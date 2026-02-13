ETV Bharat / state

નવસારીમાં લગ્નના જમણ બાદ વરરાજા સહિત 155 લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ

લગ્ન સમારંભમાં છોલે-પુરી, પનીરનું શાક, દૂધીનો હલવો, દાળ-ભાત, કચુંબર, ફુલવડી અને ભૂંગળા જેવી વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)
નવસારી: ગણદેવી તાલુકાના અમલસાડ ગામમાં આયોજિત એક લગ્ન પ્રસંગ દુર્ભાગ્યવશ આરોગ્ય સંકટમાં ફેરવાયો. લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન જમણવાર બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હોવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ગુરુવારે વિકાસ ફળિયામાં યોજાયેલા લગ્ન સમારંભમાં ભોજન લીધા બાદ 155થી વધુ મહેમાનોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર જોવા મળી હતી. ઝાડા, ઉલ્ટી, ગભરામણ અને ગેસ જેવી તકલીફો શરૂ થતા હાહાકાર મચી ગયો હતો. અસરગ્રસ્તોમાં વરરાજાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

માહિતી મુજબ, ભૂપેન્દ્રભાઈ ટંડેલના પુત્ર નિલના લગ્ન પ્રસંગે આશરે 1000 જેટલા મહેમાનો હાજર રહ્યા હતા. સાંજના જમણવાર બાદ વરરાજાની જાન જલાલપોર જવા રવાના થવાની તૈયારી ચાલી રહી હતી. એ દરમિયાન કેટલાક મહેમાનોને અચાનક તબિયત બગડવાની ફરિયાદો શરૂ થઈ. થોડી જ વારમાં સંખ્યા વધતા ગામમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી. લગ્ન સમારંભમાં છોલે-પુરી, પનીરનું શાક, દૂધીનો હલવો, દાળ-ભાત, કચુંબર, ફુલવડી અને ભૂંગળા જેવી વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી.

લગ્નના જમણથી મહેમાનોની તબિયત લથડી (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ ભોજનમાં થયેલી બેદરકારીના કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લેતા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું હતું. દર્દીઓને નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર (CHC) ખાતે 32, કૃષ્ણપુર PHC ખાતે 22 અને મંદિર ગામ PHC ખાતે 22 દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવી હતી. ઉપરાંત 50થી વધુ લોકોને સ્થાનિક સ્તરે પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી.

આરોગ્ય અધિકારી ભાવેશ પટેલના જણાવ્યા મુજબ કુલ 155 જેટલા દર્દીઓ સારવાર હેઠળ આવ્યા હતા, જેમાંથી આશરે 60 દર્દીઓ હાલ નિરીક્ષણ હેઠળ છે. ગામમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમ તહેનાત છે અને અન્ય અસરગ્રસ્તોને પણ જરૂરી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. ઘટનાને પગલે ગામમાં ચિંતા સાથે સતર્કતા પણ વધારી દેવામાં આવી છે.

