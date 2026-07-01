અરવલ્લી: મેઘરજના કંટાડું ગામે તંત્રની બેદરકારી સામે ગ્રામજનોએ શ્રમદાન કરી તળાવ ઊંડું કરવાનું શરૂ કર્યું
મેઘરજના કંટાડું ગામે 125 વિઘાના તળાવને સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા જળ સંચય યોજના હેઠળ ઊંડું કરવાની મંજૂરી ન મળતાં ગ્રામજનોએ જાતે તળાવ ઊંડું કરવાનું શરૂ કર્યું.
Published : July 1, 2026 at 10:00 PM IST
અરવલ્લી : મેઘરજના કંટાડું ગામે આવેલ 125 વિઘા નું તળાવ તંત્ર દ્વારા જળ સંચય હેઠળ ના લેતા ગ્રામજનો એ પાણી સંગ્રહ માટે સ્વ ખર્ચે શ્રમદાન કરી તળાવ ઊંડું કરવાનું શરૂ કરાયું છે.
રાજ્ય સરકારના સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા ચોમાસામાં પાણી સંગ્રહ કરી શકાય એ માટે નદી તળાવ ચેકડેમ ઊંડા કરવાની કામગીરી ગામડે ગામડે શરૂ કરવામાં આવી છે તેના માટે કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ફળવાતું હોય છે ત્યારે મેઘરજના અંતરિયાળ વિસ્તાર એવા કંટાડું ગામે 125 વિઘા નું તળાવ આવેલું છે આ તળાવ ઊંડું કરવા માટે ગ્રામપંચાયત દ્વારા સીંચાઈમાં છેલ્લા 5 વર્ષ થી દરખાસ્ત પણ મોકલવામાં આવે છે. પરંતુ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા આ તળાવ ઊંડું કરવા મંજૂરી અપાતી નથી ત્યારે દર વર્ષે તળાવમાં પાણી નો સંગ્રહ ઓછો થાય છે જેથી ઉનાળામાં તળાવ જલ્દી સુકાઈ જાય છે અને આસપાસના ગામોમાં પણ પાણી સ્ત્રોત જડવાતો નથી જેથી ગ્રામજનો એ તંત્ર સામે ચલેન્જ આપતું કામ શરૂ કર્યું છે. ગ્રામજનો એ ફંડ ફાળો કરી ને પોતાની જાતે પાવડા, ત્રિકમ, તગરા લઈને તળાવ ઊંડું કારવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.
કંટાડું ગામનું આવડું મોટું તળાવ ચોમાસામાં ભરાય જેનાથી કંટાડું ગામ અને આસપાસના 20 થી 25 ગામોમાં પાણી સ્ત્રોત જળવાઈ રહેછે અને બોર કુવાના તડ પણ ઊંચા આવે છે પણ ઉનાળા સમયે આ તળાવમાં ઊંડાઈ ના હોવાથી તળાવ સુકાઈ જાય છે. કંટાડું સહિત આસપાસના ગામોમાં પણ પાણીના તળ નીચા જાય છે. ગ્રામજનોએ સિંચાઈ વિભાગમાં અનેક વખત રજૂઆત કરી છે પણ જળ સંચય હેઠળ આ તળાવને મંજૂરી અપાતી નથી જેથી ગામ લોકો જાતે ફાળો કરીને શ્રમદાન દ્વારા તળાવ ઊંડું કરવા મજબૂર બન્યા છે.
સ્થાનિક મહિલા સુરતાબેન મગનભાઈએ જણાવ્યું કે અનેક અરજીઓ છતાં તંત્રએ ધ્યાન ન આપતાં ગામલોકોએ સ્વયં આ કામગીરી હાથ ધરી છે. ગ્રામજનોનું માનવું છે કે તળાવ ઊંડું થતાં વરસાદી પાણીનો વધુ સંગ્રહ થશે અને પાણીની સમસ્યામાં રાહત મળશે.
મેઘરજ તાલુકાના કંટાલુ ગામના ગ્રામજનોએ તળાવ ઊંડું કરવાની માંગ સાથે અનેક રજૂઆતો છતાં કાર્યવાહી ન થતાં જાતખર્ચે કામગીરી શરૂ કરી છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે આસપાસના ગામોમાં સરકારી ખર્ચે તળાવો ઊંડા કરાયા છે. જ્યારે કંટાલુ ગામની અવગણના કરવામાં આવે છે.
સ્થાનિક વસંતભાઈ સોમાભાઈએ જણાવ્યું કે અનેક અરજીઓ છતાં કોઈ અધિકારીએ ધ્યાન આપ્યું નથી. જેના કારણે ગામલોકોએ ફાળો એકત્રિત કરી શ્રમદાનથી તળાવ ઊંડું કરવાનું કામ હાથ ધર્યું છે. ગ્રામજનોએ તંત્ર સમક્ષ ભેદભાવ દૂર કરી યોગ્ય સહયોગ આપવાની માંગ કરી છે.
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