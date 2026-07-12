અરવલ્લીની 'સ્ટિયરિંગ ક્વીન' મહિલાઓ માટે બની પ્રેરણા, 9 વર્ષથી સ્કૂલવાન ચલાવી બાળકોને શાળાએ પહોંચાડે છે
મોડાસા શહેરમાં રહેતી રાજપૂત મહાલા અસ્મિતાબે પુવાર છેલ્લા નવ વર્ષથી સ્કૂલ વાન અલાવી સેંકનો બાળખોને સુરક્ષિત રીતે શાળાએ પહોંચાડે છે.
Published : July 12, 2026 at 6:34 AM IST
અરવલ્લી: પરંપરાગત ભારતીય કુટુંબ સંસ્થામાં સ્ત્રીની ભૂમિકાને માત્ર ચાર દિવાલો પૂરતી સીમિત રાખવામાં આવે છે. અલબત્ત આ રૂઢિવાદને તોડતા અનેક દાખલાઓ આપણી સામે આવ્યા છે અને જ્યારે જ્યારે મહિલાઓને તક મળી છે તેણે એ પૂરવાર કર્યું છે કે, તે કોઈપણ ભૂમિકામાં કમતર નથી અને તેનામાં ઘર-સમાજને સંભાળવાની જ નહીં તેને ચલાવવાની અખૂટ કાબેલિયત છે. અરવલ્લી જિલ્લાની એક મહિલાએ આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે સાથે જ દેશની અન્ય મહિલા માટે પણ પ્રેરણા બન્યા છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં મહિલા સશક્તિકરણનું જીવંત ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે. મોડાસાના રાજપૂત મહિલા અસ્મિતાબા હરપાલસિંહ પુવાર છેલ્લા નવ વર્ષથી સ્કૂલ વાન ચલાવી સેંકડો બાળકોને સુરક્ષિત રીતે શાળાએ પહોંચાડે છે. સમાજની રૂઢિચુસ્ત માન્યતાઓને પાછળ મૂકી પતિ અને પરિવારના સહયોગથી આત્મનિર્ભર બનેલી અસ્મિતાબા આજે અનેક મહિલાઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે. જોઈએ ETV ભારતનો આ ખાસ અહેવાલ.
9 વર્ષથી સ્કૂલવાન ચલાવે છે
મોડાસાના સરડોઈ ગામની વતની અને હાલ મોડાસામાં રહેતા અસ્મિતાબા હરપાલસિંહ પુવાર છેલ્લા નવ વર્ષથી સ્કૂલ વાન ચલાવી પોતાનું અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. દરરોજ શહેરની વિવિધ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને સમયસર અને સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવાની જવાબદારી તેઓ નિભાવે છે. બાળકો સાથે માતા જેવો પ્રેમાળ વ્યવહાર અને શિસ્તબદ્ધ સેવા તેમના કાર્યની આગવી ઓળખ બની છે. એટલું જ નહીં, જો કોઈ દિવસ તેમના બદલે તેમના પતિ વાન લઈને જાય તો બાળકો પણ અસ્મિતાબાને જ મોકલવાની માંગ કરે છે. આ જ તેમના પ્રત્યેના વિશ્વાસ અને લાગણીનો પુરાવો છે.
પતિએ કાર ચલાવતા શીખવ્યું
અસ્મિતાબાએ ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના અંતિસર ગામમાં ધોરણ-12 સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. બાળપણથી જ કંઈક અલગ કરવાની અને પરિવારને મદદરૂપ બનવાની ઇચ્છા હતી. લગ્ન બાદ પતિ હરપાલસિંહ પુવારે તેમને કાર ચલાવતાં શીખવ્યા. ત્યારબાદ તેમણે સ્કૂલ વાન ચલાવવાનો નિર્ણય લીધો. શરૂઆતમાં પડકારો હતા, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ, પરિવારના સાથ અને મહેનતના બળે આજે તેઓ સફળતાપૂર્વક આ વ્યવસાય કરી રહ્યા છે. છેલ્લા નવ વર્ષમાં તેમને કોઈ અપ્રિય અનુભવ થયો નથી અને સમાજ તરફથી પણ સારો સહકાર મળ્યો છે.
મોડાસામાં સ્કૂલ વાન ચલાવતી મહિલા ડ્રાઈવર અસ્મિતાબા હરપાલસિંહ પુવારના કાર્યને વાલીઓએ બિરદાવ્યું છે. વાનમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના બા અમિતા બેને જણાવ્યું કે, અસ્મિતાબા બાળકોને પોતાના સંતાનની જેમ પ્રેમ અને કાળજીથી શાળાએ લઈ જાય છે. તેઓ વાનમાં ફિલ્મી ગીતોના બદલે બાળકો માટે જ્ઞાનવર્ધક કવિતાઓ વગાડે છે અને સમગ્ર મુસાફરી દરમિયાન સુરક્ષિત તથા સંસ્કારી વાતાવરણ જાળવે છે. જેના કારણે વાલીઓ પોતાના બાળકોને નિર્ભયતાથી વાનમાં મોકલી રહ્યા છે.
મહિલા સ્કૂલ વાન ડ્રાઈવર અસ્મિતાબા પુવાર બાળકો માટે માત્ર ડ્રાઈવર જ નહીં, પરંતુ વ્હાલા માર્ગદર્શક પણ બન્યા છે. વાનમાં મુસાફરી કરતા વિદ્યાર્થી પ્રહલ જણાવ્યું કે, અસ્મિતાબા રસ્તામાં રોજ નવી-નવી વાર્તાઓ સંભળાવે છે, જેના કારણે સ્કૂલે જવાનો પ્રવાસ આનંદદાયક બની જાય છે. બાળકો સુરક્ષિત અને ખુશીથી શાળાએ પહોંચતા હોવાથી વાલીઓ પણ સંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અસ્મિતાબા પુવારનું કાર્ય મહિલા સશક્તિકરણ સાથે બાળકો પ્રત્યેના સ્નેહનું પણ સુંદર ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.
અસ્મિતાબાનું માનવું છે કે, મહિલા ઇચ્છે તો કોઈ પણ કામ અશક્ય નથી. આજે તેઓ માત્ર પોતાના પરિવારનો આધાર નથી બન્યા, પરંતુ અનેક મહિલાઓ માટે આત્મવિશ્વાસ અને સ્વાવલંબનની પ્રેરણા પણ બન્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ પણ તેમની સેવાથી ખુશ છે. અરવલ્લીની આ "સ્ટિયરિંગ ક્વીન" એ સાબિત કરી દીધું છે કે હિંમત, મહેનત અને પરિવારનો વિશ્વાસ હોય તો સફળતાનો રસ્તો ચોક્કસ મળે છે.
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