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'115 બાળકોના માતા-પિતા', છોટાઉદેપુરના આર્મી જવાને બનાવ્યું અનાથ બાળકો માટે આશ્રય સ્થાન

આર્મી જવાને વર્ષ 2022માં ક્વાંટના હમીરપુરા ગામે જમીન ખરીદી અનાથ આશ્રમની સ્થાપના કરીને તેમણે શિક્ષણ અને સંસ્કારની અનોખી સેવા શરૂ કરી છે.

છોટાઉદેપુરના આર્મી જવાને બનાવ્યું અનાથ બાળકો માટે આશ્રય સ્થાન
છોટાઉદેપુરના આર્મી જવાને બનાવ્યું અનાથ બાળકો માટે આશ્રય સ્થાન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 8:36 PM IST

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છોટાઉદેપુર: દેશની સરહદ પર માતૃભૂમિની રક્ષા કરતો એક જવાન જ્યારે સમાજના અનાથ બાળકો માટે પિતાનું સ્થાન પણ ભજવે, ત્યારે તે માત્ર સૈનિક નહીં પરંતુ માનવતાનો સાચો પ્રહરી બની જાય છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના નવાલજા ગામના આર્મી જવાન વિજય રાઠવાએ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારતીય સેનામાં ફરજ બજાવતા બજાવતા 115 જેટલા અનાથ બાળકોના જીવનમાં આશાનું કિરણ પ્રગટાવ્યું છે. વર્ષ 2022માં હમીરપુરા ગામે જમીન ખરીદી અનાથ આશ્રમની સ્થાપના કરીને તેમણે શિક્ષણ અને સંસ્કારની અનોખી સેવા શરૂ કરી છે.

છોટાઉદેપુરના આર્મી જવાને બનાવ્યું અનાથ બાળકો માટે આશ્રય સ્થાન (Etv Bharat Gujarat)

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના નવાલજા ગામના વતની અને ભારતીય સેનાના જવાન વિજય રાઠવા હાલમાં જમ્મુ-કાશ્મીરમાં દેશની સરહદ પર ફરજ બજાવી રહ્યા છે. દેશની સુરક્ષાની જવાબદારી નિભાવતા નિભાવતા તેમણે સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ પણ અનોખી રીતે નિભાવી છે.

115 નિરાધર બાળકો માટે બનાવ્યું આશ્રય સ્થાન
115 નિરાધર બાળકો માટે બનાવ્યું આશ્રય સ્થાન (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષ 2022માં કવાંટ નજીક આવેલા હમીરપુરા ગામમાં આશરે 18 લાખ રૂપિયાની જમીન ખરીદી તેમણે અનાથ અને નિરાધાર બાળકો માટે આશ્રમ શરૂ કર્યો હતો. આજે આ આશ્રમમાં 115 જેટલા માતા-પિતા વિહોણા બાળકોને રહેવા, જમવા અને શિક્ષણ સહિતની તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

આર્મી જવાન વિજય રાઠવા અને તેમના પત્ની લીલાબેન રાઠવા
આર્મી જવાન વિજય રાઠવા અને તેમના પત્ની લીલાબેન રાઠવા (Etv Bharat Gujarat)

વિજય રાઠવા બાળકોને પોતાના સંતાનો સમાન પ્રેમ અને સંભાળ આપે છે. આશ્રમના બાળકોને શાળાએ જવા માટે સ્કૂલ બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, અને તેમના અભ્યાસથી લઈને દૈનિક જરૂરિયાતો સુધીનો તમામ ખર્ચ તેઓ પોતાની આવકમાંથી જ ઉઠાવે છે. દેશની સરહદ પર સૈનિક તરીકે અને સમાજમાં અનાથ બાળકોના પિતા તરીકે વિજય રાઠવા બેવડી જવાબદારી સફળતાપૂર્વક નિભાવી રહ્યા છે. તેમની આ માનવસેવા અનેક લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. એક તરફ દેશની સરહદની સુરક્ષા અને બીજી તરફ 115 અનાથ બાળકોના ભવિષ્યનું ઘડતર. આ બંને જવાબદારીઓ નિભાવતા વિજય રાઠવા ખરેખર માનવતા અને દેશસેવાનું જીવંત ઉદાહરણ બન્યા છે

બાળકોને શિક્ષણથી લઈને જીવનમાં ઉપયોગી કાર્યોની પણ અપાઈ છે તાલીમ
બાળકોને શિક્ષણથી લઈને જીવનમાં ઉપયોગી કાર્યોની પણ અપાઈ છે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

''2017માં અમે હાંફેશ્વર વિસ્તારમાં અનાથ બાળકોને કપડાનું વિતરણ કરતા ત્યારે કપડા આપીને તેમનું ભવિષ્ય સુધરે એવું ન્હોતું લાગ્યું, દરમિયાન 2020માં હમીરપુરા ગામે જમીન ખરીદી અને 2021માં આ ખાતમૂહુર્ત કર્યુ અને પછી બાંધકામ શરૂ કર્યુ, દરમિયાન પર્સનલ લોન પણ લેવી પડી, તેમાં પણ લોન પાસ ન થતાં પૈસાના અભાવે 1 વર્ષ સુધી કામ બંધ કરી દીધું, લોન પાસ થયાં બાદ ફરીથી કામ શરૂ કર્યુ. મારી સેલેરીમાંથી આ સંસ્થાનું સંચાલન કરૂ છું એટલે આર્થીક તકલીફ પડે છે, કારણકે, પર્સનલ લોન ઉપરાંત આ સંસ્થામાં કામ કરતા લોકોને પગાર આપવો પડે છે,ઉપરાંત આશ્રમનો દર મહિને 50 હજાર જેટલો ખર્ચ આવે છે, બાળકોને ભોજન દાતાશ્રીઓ દ્વારા મળી રહે છે, તેમજ અભ્યાસલક્ષી સામગ્રી પણ મળી રહે છે''. - વિજય રાઠવા, અનાથ આશ્રમના સંચાલક અને આર્મી જવાન

આશ્રમ સંચાલિકા અને વિજય રાઠવાના પત્ની લીલાબેન રાઠવાએ ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અનેક મુશ્કેલી વર્ણાવતા જણાવ્યું હતું કે, અનાથ બાળકોની સેવા કરવાનો સંકલ્પ લીધો હોય, અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે અમારો આશ્રમ એક વર્ષ સુધી બંધ રાખવો પડ્યો, પણ હિંમત નહીં હાર્યા, 40 લાખની લોન લઈ આશ્રમ ફરી શરૂ કર્યો, દર મહિને 50 હજારનો આશ્રમ ખર્ચ અને લોનના હપ્તા ભરીએ છીએ, છતાં અમે હિંમત હાર્યા નથી, દાતાઓનો પણ સારો સહકાર મળે તો અમે વધુ સારી રીતે અનાથ બાળકોની સેવા કરીશું.

115 નિરાધાર બાળકોના અભ્યાસથી લઈને પાલનપોષણની જવાબદારી ઉપાડી
115 નિરાધાર બાળકોના અભ્યાસથી લઈને પાલનપોષણની જવાબદારી ઉપાડી (Etv Bharat Gujarat)

''ખુશી મળે છે કે, આવા બાળકોની સેવા કરી રહ્યા છે, અને તેમના માતા-પિતા બનવાનું અમને સૌભાગ્ય મળ્યું છે એટલે બહું ખુશી થાય છે. મુશ્કેલી ઘણી બધી આવી છે, પરંતુ આવા બાળકોની સેવા કરવાની તક મળી છે,તેની સામે મુશ્કેલી ભૂલાઈ જાય છે, ઈશ્વરની કૃપાથી કંઈને કંઈ મેનેજ થઈ જાય છે.''- લીલાબેન, વિજય રાઠવાના પત્ની અને સંચાલિકા

  1. અગરિયા સમુદાયના બાળકોના શિક્ષણ માટે ગુજરાત સરકારની અનોખી પહેલ: ‘સ્કૂલ ઓન વ્હીલ્સ’- રણશાળા પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ
  2. ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા, શિક્ષણ અને સુવિધા એવી કે ખાનગી શાળાઓને આપે છે માત

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