મહાશિવરાત્રી મેળામાં શિવ અને શક્તિના પ્રતિક રૂપે અર્ધ નારેશ્વર બાબાએ લગાવ્યો ધુણો
Published : February 11, 2026 at 5:56 PM IST
જુનાગઢ: મહાશિવરાત્રીના મેળામાં ધર્મને લઈને અનેક રૂપ જોવા મળે છે ત્યારે શિવરાત્રી મેળામાં ખાસ આવેલા અર્ધ નારેશ્વર બાબાએ ભવનાથ મંદિર પાછળ ધુણો લગાવ્યો છે. તેઓ સ્વયં માને છે કે શક્તિ અને શિવ એકબીજાથી દૂર નથી, શિવ વગર શક્તિ અને શક્તિ વગર શિવની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. આવી રીતે મહાશિવરાત્રી મેળામાં શિવ અને શક્તિના સંયોગ રૂપે અર્ધનારેશ્વર બાબાએ માતા જગદંબા અને મહાદેવનો એક સાથે શણગાર કરીને ધુણો લગાવ્યો છે.
મહાશિવરાત્રી મેળામાં અર્ધ નારેશ્વર બાબા
મહાશિવરાત્રીનો મેળો શિવ અને શક્તિના પ્રતિક રૂપે મનાવવામાં આવે છે. ભવનાથ તળેટીમાં બિરાજમાન થયેલા ભવનાથ મહાદેવ તો ગિરનાર પર્વત પર શક્તિ સ્વરૂપે માં જગદંબાનું અંબા સ્વરૂપ દર્શન આપે છે. શિવરાત્રીનો મેળો શિવ અને શક્તિને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા રવેડી કાઢવામાં આવે છે તે રવેડી પણ મહાદેવ અને માતા પાર્વતીના લગ્નના પ્રસંગની યાદ તાજી કરાવે છે. ત્યારે શિવ અને શક્તિ એકબીજાથી જરા પણ દૂર નથી શિવ વગર શક્તિ અને શક્તિ વગર શિવની કલ્પના કરવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે.
અર્ધનારેશ્વર બાબાનો પ્રતિભાવ
મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવેલા અર્ધનારેશ્વર બાબાએ ઈટીવી ભારત સમક્ષ તેમનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આજે પણ 10 મહાશક્તિની વચ્ચે પોતાના આશ્રમમાં નિવાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ સ્વયં માને છે કે શિવ વગર શક્તિ અને શક્તિ વગર શિવની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. ત્યારે મહાશિવરાત્રી જેવો પ્રસંગ આવી રહ્યો હોય આવા સમયે ભવનાથ તળેટીમાં શિવરાત્રીના મેળાનું આયોજન થતું હોય તેમાં તેઓ ન માત્ર શિવ પરંતુ શિવની સાથે શક્તિ જોડાય તે માટે અર્ધનારેશ્વર રૂપમાં ધૂણો લગાવીને શિવ અને શક્તિની આરાધના કરી રહ્યા છે. અર્ધનારેશ્વર બાબાએ શરીર પર સોનાના આભૂષણો પણ ધારણ કર્યા છે જે માતા પાર્વતીની યાદ અપાવે છે. બીજી તરફ માથા પર મોટી જટા દેવાધીદેવ મહાદેવના પ્રતિક અને તેમની સ્વયમ હાજરીનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. આવા અર્ધ નારેશ્વર બાબાએ પણ મહાશિવરાત્રી મેળામાં ધુણો લગાવીને શિવની સાથે શક્તિની ઉપાસના પણ કરી રહ્યા છે.
