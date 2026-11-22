ખાવડા-ભુજ હાઈવે પર ઉત્તરાખંડના આર્મી પરિવારની કારને નડ્યો અકસ્માત, 3 બાળકો સહિત 7નાં મોત
ઉત્તરાખંડનો આર્મી પરિવાર કચ્છમાં ફરવા માટે આવ્યો હતો. શનિવારે તેઓ કચ્છના રણની મુલાકાત લઈને ભુજ પરત આવતા ટ્રેલર સાથે તેમની કાર અથડાઈ હતી.
Published : November 22, 2026 at 12:06 PM IST
કચ્છ: કચ્છમાં શનિવારની રાત્રે ખાવડા-ભુજ હાઈવે પર અકસ્માતની ઘટનામાં આર્મી પરિવારના 7 સભ્યોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. પરિવાર પોતાની કારમાં ખાવડાથી ભુજ તરફ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે સામેથી આવી રહેલા એક ટ્રેલર સાથે કાર અથડાઈ હતી. વિગતો મુજબ આ આર્મી પરિવાર દિવાળીના વેકેશનમાં ઉત્તરાખંડથી કચ્છમાં ફરવા માટે આવ્યો હતો. વડાપ્રધાને પણ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને સહાયની જાહેરાત કરી છે.
વિગતો મુજબ, ઉત્તરાખંડનો આર્મી પરિવાર કચ્છમાં ફરવા માટે આવ્યો હતો. શનિવારે તેઓ કચ્છના રણની મુલાકાત લઈને ભુજ પરત ફરી રહ્યા હતા આ દરમિયાન ખાવડા-ભુજ હાઈવે પર સામેથી આવતા ટ્રેલર સાથે તેમની કાર અથડાઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો બુકડો બોલી ગયો હતો. અકસ્માતની ઘટનામાં 3 બાળકો સહિત બે મહિલા અને બે પુરુષ એમ કુલ સાત લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે.
VIDEO | Seven members of Army families, including three children, were killed after a speeding truck collided with their car on a national highway in Gujarat's Kutch district. The crash occurred around 10 pm on Saturday when the families were returning to Bhuj after a visit to the Rann of Kutch, an official from the Kutch West police control room said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
અકસ્માતની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકોએ 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. જે બાદ તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભુજની જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મૃતકોનો પરિવાર આર્મીમાં ફરજ બજાવે છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ આર્મીના અધિકારીઓ તાત્કાલિક જી.કે. જનરલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. અકસ્માત બાદ પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
કચ્છ પશ્ચિમ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમના હવાલાથી PTIએ જણાવ્યું કે, પરિવાર કચ્છના રણની મુલાકાત બાદ ભુજ પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે શનિવારે રાત્રે 10 વાગ્યે અકસ્માતની આ ઘટના બની હતી.
Saddened by the loss of lives due to a mishap in Kutch, Gujarat. My condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 22, 2026
અકસ્માતની ઘટના બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, કચ્છમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનામાં થયેલી જાનહાનિથી અત્યંત દુઃખી છું. જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઘાયલો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના. મૃતકોના નજીકના પરિવારજનોને PMNRFમાંથી ₹2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે. ઘાયલોને ₹50,000 આપવામાં આવશે.
गुजरात के कच्छ में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 22, 2026
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું કે, ગુજરાતના કચ્છમાં થયેલા એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માતમાં અનેક લોકોના જીવ ગયા હોવાના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. આ મુશ્કેલ ઘડીમાં, હું શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ઈજાગ્રસ્તો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી કામના કરું છું.
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