિલાઓને ભારતમાં કોણે લાવ્યા?
- અમદાવાદ અને ભાવનગર સુધી કઈ રીતે પહોંચ્યા?
- તેમને કામ કોણે આપ્યું?
આ મામલે ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને અન્ય એજન્સીઓને પણ જોડવામાં આવી છે. SOG પોલીસની આ સફળતાને સ્થાનિક પોલીસ તંત્ર દ્વારા પણ પ્રશંસા પાત્ર ગણવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ ચાલુ છે.
