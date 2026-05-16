અમરેલીના વડિયા પંથકમાં 80 જેટલા ઘેટા-બકરાના મોત, રહસ્યમયી રોગથી માલધારીઓમાં ભયનો માહોલ
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઘેટાં અને બકરાંના ટપોટપ મોત, પશુચિકિત્સા વિભાગની ટીમે તપાસ શરૂ કરી.
Published : May 16, 2026 at 4:10 PM IST
અમરેલી: જિલ્લાના વડિયા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં માલધારીઓના પશુઓમાં ફેલાયેલા રહસ્યમય રોગચાળાએ ભારે ચિંતા ફેલાવી દીધી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અજાણ્યા રોગના કારણે ઘેટાં અને બકરાંના ટપોટપ મોત થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે માલધારીઓમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. અચાનક આવી પડેલી આ આફતને કારણે પશુપાલકોમાં આર્થિક નુકસાની સાથે ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે.
સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વડિયા શહેરમાં અત્યાર સુધી અંદાજે 80 જેટલા ઘેટાં-બકરાંના કરુણ મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પશુઓમાં અચાનક તાવ, નબળાઈ, ખાવાનું બંધ કરી દેવું તેમજ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે. માલધારીઓએ જણાવ્યું છે કે, એક પછી એક પશુઓના મોત થતાં તેઓ ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે અને આખો પશુપાલન વ્યવસાય સંકટમાં આવી ગયો છે.
મને માલધારીનો રાત્રે ફોન આવ્યો અને રૂબરુ પણ મળ્યા હતા અને કહ્યું કે અચાનક પશુના મોત થઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી 80 ઘેટા-બકરાના મોત થયા છે કહેતા તાત્કાલિક પશુપાલક વિભાગને જાણ કરી હતી અને પશુપાલક વિભાગની ટીમ સવારે સાત વાગ્યે આવી ગઈ છે અને માલધારીઓના ઘરેથી પશુઓના સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે. પશુઓની હાલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલું છે. પશુઓના લીધેલ સેમ્પલનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ રોગનું કારણ જાણી શકાશે અને પછી 1200 ઘેટા માટેની દવા મોકલવામાં આવશે. - મનીષ ઢોલરીયા, સરપંચ
ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ગામના સરપંચ દ્વારા તાત્કાલિક પશુ આરોગ્ય વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતા જ પશુચિકિત્સા વિભાગની તાલુકા સ્તરની ટીમો વડિયા દોડી આવી હતી અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. પશુઓના આરોગ્ય અંગે વિગતવાર સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને રોગના પ્રસારને અટકાવવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
હાલ રોગનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અંદાજે 1200 જેટલા પશુઓના સેમ્પલ લેવામાં આવશે અને તે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવશે. સેમ્પલના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ કયો રોગ છે તેની સ્પષ્ટ માહિતી મળશે અને ત્યારબાદ યોગ્ય સારવાર તેમજ નિયંત્રણ માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. - હર્ષ દલસાણિયા, પશુ આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી
બીજી તરફ, માલધારીઓએ તંત્ર સમક્ષ તાત્કાલિક દવાઓ, રસીકરણ અને આરોગ્ય કેમ્પની માંગ ઉઠાવી છે. પશુઓના સતત મોતને કારણે અનેક પરિવારો પર આર્થિક સંકટ ઊભું થયું છે. હાલ સમગ્ર વડિયા પંથકમાં આ રહસ્યમય રોગચાળો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને પશુપાલકોમાં ભારે ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
