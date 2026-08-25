AIથી સરકારી કામગીરી વધુ પારદર્શક બનશે, ગાંધીનગરમાં 'ટેક સક્ષમ' વર્કશોપનો પ્રારંભ
ગાંધીનગર ખાતે વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાના હસ્તે NICSI અને NIC ગુજરાતના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટેક સક્ષમ વર્કશોપનો શુભારંભ કરાયો હતો.
Published : August 25, 2026 at 2:37 PM IST
ગાંધીનગર: વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાના હસ્તે ગાંધીનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની એક દિવસીય "ટેક સક્ષમ" વર્કશોપનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. AI આધારિત ટેકનોલોજીથી સરકારી કામગીરી વધુ પારદર્શક બનશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.
નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર સર્વિસીસ ઇન્ક. (NICSI) અને નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર-ગુજરાત (NIC)ના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલા આ વર્કશોપમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), સાયબર સિક્યોરિટી અને ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
વર્કશોપના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ડિજિટલ ટેકનોલોજી અને AIના ઉપયોગથી સરકારી કામગીરી વધુ પારદર્શક અને જવાબદાર બનવી જોઈએ. સમય સાથે નવી ટેકનોલોજી અપનાવવી જરૂરી છે, અન્યથા જૂની સિસ્ટમ બિનઉપયોગી બની શકે છે.
તેમણે 'આઈ ખેડૂત' પોર્ટલની સફળતાનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું કે, કમોસમી વરસાદ દરમિયાન જાહેર કરાયેલા રાહત પેકેજ અને ટેકાના ભાવે ખરીદી મળીને અંદાજે રૂ. 26,500 કરોડની રકમ કોઈપણ ભ્રષ્ટાચાર કે વચેટિયા વગર સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે. ગુજરાત કૉમન એડમિશન સિસ્ટમ (GCAS) પણ વોઈસ કમાન્ડ જેવી આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ સફળ પોર્ટલ બન્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
NICSIના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આલોક તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, 'ટેક સક્ષમ' રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ક્ષમતા વર્ધન કાર્યક્રમ છે, જેમાં AI, સાયબર સિક્યોરિટી અને ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ અંગે સહભાગીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.
UIDAIના ડિરેક્ટર રાજેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં વિશ્વમાં પાંચમા અને AI પર્ફોર્મન્સમાં ચોથા ક્રમે છે. UIDAI દરરોજ આશરે 9 કરોડ આધાર ઓથેન્ટિકેશન ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. ગુજરાત PDSમાં ફેસ ઓથેન્ટિકેશન લાગુ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બન્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. ઓનલાઇન છેતરપિંડી રોકવા અને સુરક્ષા વધારવા UIDAI દ્વારા LLM મોડલ્સ તથા AIનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
વર્કશોપનો મુખ્ય હેતુ સરકારી અધિકારીઓ અને ટેક્નિકલ નિષ્ણાતોને AI, સાયબર સિક્યોરિટી અને ક્લાઉડ જેવી ઉભરતી ટેકનોલોજીથી સજ્જ કરી સુરક્ષિત, નાગરિક કેન્દ્રિત અને સક્ષમ ડિજિટલ ગવર્નન્સને વેગ આપવાનો છે. કાર્યક્રમમાં NIC ગુજરાતના અધિકારીઓ, વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, IIM લખનૌના પ્રોફેસર અરૂણભા મુખોપાધ્યાય સહિત વિવિધ વિભાગોના IT નિષ્ણાતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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