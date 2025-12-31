'હવે દુઃખ સહન નથી થતું', અરવલ્લીની શિક્ષિકાએ માગ્યું ઈચ્છા મૃત્યુ, બીમારીના કારણે પતિએ તરછોડી-ભાઈઓ પણ ભૂલ્યા
Published : December 31, 2025 at 7:06 AM IST
અરવલ્લી: સામાન્ય રીતે મનુષ્ય જીવન મળ્યું હોય ત્યારે લોકોને જીવવા માટે ખૂબ મોટી આશા હોય છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના શામળાજી તાલુકાના ખોડંબા ગામની એક મહિલા તેમજ મેઘરજના કેસરપુરા ગામની શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવતી શર્મિષ્ઠાબેન પટેલ દ્વારા સરકાર પાસે ઈચ્છામૃત્યુની માંગ કરવામાં આવતા સમગ્ર જિલ્લામાં હડકંપ સર્જાયો છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના કેશરપુરાની શિક્ષિકા શર્મિષ્ઠાબેન પટેલે પોશીના તાલુકામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવી, ત્યારબાદ જિલ્લા ફેર કરી મેઘરજ તાલુકાના કેસરપુરા ગામે શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવી. આ મહિલા શિક્ષિકા 2009માં લગ્નગ્રંથીએ જોડાયા હતા. ટીનટોઇ ગામના અમિત પટેલ નામના વ્યક્તિ સાથે લગ્નગ્રંથી જોડાયા હતા અને 2011માં તેમને એક બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ધર્મિષ્ઠાબેનને પિતાશયની તકલીફ થતા તેમને પિતાશય કાઢી નાખવાની ફરજ પડી હતી. જેમાં તેમણે ઇન્ફેક્શન થતાં શારીરિક તકલીફો શરૂ થઈ હતી. 2021માં કોરોના મહામારીમાં તેઓ સપડાયા હતા અને કોરોના સંક્રમણ બાદ તેમની તબિયત વધુ બગડતી ગઈ.
હૃદયના અનિયમિત ધબકારા, હર્નિયા, પેટમાં ગાંઠો, એસિડિટી, અસ્થમા, કબજિયાત અને આંતરડાની તકલીફો સહિત અનેક ગંભીર રોગોએ ઘર કરી લીધું, જેના કારણે દિન પ્રતિદિન તેની જીવનશક્તિ ખૂટી રહી છે. બીમારી આવતા તેમના સાસરીયાના લોકોએ 2021 બાદ તેમના પિતાના ઘરે મૂકીને જતા રહ્યા હતા. શિક્ષિકા તરીકે કામ ન કરી શકતા શારીરિક રીતે કમજોર થતા ધર્મિષ્ઠાબેનના પતિ સહિત સાસરીયા પક્ષે તેમને તરછોડી મુકતા તેમના પિતાના ત્યાં રહીને શારીરિક તકલીફ ભોગવી રહ્યા છે.
પીડિતા મહિલાના માતા મધુબેન પટેલ કહે છે, છોકરીનું દુઃખ હવે સહન થતું નથી. ખોરાક બિલકુલ લેવાતો નથી. ખવાતું નથી અને તેને ભાવતું નથી. ગેસથી એ બિલકુલ બેસાતું નથી, ઊભું નથી રહેવાતું, શક્તિ નથી. આવા માણસો મળ્યા છે, 5 વર્ષથી અહીં મૂકીને ગયો ત્યારથી છોકરા કે કોઈ સંભાળ કરતા નથી. પછી કેવી રીતે જીવીએ? અમે શું કરીએ અમારાથી કામ નથી થતું અને પૈસા નથી. તેના પિતા બેસી ગયા છે. મારી ઉંમર 65 વર્ષ છે. પેટમાં બધી જ દુઃખની બીમારી થઈ ગઈ. એક બીમારી હોય તો એની દવા લઈને થોડું કરી શકે. પણ કામ કંઈ નથી થતું. સાસરીવાળા કહે છે એને કામ કરવું પડે અને નોકરી કરવી પડે તો જ અમે રાખીએ. બધા છોકરા પણ વાતોમાં આવી ગયા. દવાનો મહિને 10 હજારનો ખર્ચો થાય. અમારે 4 લાખનો ખર્ચો થઈ ગયો.
અનેક દવાઓ કરવા છતાં પણ કોઈ ફરક ન પડતા તેમના પિતા અને માતાની પણ શારીરિક તકલીફ તેમજ ઉંમરના કારણે તેમની સારવાર ન કરાવી શકતા આર્થિક-માનસિક રીતે થાકેલા ધર્મિષ્ઠા બેને રાજ્યપાલ મુખ્યમંત્રી વડાપ્રધાન અરવલ્લી કલેક્ટર એસપી સહિતના તંત્રને ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે.
ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરનાર મહિલા શિક્ષિકા શર્મિષ્ઠાબેન પટેલ કહે છે, 2021થી હું પિયરમાં મારા માતા-પિતા સાથે છું. પહેલા હું પ્રાથમિક શિક્ષિકા તરીકે નોકરી કરતી. 2009માં મારા લગ્ન થયા, ભાઈ-બહેનના સાટા પદ્ધતિમાં લગ્ન થયા હતા. અમારું જીવન સારું ચાલતું હતું પછી ધીમે-ધીમે મારા શરીરમાં બીમારીઓ આવતી ગઈ એના કારણે મારા પતિ અને મારા સાસરીયાનું વર્તન અચાનક બદલવા લાગ્યું. પછી ખબર પડી તે તેમને મારી કંઈ પડી નથી. ફક્ત મારા પૈસાનો મોહ હતો. મારા પતિ પણ મારું ક્રેડિટ-ડેબિટ કાર્ડ એમની જોડે રાખીને મને ધમકાવતા. મારી LIC પર પણ જાણ બહાર લોન લઈ લીધી હતી અને મારી સહી કરી હતી. 2 વર્ષે જ્યારે હું પોલિસીની માહિતી લેવા ગઈ ત્યારે મને ખબર પડી. મારી મેઘરજ ક્રેડિટ સોસાયટીમાં પણ આ રીતે પૈસા ઉપાડી લાવતા હતા. જ્યારે બીમારી વધી ગઈ તો કોરોના પછી હું નોકરી કરવામાં સક્ષમ ન હતી તો એ લોકોએ બધો સંબંધ કાપી નાખ્યો અને જેટલા લોકોને પૂછાવ્યું એ લોકોએ એમ કહ્યું કે, તમારા સાસરીવાળા કહે છે કે બીમાર વ્યક્તિ હવે જોઈતી નથી. હું 5 વર્ષથી પિયરમાં છું અને અત્યારે મારી પરિસ્થિતિ ગંભીર છે પેટની સમસ્યા છે, એમાં મારાથી હવે દુઃખ સહન નથી થતું એટલી બધી દવાઓ છે.
તેઓ આગળ કહે છે, દવાઓ ખાવા પણ મારું શરીર કેપેબલ નથી, એટલા માટે મને હવે અતિસય તકલીફ પડે છે. રાત-દિવસ પેટની તકલીફના કારણે હું ઊંઘી પણ નથી શકતી. માતા-પિતાએ અત્યાર સુધી મારી સેવા કરી પણ હવે તે પણ સક્ષમ નથી. સાટામાં જે ભાઈ હતો એ ઘરે આવતો બંધ થઈ ગયો અને બીજો ભાઈ છે એની નોકરી દૂર છે, અત્યારે મારો સાથ મારા ભાઈઓ કે કોઈ આપતા નથી અને આટલા વર્ષથી આપ્યો નથી. મેં મારા દવાઓ કરાવીમાં એમાં થોડો ઘણો ખર્ચો મારા મા-બાપે પૂરો કર્યો છે અને મને જીવાડી. પૈસા પૂરા થયા મેં LICની પોલિસીઓ બંધ કરાવી દીધી હતી અને ધીમે ધીમે મારા દાગીના પણ વેચી નાખ્યા. મારાથી દુઃખ સહન નથી થતું અને મા-બાપની પરિસ્થિતિ પણ જોવાતી નથી એમને પણ દુઃખ પડે છે. એટલે મેં ઈચ્છા મૃત્યુની અરજી કરી છે. મેં તાલુકા સ્તરે, જિલ્લા સ્તરે અને રાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તરે પણ કરી છે.
એક દાયકાથી વધુના સમયથી શારીરિક પીડાથી તકલીફો ભોગવી રહેલી શિક્ષિકા મહિલા શારીરિક તકલીફના કારણે નોકરીના જઈ શકતી નથી. તથા આર્થિક રીતે પરિવારને ભાઈનો સપોર્ટ ન મળતા આર્થિક તેમજ શારીરિક રીતે, સતત વધતી પીડા, પરિવાર તરફથી તિરસ્કાર અને અસહાય સ્થિતિથી કંટાળીને મહિલાએ રાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી, રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી, ઉપમુખ્યમંત્રી, કલેક્ટર, પોલીસ અધ્યક્ષ તથા મામલતદાર સહિતના તંત્ર સમક્ષ ઈચ્છામૃત્યુની માંગ કરી છે.
શર્મિષ્ઠાબેનના પિતા મકના ભાઈ પટેલ મુજબ, બે દીકરાઓ હોવા છતાં પણ તે તેમની વિરુદ્ધ થઈ ગયા છે, જે બંનેને સામસામે પરણાવ્યા હતા તે હવે અમારા કહ્યામાં નથી, જેથી અમે પણ દીકરીને યોગ્ય સારવાર નથી કરી શકતા તેમજ સાસરીયા પક્ષે તેને તરછોડી દીધી છે અને ત્યારબાદ શારીરિક, માનસિક તથા આર્થિક પીડા અસહ્ય બની ગઈ. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તે પિયરમાં રહે છે, પરંતુ વૃદ્ધ માતા-પિતાની ઉંમર અને તેમની પોતાની શારીરિક તકલીફોને કારણે યોગ્ય સંભાળ પણ મળી શકતી નથી.
તેમણે દાવો છે કે, સાસરીયા પક્ષે તેના બેંક એકાઉન્ટમાંથી તમામ રકમ ઉપાડી લીધી અને કમાણી ન કરતી હોવાના બહાને તેને ઘરેથી કાઢી મુકાઈ. સારવાર માટે અનેક હોસ્પિટલોમાં દોડધામ કરી, જ્વેલરી વેચી અને દવાઓ પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા છતાં કોઈ રાહત ન મળતા હવે જીવવાની આશા પણ તૂટી ગઈ છે. તેથી મારી દીકરીએ ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે સરકારને વિનંતી છે કે મારી દીકરીને ન્યાય અપાવે અન્યથા તે મરવા મજબૂર બની છે.
સામાન્ય રીતે દુઃખના સમયમાં પરિવાર અને સમાજનો સહારો વ્યક્તિને જીવવાની હિંમત આપે છે, પરંતુ અહીં સહારો ન મળવાના અભાવે અને અવિરત દુઃખથી તૂટી પડેલી મહિલાની આ અપીલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી ફેલાવી છે. આ ઘટના માત્ર એક મહિલાની વેદના નહીં, પરંતુ સમાજ અને તંત્ર સામે ઊભો થતો ગંભીર પ્રશ્ન બની ગયો છે. 21મી સદીના આજના આધુનિક યુગમાં દેશમાં સશક્ત નારી અને મહિલા સશક્તિકરણ જેવી વાતો વચ્ચે મહિલાની ઈચ્છા મૃત્યુ માંગવું પડી રહ્યું છે, જે હચમચાવી નાખે એવી બાબત છે.
