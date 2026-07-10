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પૂરગ્રસ્ત સુરતને 48થી 72 કલાકમાં ધમધમતું કરવા તંત્રને આદેશ, 800 અસરગ્રસ્ત પરિવારને કેશડોલની સહાય ચૂકવાઈ

અત્યાર સુધીમાં શહેરના અંદાજે 9100 જેટલા પરિવારોનો ડોર-ટુ-ડોર સર્વે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી 800 થી વધુ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને કેશડોલ તેમના ઘર સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવી છે.

સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ
સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ (Gujarat Information Department)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 6:52 PM IST

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સુરત: ભારે વરસાદ અને પૂરની આપત્તિની પરિસ્થિતિમાં સુરત શહેરના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને રેકોર્ડ બ્રેક સમયમાં ફરીથી બેઠું કરવા તંત્ર ફરીથી કામે લાગ્યું છે. પૂરના પાણી ઓસર્યા પછીની ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મોડી રાત્રે સુરત જિલ્લાના તમામ સંકલન અધિકારીઓ, મહાનગરપાલિકા અને પ્રશાસનના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે તાકીદની હાઈ-લેવલ સમીક્ષા બેઠક યોજી રાહત કામગીરીની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરી હતી.

આપત્તિના આ સમયમાં કોઈપણ પ્રકારની ઢીલાશ વગર નાયબ મુખ્યમંત્રીએ મુખ્ય ત્રણ બાબતો ભરાઈ ગયેલા પાણીના યોગ્ય અને ત્વરિત નિકાલ, યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ અને નાગરિકોનું સ્વાસ્થ્ય પર સર્વોચ્ચ ભાર મૂક્યો છે. પૂરના કારણે અસરગ્રસ્ત થયેલી તમામ દુકાનો, વેપાર-રોજગાર અને સામાન્ય જનજીવનને આગામી 48 થી 72 કલાકની અંદર ધમધમતું કરવા માટે તંત્રને સ્પષ્ટ અને કડક આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ
સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ (Gujarat Information Department)

9100થી વધુ પરિવારોનો રેકોર્ડબ્રેક સર્વે અને રોકડ સહાય
પ્રશાસનની કામગીરીની વિગતો આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત શહેરમાં પૂરના કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોને તાત્કાલિક રાહત પહોંચાડવા માટે તંત્ર રાત-દિવસ કામગીરી કરી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં શહેરના અંદાજે 9100 જેટલા પરિવારોનો ડોર-ટુ-ડોર સર્વે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી 800 થી વધુ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને રૂ.6800 લેખે ઘરવખરી અને કેશડોલ તેમના ઘર સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવી છે. બાકી રહેલા તમામ પરિવારોને પણ આજે મોડી રાત સુધીમાં આ સહાય પહોંચાડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો કાર્યરત કરી દેવાઈ છે.

સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ
સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ (Gujarat Information Department)

નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું કે, સુરત શહેરના 58 જેટલા નાના-મોટા ગલી-મહોલ્લા અને કોમર્શિયલ વિસ્તારોમાં બજારો તથા દુકાનોને થયેલા નુકસાનનો સર્વે ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં આ સર્વેના આધારે સરકારી સહાય અંગેનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. આવા સંજોગોમાં વેપારીઓને તાત્કાલિક આર્થિક મદદ મળી રહે તે હેતુથી સરકાર પ્રો-એક્ટિવ અભિગમ દાખવીને અગાઉથી જ ડેટા તૈયાર કરી રહ્યું છે.

સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ
સુરતમાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ (Gujarat Information Department)

જો કોઈ વિસ્તાર કે સોસાયટી ટેકનિકલ કારણોસર સર્વેમાંથી રહી ગઈ હોય, તો તેના માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે ખાસ ઇન્ચાર્જ અધિકારીની નિમણૂક કરીને હેલ્પલાઈન નંબર કાર્યરત કરવામાં આવ્યો છે. નાગરિકોના ફોન આવતા જ ત્યાં સીધી ટીમ મોકલીને ત્વરિત સર્વે કરાવવામાં આવશે.

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