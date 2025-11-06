રજામાં ઘરે આવી રહેલા બનાસકાંઠાના આર્મી જવાનની ટ્રેનમાં હત્યા, માદરે વતનમાં સૈન્ય સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય
બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના ગીડાસણ ગામના જીગ્નેશ ચૌધરી છેલ્લા 12 વર્ષથી ભારતીય સૈન્યમાં જમ્મુના ઉધમપુરમાં ફરજ બજાવતા હતા.
Published : November 6, 2025 at 8:53 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 9:10 AM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના જવાનની ટ્રેનમાં હત્યા થયાં બાદ તેમના પાર્થિવ દેહને ગઈકાલે બુધવારે માદરે વતન ગીડાસણ ગામે લાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે જવાનને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી. છાપીથી ગામ સુધી યોજાયેલી અંતિમયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ગામ લોકો જોડાયા હતા.
આર્મી જવાને જીવ ગુમાવ્યો
રાજસ્થાનના બિકાનેર નજીક ચાલુ ટ્રેનમાં નજીવી તકરારમાં છરીના ઘા મારી જવાનને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવતા ટ્રેનમાં લોકોની સુરક્ષા સામે અનેક સવાલો ઉઠ્યા છે. દેશની રક્ષા કરનારા જવાનની ચાદર માગવા અંગે રેલવે એટેડેન્ટ સાથે તકરાર થઈ હતી. અને તકરારમાં તેને છરીના ઘા મારીને જવાનને મોતના ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.
12 વર્ષથી ભારતીય સેનામાં બજાવતા હતા ફરજ
વડગામ તાલુકાના ગીડાસણ ગામના જીગ્નેશભાઈ ચૌધરી છેલ્લા 12 વર્ષથી ભારતીય સૈન્યમાં જમ્મુના ઉધમપુરમાં ફરજ બજાવતા હતા, તેઓ રવિવારના રોજ ફિરોજપુર કેન્ટથી જમ્મુતાવી સાબરમતી એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં સવાર થઈ પોતાના વતન આવી રહ્યા હતા.
હત્યારાની પોલીસે કરી ધરપકડ
આ દરમિયાન જીગ્નેશભાઈ ચૌધરીની ટ્રેન અટેન્ડેન્ટ જુબેર મેમણ સાથે તકરાર થઈ હતી. ત્યાર બાદ જુબેર મેમણે છરીના ઘા મારતા જીગ્નેશભાઈ ચૌધરી ત્યાંજ ઢળી પડ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થયા બાદ GRPF અને RPFએ હત્યારા કોચ એટેન્ડન્ટ જુબેર મેમણને ઝડપી લીધો હતો.
પરિવાર સહિત સમગ્ર ગામમાં શોકનો માહોલ
મહત્વપૂર્ણ છે કે, જીગ્નેશભાઈ ચૌધરી રજા લઈને ઘરે પરત આવી રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તામાં જ તેમનું આ રીતે મૃત્યું નીપજતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ પ્રસરી ગયો છે. બુધવારે જીગ્નેશભાઈના પાર્થિવદેહને માદરે વતન લાવવામાં આવ્યો હતો ત્યારે છાપીથી તેમના વતન સુધી અંતિમયાત્રા યોજાઈ હતી જેમા હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. એક જવાનની ઘાતકી હત્યાની ઘટનાથી સમગ્ર વડગામ પંથકમાં ઘેરા શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપીને અપાઈ અંતિમ વિદાય
જીગ્નેશ ચૌધરીનો પાર્થિવદેહ ગામમાં પહોંચતા જ આખું ગામ જાણે હિબકે ચડ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. પરિવારના આક્રંદ વચ્ચે લોકોની આંખોમાં પણ આંસુ આવી ગયા હતા. ત્યારે પરિવારના આક્રંદ વચ્ચે ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપીને જીગ્નેશભાઈ ચૌધરીને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ આ ઘાતકી ઘટનાને લઈને પરિવારજનો અને સગાઓએ જીગ્નેશ ચૌધરીના હત્યારાને કડકમાં કડક સજા આપવામાં આવી તેવી માંગ પણ કરી હતી. આ ઘટના બાદ એવી પણ ચર્ચા થઈ રહી છે કે, જ્યારે એક જવાન જ ટ્રેનમાં સુરક્ષિત ના હોય તો અન્ય મુસાફરોની સુરક્ષાની જવાબદારી કોની ?
જીગ્નેશભાઈ ચૌધરીની એક બહેન અને એક ભાઈ છે, જેમાં જીગ્નેશભાઇ ચૌધરી સૌથી મોટા હતા. તેમના માતા પિતા પણ હયાત છે. જીગ્નેશભાઈના લગ્ન વર્ષ 2018માં થયા હતા થયા હતા, ત્યારે લગ્ન જીવનના સાત વર્ષના ટૂંકા સંસારમાં જ તેઓ દુનિયા છોડી જતા તેમની પત્ની અને પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે.